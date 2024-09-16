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Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы

Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы - 16.09.2024 Украина.ру

Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в Москву, чтобы обсудить с руководством России гуманитарные последствия международных вооружённых конфликтов в разных странах. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба МККК

2024-09-16T11:02

2024-09-16T11:02

2024-09-16T11:32

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"Мирьяна Сполярич планирует на конфиденциальной основе обсудить с высокопоставленными представителями власти гуманитарные последствия международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также текущие вооруженные конфликты в Мьянме, секторе Газа и Судане", — говорится в сообщении.Сполярич также намерена обсудить "и другие критически важные вопросы, такие как соблюдение норм международного гуманитарного права, положение военнопленных, участь пропавших без вести и защита гуманитарных работников", отметили в МККК.На прошлой неделе три сотрудника МККК погибли в результате обстрела при раздаче гуманитарной помощи в Донецком регионе, сообщили в Красном Кресте. МККК осуждает их гибель и считает, что она стала ещё одним свидетельством резкого роста числа жертв среди гуманитарных работников по всему миру за последние два года.Визит президента МККК является частью постоянного взаимодействия организации с российскими властями. Такой диалог ведётся в рамках работы МККК со всеми сторонами в конфликтах. Организация напоминает об их обязанностях сокращать человеческие страдания во время войны в соответствии с Женевскими конвенциями и содействовать усилиям МККК по оказанию гуманитарной помощи.Международный Комитет Красного Креста реализует свою деятельность на основе Женевских конвенций 1949 г. МККК в свое гуманитарной миссии часто сотрудничает со своими партнёрами по Движению Красного Креста и Красного Полумесяца.В сентябре бывший узник киевского режима Александр Мельник рассказал, как раздавал гуманитарную помощь от Красного Креста на Украине и подвергся пыткам и лишению свободы — подробности в публикации Как меня избивали в украинском концлагере. Рассказ "коллаборанта"

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новости, москва, россия, украина, сво, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная катастрофа, гуманитарная политика, красный крест