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Жительница Курской области рассказала о мародёрстве поляков из ВСУ

Жительница Курской области рассказала о мародёрстве поляков из ВСУ - 15.09.2024 Украина.ру

Жительница Курской области рассказала о мародёрстве поляков из ВСУ

Поляки в составе ВСУ из оккупационного контингента в Курской области грабили и избивали местных жителей в приграничных сёлах. Об этом рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница.

2024-09-15T09:37

2024-09-15T09:37

2024-09-15T09:37

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Она рассказала о супружеской паре соседей, в дом которых ворвались военнослужащие ВСУ. Среди них были и лица польской национальности."Поляки были. Побили мобильники, потом, (соседка - ред.) сказала, (польские военные - ред.) начали рыться (в доме - ред.). Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину… а мужа по коленям палкой", - рассказала местная жительница.По её словам, польские наёмники загнали супружескую пару в подвал, пока сами занимались мародёрством в их доме. Следователи СК РФ зафиксировали её показания.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября заявил, что с Россией "под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО", в том числе "наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение".Армия России ранее брала в плен иностранных наёмников. В начале сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о двух офицерах из Франции и сорокалетнем датчанине, подозреваемых в военных преступлениях. Подробности в публикации Наемников из Франции и Дании заподозрили в военных преступлениях в Харьковской областиСпециальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. НАТО поставляет Киеву большие объёмы различной военной помощи. Минобороны Украины легализовало пребывание на территории постсоветской республики иностранных наёмников. Часть из них замечена во время вторжения ВСУ в Курскую область.

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