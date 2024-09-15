Деньги на офшорных счетах вместо будущего. Украинские эксперты и политики - откровенно о власти - 15.09.2024 Украина.ру
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Деньги на офшорных счетах вместо будущего. Украинские эксперты и политики - откровенно о власти
Деньги на офшорных счетах вместо будущего. Украинские эксперты и политики - откровенно о власти - 15.09.2024 Украина.ру
Деньги на офшорных счетах вместо будущего. Украинские эксперты и политики - откровенно о власти
В украинском экспертном сообществе начинают задумываться, куда заведет страну нынешний режим и есть ли у Украины будущее. Это будущее видят не все.
2024-09-15T05:17
2024-09-15T05:18
эксклюзив
украина
сво
всу
экономика
игорь мосийчук
вадим карасев
александр дубинский
владимир зеленский
политика
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Бывший заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма в ходе онлайн-сессии закрытой международной конференции по вопросам восстановления Украины неожиданно попросил минуту внимания и обратился к участникам, заявив, что он считает себя патриотом Украины и он понимает, что стране приходит конец."Либо дальновидный человек понимает, что если сейчас не прекратить войну на условиях России, то никакого восстановления Украины не будет и восстанавливать будет нечего. Зеленский продолжает тупо уничтожать наших солдат и под Курском, и на востоке страны. Я с этим категорически не согласен", - сказал Шурма.Он добавил, что выделяемые Украине Европой деньги идут не на фронт, а сразу на оффшорные счета. И заявил, что поэтому он увольняется из команды Зеленского. Шурма также обратился ко всем чиновникам и военным с призывом: "Задумайтесь, увольняйтесь. И прекратите зарабатывать деньги для Зеленского. Думайте о народе…"."Украинские модераторы сессии среагировали через 50 секунд и связь с Шурмой была прервана, информирует телеграм-канал "Наблюдатель".Пока одумавшихся мало, поэтому будущее страны – в тумане, да в таком густом, что порой его совсем не видно."Я не вижу будущего. У нас никто о будущем не говорит. Обратите внимание на дискурс медийного общества, на власть. Никто не говорит о будущем. Все говорят только про сейчас: "Дайте ракеты, мы вам покажем, дайте снаряды". И только налогов больше, доллар уже по 50 (гривен — Ред.)", - заявил в эфире интернет-канала Politeka украинский политолог Вадим Карасев.Он напомнил, что Украина давно — лет 10-15 - стремилась "стать нормальным государством", под чем подразумевалась жизнь "как в Европе". Но вместо этого Украина и украинцы "оказались в ненормальном военизированном настоящем"."Как мы в стремлении к европейской нормальности оказались в ужасной военной ненормальности? И что такое, если мы будем военизированное гарнизонное государство? Во-первых, реваншизма в России будет намного больше, чем сейчас. И способен ли Запад уравновесить этот реваншизм?" - задал Карасев вопросы без ответа.Политолог задал еще один вопрос: это что, и есть "национальная идея Украины - получить военное гарнизонное государство, форпост Запада, как Израиль на Ближнем востоке?".Получается, что так. Это, по всей видимости, вполне устраивает Зеленского, он отвергает любые мирные инициативы, отметил в своем телеграм-канале опальный депутат Верховной рады Александр Дубинский."Нам (киевскому режиму и Зеленскому – Ред.) не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца. Тянуть эту ситуация бесконечно долго, так как не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами", - подчеркнул нардеп.Украинский конфликт тем временем продолжается и грозит перерасти в нечто большее.О возможном разрешении Запада Киеву бить дальнобойными ракетами по территории России высказался в одном из ютуб-каналов экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, не исключено, что такое разрешение будет дано. И это значительно повысит градус, накал войны. А удастся ли этот градус снизить после американских выборов, это, по его мнению, зависит от самих украинцев. Ведь воевать-то придется им.Американский солдат не пойдет воевать за украинцев, а если и отправят его воевать, то – "мы видели Афганистан и много разных вещей", напомнил политик. Он добавил, что ответ России на возможные удары дальнобойными ракетами будет нанесен не по Лондону или Вашингтону, а по Украине.Мосийчук отметил, что война уже уничтожила, если не полностью, то процентов на 70, украинскую металлургию, на 90% остановила добычу руды. И если все это будет возобновляться, то от украинских олигархов перетечет к олигархам заокеанским. Поэтому, по его словам, сенатор Линдси Грэм, заявивший, что украинские ресурсы стоят триллионы и могут быть полезны Америке, просто честно сказал то, что есть.При этом Мосийчук полагает, что украинцы воюют не за этих новых владельцев страны, а просто защищаются. Хотя эта защита дорого стоит."В попытках защититься мы и так отдали собственный суверенитет, сейчас у нас забирают недра, у нас землю разрешили скупать и тому подобное", - описал он ситуацию.Мосийчук также высказал мнение, что все попытки Киева "нагнуть" и вернуть уехавших украинцев, объявить их всех уклонистами, приводят к тому, что эти украинцы, а их десять миллионов, перестают "быть послами бесплатными, народными послами Украины", но становятся врагами правящей системы. По его словам, самым большим лоббистом Украины в Европе и в мире как раз и должны были бы быть эти 10 миллионов уехавших. Но - не получается.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Леонида Николенко "Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию"
https://ukraina.ru/20240913/1057404113.html
https://ukraina.ru/20240911/1057352477.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, сво, всу, экономика, игорь мосийчук, вадим карасев, александр дубинский, владимир зеленский, политика, эксперты
Эксклюзив, Украина, СВО, ВСУ, экономика, Игорь Мосийчук, Вадим Карасев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, политика, эксперты

