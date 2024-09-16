RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру
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RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру
RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
Премьера фильма "Курск. Плечом к плечу" о вторжении украинских войск на территорию Курской области состоится 16 сентября
2024-09-16T11:30
2024-09-16T11:30
новости
курская область
россия
rt
вооруженные силы украины
всу
кто
документы
оккупация
минобороны рф
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"Впервые за все время освещения СВО, самое сложное было осознавать, что бои идут уже так близко, на твоей земле. Мы общались с беженцами, которые очень хотят вернуться домой. Боль за наших бойцов и тех, кто остался в заложниках на захваченных территориях. Потому что как ведет себя враг теперь уже все прекрасно знают" - делится автор фильма, военкор Ольга Кирий.Среди сюжетных лини фильма – хроника Ивана Ковалёва. Он отправил маму из горящей Суджи на инкассаторской машине, а сам выбрался из города и прошёл по полям пешком 15 километров, прячась от дронов. Весь свой путь он снял на камеру мобильного телефона, запечатлев вторжение украинских войск на территорию России в Курской области.Вторжение ВСУ в Курскую область началось на рассвете 6 августа 2024 года. В населённых пунктах российского региона украинские националистические батальоны и иностранные наёмники мародёрствовали, сжигали дома, расстреливали машины мирных жителей. Не все сумели бежать – несколько тысяч курян были вынуждены остаться.Через несколько дней в области был объявлен режим контртеррористической операции. Там также объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Армия России освобождает Курскую область. В освободительную миссию вливаются добровольцы. Комиссованные из-за ранений ветераны вступают в добровольческие дружины и отряды самообороны.Премьера фильма "Курск. Плечом к плечу" состоится на телеканале RT.Док и RT International и на бесплатной онлайн платформе RTДок.Тем временем Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
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новости, курская область, россия, rt, вооруженные силы украины, всу, кто, документы, оккупация, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, RT, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, документы, оккупация, Минобороны РФ

RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область

11:30 16.09.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьера фильма "Курск. Плечом к плечу" о вторжении украинских войск на территорию Курской области состоится 16 сентября
"Впервые за все время освещения СВО, самое сложное было осознавать, что бои идут уже так близко, на твоей земле. Мы общались с беженцами, которые очень хотят вернуться домой. Боль за наших бойцов и тех, кто остался в заложниках на захваченных территориях. Потому что как ведет себя враг теперь уже все прекрасно знают" - делится автор фильма, военкор Ольга Кирий.
Среди сюжетных лини фильма – хроника Ивана Ковалёва. Он отправил маму из горящей Суджи на инкассаторской машине, а сам выбрался из города и прошёл по полям пешком 15 километров, прячась от дронов. Весь свой путь он снял на камеру мобильного телефона, запечатлев вторжение украинских войск на территорию России в Курской области.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось на рассвете 6 августа 2024 года. В населённых пунктах российского региона украинские националистические батальоны и иностранные наёмники мародёрствовали, сжигали дома, расстреливали машины мирных жителей. Не все сумели бежать – несколько тысяч курян были вынуждены остаться.
Через несколько дней в области был объявлен режим контртеррористической операции. Там также объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Армия России освобождает Курскую область. В освободительную миссию вливаются добровольцы. Комиссованные из-за ранений ветераны вступают в добровольческие дружины и отряды самообороны.
Премьера фильма "Курск. Плечом к плечу" состоится на телеканале RT.Док и RT International и на бесплатной онлайн платформе RTДок.
Тем временем Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
 
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