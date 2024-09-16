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Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы - 16.09.2024 Украина.ру
Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в Москву, чтобы обсудить с руководством России гуманитарные последствия международных вооружённых конфликтов в разных странах. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба МККК
2024-09-16T11:02
2024-09-16T11:02
2024-09-16T11:32
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"Мирьяна Сполярич планирует на конфиденциальной основе обсудить с высокопоставленными представителями власти гуманитарные последствия международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также текущие вооруженные конфликты в Мьянме, секторе Газа и Судане", — говорится в сообщении.Сполярич также намерена обсудить "и другие критически важные вопросы, такие как соблюдение норм международного гуманитарного права, положение военнопленных, участь пропавших без вести и защита гуманитарных работников", отметили в МККК.На прошлой неделе три сотрудника МККК погибли в результате обстрела при раздаче гуманитарной помощи в Донецком регионе, сообщили в Красном Кресте. МККК осуждает их гибель и считает, что она стала ещё одним свидетельством резкого роста числа жертв среди гуманитарных работников по всему миру за последние два года.Визит президента МККК является частью постоянного взаимодействия организации с российскими властями. Такой диалог ведётся в рамках работы МККК со всеми сторонами в конфликтах. Организация напоминает об их обязанностях сокращать человеческие страдания во время войны в соответствии с Женевскими конвенциями и содействовать усилиям МККК по оказанию гуманитарной помощи.Международный Комитет Красного Креста реализует свою деятельность на основе Женевских конвенций 1949 г. МККК в свое гуманитарной миссии часто сотрудничает со своими партнёрами по Движению Красного Креста и Красного Полумесяца.В сентябре бывший узник киевского режима Александр Мельник рассказал, как раздавал гуманитарную помощь от Красного Креста на Украине и подвергся пыткам и лишению свободы — подробности в публикации Как меня избивали в украинском концлагере. Рассказ "коллаборанта"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, украина, сво, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная катастрофа, гуманитарная политика, красный крест
Новости, Москва, Россия, Украина, СВО, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная катастрофа, гуманитарная политика, Красный Крест
Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
11:02 16.09.2024 (обновлено: 11:32 16.09.2024)
Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в Москву, чтобы обсудить с руководством России гуманитарные последствия международных вооружённых конфликтов в разных странах. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба МККК
"Мирьяна Сполярич планирует на конфиденциальной основе обсудить с высокопоставленными представителями власти гуманитарные последствия международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также текущие вооруженные конфликты в Мьянме, секторе Газа и Судане", — говорится в сообщении.
Сполярич также намерена обсудить "и другие критически важные вопросы, такие как соблюдение норм международного гуманитарного права, положение военнопленных, участь пропавших без вести и защита гуманитарных работников", отметили в МККК.
На прошлой неделе три сотрудника МККК погибли в результате обстрела при раздаче гуманитарной помощи в Донецком регионе, сообщили в Красном Кресте. МККК осуждает их гибель и считает, что она стала ещё одним свидетельством резкого роста числа жертв среди гуманитарных работников по всему миру за последние два года.
Визит президента МККК является частью постоянного взаимодействия организации с российскими властями. Такой диалог ведётся в рамках работы МККК со всеми сторонами в конфликтах. Организация напоминает об их обязанностях сокращать человеческие страдания во время войны в соответствии с Женевскими конвенциями и содействовать усилиям МККК по оказанию гуманитарной помощи.
Международный Комитет Красного Креста реализует свою деятельность на основе Женевских конвенций 1949 г. МККК в свое гуманитарной миссии часто сотрудничает со своими партнёрами по Движению Красного Креста и Красного Полумесяца.
В сентябре бывший узник киевского режима Александр Мельник рассказал, как раздавал гуманитарную помощь от Красного Креста
на Украине и подвергся пыткам и лишению свободы — подробности в публикации Как меня избивали в украинском концлагере. Рассказ "коллаборанта"