Деньги на офшорных счетах вместо будущего. Украинские эксперты и политики - откровенно о власти

05:17 15.09.2024 (обновлено: 05:18 15.09.2024)
 
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ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе начинают задумываться, куда заведет страну нынешний режим и есть ли у Украины будущее. Это будущее видят не все.
Бывший заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма в ходе онлайн-сессии закрытой международной конференции по вопросам восстановления Украины неожиданно попросил минуту внимания и обратился к участникам, заявив, что он считает себя патриотом Украины и он понимает, что стране приходит конец.
"Либо дальновидный человек понимает, что если сейчас не прекратить войну на условиях России, то никакого восстановления Украины не будет и восстанавливать будет нечего. Зеленский продолжает тупо уничтожать наших солдат и под Курском, и на востоке страны. Я с этим категорически не согласен", - сказал Шурма.
Он добавил, что выделяемые Украине Европой деньги идут не на фронт, а сразу на оффшорные счета. И заявил, что поэтому он увольняется из команды Зеленского. Шурма также обратился ко всем чиновникам и военным с призывом: "Задумайтесь, увольняйтесь. И прекратите зарабатывать деньги для Зеленского. Думайте о народе…".
"Украинские модераторы сессии среагировали через 50 секунд и связь с Шурмой была прервана, информирует телеграм-канал "Наблюдатель".
Пока одумавшихся мало, поэтому будущее страны – в тумане, да в таком густом, что порой его совсем не видно.
Украинский флаг
13 сентября, 04:58
Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они салфетка на столе США и ЗападаВ украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что Россия не сдастся и не рассыпется, а Украина вовсе не такая уж сверхценность для западных союзников Киева. Да и не союзники они вовсе
"Я не вижу будущего. У нас никто о будущем не говорит. Обратите внимание на дискурс медийного общества, на власть. Никто не говорит о будущем. Все говорят только про сейчас: "Дайте ракеты, мы вам покажем, дайте снаряды". И только налогов больше, доллар уже по 50 (гривен — Ред.)", - заявил в эфире интернет-канала Politeka украинский политолог Вадим Карасев.
Он напомнил, что Украина давно — лет 10-15 - стремилась "стать нормальным государством", под чем подразумевалась жизнь "как в Европе". Но вместо этого Украина и украинцы "оказались в ненормальном военизированном настоящем".
"Как мы в стремлении к европейской нормальности оказались в ужасной военной ненормальности? И что такое, если мы будем военизированное гарнизонное государство? Во-первых, реваншизма в России будет намного больше, чем сейчас. И способен ли Запад уравновесить этот реваншизм?" - задал Карасев вопросы без ответа.
Политолог задал еще один вопрос: это что, и есть "национальная идея Украины - получить военное гарнизонное государство, форпост Запада, как Израиль на Ближнем востоке?".
Получается, что так. Это, по всей видимости, вполне устраивает Зеленского, он отвергает любые мирные инициативы, отметил в своем телеграм-канале опальный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Нам (киевскому режиму и Зеленскому – Ред.) не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца. Тянуть эту ситуация бесконечно долго, так как не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами", - подчеркнул нардеп.
Украинский конфликт тем временем продолжается и грозит перерасти в нечто большее.
О возможном разрешении Запада Киеву бить дальнобойными ракетами по территории России высказался в одном из ютуб-каналов экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, не исключено, что такое разрешение будет дано. И это значительно повысит градус, накал войны. А удастся ли этот градус снизить после американских выборов, это, по его мнению, зависит от самих украинцев. Ведь воевать-то придется им.
Американский солдат не пойдет воевать за украинцев, а если и отправят его воевать, то – "мы видели Афганистан и много разных вещей", напомнил политик. Он добавил, что ответ России на возможные удары дальнобойными ракетами будет нанесен не по Лондону или Вашингтону, а по Украине.
Украинский флаг на лице
11 сентября, 06:25
Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсеВ украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы у киевского режима и у страны вообще уцелеть в начинающуюся эпоху хаоса, которая продлится, возможно, не одно десятилетие
Мосийчук отметил, что война уже уничтожила, если не полностью, то процентов на 70, украинскую металлургию, на 90% остановила добычу руды. И если все это будет возобновляться, то от украинских олигархов перетечет к олигархам заокеанским. Поэтому, по его словам, сенатор Линдси Грэм, заявивший, что украинские ресурсы стоят триллионы и могут быть полезны Америке, просто честно сказал то, что есть.
При этом Мосийчук полагает, что украинцы воюют не за этих новых владельцев страны, а просто защищаются. Хотя эта защита дорого стоит.
"В попытках защититься мы и так отдали собственный суверенитет, сейчас у нас забирают недра, у нас землю разрешили скупать и тому подобное", - описал он ситуацию.
Мосийчук также высказал мнение, что все попытки Киева "нагнуть" и вернуть уехавших украинцев, объявить их всех уклонистами, приводят к тому, что эти украинцы, а их десять миллионов, перестают "быть послами бесплатными, народными послами Украины", но становятся врагами правящей системы. По его словам, самым большим лоббистом Украины в Европе и в мире как раз и должны были бы быть эти 10 миллионов уехавших. Но - не получается.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Леонида Николенко "Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию"
 
ЭксклюзивУкраинаСВОВСУэкономикаИгорь МосийчукВадим КарасевАлександр ДубинскийВладимир Зеленскийполитикаэксперты
 
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