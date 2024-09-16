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RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область

RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру

RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область

Премьера фильма "Курск. Плечом к плечу" о вторжении украинских войск на территорию Курской области состоится 16 сентября

2024-09-16T11:30

2024-09-16T11:30

2024-09-16T11:30

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курская область

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"Впервые за все время освещения СВО, самое сложное было осознавать, что бои идут уже так близко, на твоей земле. Мы общались с беженцами, которые очень хотят вернуться домой. Боль за наших бойцов и тех, кто остался в заложниках на захваченных территориях. Потому что как ведет себя враг теперь уже все прекрасно знают" - делится автор фильма, военкор Ольга Кирий.Среди сюжетных лини фильма – хроника Ивана Ковалёва. Он отправил маму из горящей Суджи на инкассаторской машине, а сам выбрался из города и прошёл по полям пешком 15 километров, прячась от дронов. Весь свой путь он снял на камеру мобильного телефона, запечатлев вторжение украинских войск на территорию России в Курской области.Вторжение ВСУ в Курскую область началось на рассвете 6 августа 2024 года. В населённых пунктах российского региона украинские националистические батальоны и иностранные наёмники мародёрствовали, сжигали дома, расстреливали машины мирных жителей. Не все сумели бежать – несколько тысяч курян были вынуждены остаться.Через несколько дней в области был объявлен режим контртеррористической операции. Там также объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Армия России освобождает Курскую область. В освободительную миссию вливаются добровольцы. Комиссованные из-за ранений ветераны вступают в добровольческие дружины и отряды самообороны.Премьера фильма "Курск. Плечом к плечу" состоится на телеканале RT.Док и RT International и на бесплатной онлайн платформе RTДок.Тем временем Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы

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новости, курская область, россия, rt, вооруженные силы украины, всу, кто, документы, оккупация, минобороны рф