Деньги на офшорных счетах вместо будущего. Украинские эксперты и политики - откровенно о власти
05:17 15.09.2024 (обновлено: 05:18 15.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
В украинском экспертном сообществе начинают задумываться, куда заведет страну нынешний режим и есть ли у Украины будущее. Это будущее видят не все.
Бывший заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма в ходе онлайн-сессии закрытой международной конференции по вопросам восстановления Украины неожиданно попросил минуту внимания и обратился к участникам, заявив, что он считает себя патриотом Украины и он понимает, что стране приходит конец.
"Либо дальновидный человек понимает, что если сейчас не прекратить войну на условиях России, то никакого восстановления Украины не будет и восстанавливать будет нечего. Зеленский продолжает тупо уничтожать наших солдат и под Курском, и на востоке страны. Я с этим категорически не согласен", - сказал Шурма.
Он добавил, что выделяемые Украине Европой деньги идут не на фронт, а сразу на оффшорные счета. И заявил, что поэтому он увольняется из команды Зеленского. Шурма также обратился ко всем чиновникам и военным с призывом: "Задумайтесь, увольняйтесь. И прекратите зарабатывать деньги для Зеленского. Думайте о народе…".
"Украинские модераторы сессии среагировали через 50 секунд и связь с Шурмой была прервана, информирует телеграм-канал "Наблюдатель".
Пока одумавшихся мало, поэтому будущее страны – в тумане, да в таком густом, что порой его совсем не видно.
13 сентября, 04:58Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они салфетка на столе США и ЗападаВ украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что Россия не сдастся и не рассыпется, а Украина вовсе не такая уж сверхценность для западных союзников Киева. Да и не союзники они вовсе
"Я не вижу будущего. У нас никто о будущем не говорит. Обратите внимание на дискурс медийного общества, на власть. Никто не говорит о будущем. Все говорят только про сейчас: "Дайте ракеты, мы вам покажем, дайте снаряды". И только налогов больше, доллар уже по 50 (гривен — Ред.)", - заявил в эфире интернет-канала Politeka украинский политолог Вадим Карасев.
Он напомнил, что Украина давно — лет 10-15 - стремилась "стать нормальным государством", под чем подразумевалась жизнь "как в Европе". Но вместо этого Украина и украинцы "оказались в ненормальном военизированном настоящем".
"Как мы в стремлении к европейской нормальности оказались в ужасной военной ненормальности? И что такое, если мы будем военизированное гарнизонное государство? Во-первых, реваншизма в России будет намного больше, чем сейчас. И способен ли Запад уравновесить этот реваншизм?" - задал Карасев вопросы без ответа.
Политолог задал еще один вопрос: это что, и есть "национальная идея Украины - получить военное гарнизонное государство, форпост Запада, как Израиль на Ближнем востоке?".
Получается, что так. Это, по всей видимости, вполне устраивает Зеленского, он отвергает любые мирные инициативы, отметил в своем телеграм-канале опальный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Нам (киевскому режиму и Зеленскому – Ред.) не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца. Тянуть эту ситуация бесконечно долго, так как не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами", - подчеркнул нардеп.
Украинский конфликт тем временем продолжается и грозит перерасти в нечто большее.
О возможном разрешении Запада Киеву бить дальнобойными ракетами по территории России высказался в одном из ютуб-каналов экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, не исключено, что такое разрешение будет дано. И это значительно повысит градус, накал войны. А удастся ли этот градус снизить после американских выборов, это, по его мнению, зависит от самих украинцев. Ведь воевать-то придется им.
Американский солдат не пойдет воевать за украинцев, а если и отправят его воевать, то – "мы видели Афганистан и много разных вещей", напомнил политик. Он добавил, что ответ России на возможные удары дальнобойными ракетами будет нанесен не по Лондону или Вашингтону, а по Украине.
Мосийчук отметил, что война уже уничтожила, если не полностью, то процентов на 70, украинскую металлургию, на 90% остановила добычу руды. И если все это будет возобновляться, то от украинских олигархов перетечет к олигархам заокеанским. Поэтому, по его словам, сенатор Линдси Грэм, заявивший, что украинские ресурсы стоят триллионы и могут быть полезны Америке, просто честно сказал то, что есть.
При этом Мосийчук полагает, что украинцы воюют не за этих новых владельцев страны, а просто защищаются. Хотя эта защита дорого стоит.
"В попытках защититься мы и так отдали собственный суверенитет, сейчас у нас забирают недра, у нас землю разрешили скупать и тому подобное", - описал он ситуацию.
Мосийчук также высказал мнение, что все попытки Киева "нагнуть" и вернуть уехавших украинцев, объявить их всех уклонистами, приводят к тому, что эти украинцы, а их десять миллионов, перестают "быть послами бесплатными, народными послами Украины", но становятся врагами правящей системы. По его словам, самым большим лоббистом Украины в Европе и в мире как раз и должны были бы быть эти 10 миллионов уехавших. Но - не получается.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Леонида Николенко "Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию"