https://ukraina.ru/20240911/1057375394.html

Зеленского ждет суд. Главное на Украине на 13:00 11 сентября

Зеленского ждет суд. Главное на Украине на 13:00 11 сентября - 11.09.2024 Украина.ру

Зеленского ждет суд. Главное на Украине на 13:00 11 сентября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; В Курской области украинские штурмовики сдаются в плен; в Киеве обеспокоены мирным планом Шольца; в России считают, что Зеленского ждет суд

2024-09-11T13:16

2024-09-11T13:16

2024-09-11T13:26

эксклюзив

сво

украина

потери всу

запад

энтони блинкен

россия

вячеслав володин

владимир зеленский

обстрелы

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Боевые действия и обстрелыНа Покровском (Красноармейском) направлении в Гродовке продолжаются тяжелые бои в центре, сообщает телеграм-канал "Два майора". По данным канала, "западнее Мариновки противники ВС России закрепились в лесополосе на глубину до 1,25 км, восточнее Селидово ВС России продолжили атаки, без продвижений"."Севернее Украинска штурмовые группы армии России продвинулись на глубину до 3,35 км. На южной окраине города под контроль российских войск перешел шурф шахты "Украина", — информируют авторы канала.Российские военные ударили по району промышленных складов в Переяславе в Киевской области, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Украинский канал "ТСН" сообщает 11 сентября о взрывах в Днепре (бывшем Днепропетровске).Киев продолжает попытки атаковать объекты на территории России. Как сообщает МО РФ, "в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей".Кроме того, по данным МО РФ, утром 11 сентября дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области.Налеты украинских беспилотников совершаются на Мурманскую область России, сейчас ПВО работает по их уничтожению, сообщил 11 сентября губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.Ситуация в Курской областиНа Курском направлении ВС РФ продолжают выдавливать противника и зачищать возвращенные территории. Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление, захватив в плен отступавшую из окружения группу в составе шести украинских штурмовиков, сообщает 11 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.А командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил агентству, что российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ около десяти населенных пунктов в Курской области. По его словам, "зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдалась в плен"."Тем не менее, просто поддаваться ВСУ не намерены", - отметил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его данным, "для отвлечения внимания с утра противник организовал атаку из Сумской области на приграничное село Новый Путь по направлению к Глушково силами нескольких ББМ и до роты личного состава". "Наши военные вели бой на границе, но по последней оперативной информации врага оттеснили, он отступает к Павловке, по отходящим силам бьет наша артиллерия", — информирует политик.Дальнобойные ракеты и суд над ЗеленскимЗапад может дать киевскому режиму разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России. Зеленский не раз обращался с такой просьбой к своим западным покровителям. Сейчас на Украине ожидают положительного решения в связи с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Тот заявил, что едет, поскольку считает, что сейчас "критический момент для Украины".В России понимают масштаб угроз. Однако, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, все это закончится судом над Зеленским."Обращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники и обсуждая с ними вопросы нанесения ударов по территории России, Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине", - написал Володин в своем телеграм-канале.По его словам, все это приведет к тому, что Россия, защищая своих граждан, будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие."Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живёт в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует. Самое главное для него – сохраниться во власти", - подчеркнул Володин.Но вряд ли у него это получится, считает спикер ГД РФ. По его мнению, "со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным" и – "его ждет суд"."Нацизм на Украине расцветает махровым цветом"Запад и так по уши увяз в украинском конфликте. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по Украине, об этом свидетельствует рост числа погибших в зоне конфликта иностранных граждан. По его словам, "те, кто следит за этой темой, могут ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, французских, польских и шведских военных".Небензя также отметил, что вторгшиеся в Курскую область украинские боевики развязали там настоящий террор. А внутри страны ВСУ продолжают в обход правил размещать комплексы противовоздушной обороны в жилых районах, что становится причиной гибели и ранений мирного населения.По словам представителя России, "в условиях полного непротивления со стороны Запада нацизм на Украине расцветает махровым цветом". Основные тезисы выступления Небензи собрал телеграм-канал Донецкого агентства новостей.Дела на фронте совсем плохи?На Украине обсуждают внезапную активность канцлера Германии Олафа Шольца, заговорившего о мире. Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины.Шольц также заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.Находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский сделал связи с этим свои выводы."Первое - ситуация на фронте совсем не радужная, и точно не такая, как ее представляют в телемарафоне. Второе - ситуация в энергетике грозит стать катастрофической уже через месяц. Третье - в случае развития негативного сценария беженцы с Украины поедут, прежде всего, в Германию, которая и так несет самую большую нагрузку при самой вялой динамике экономики в ЕС. Четвертое - план назревает, и тот, кто первым возглавить процесс - получит и больше дивидендов. Пятое - денег на дальнейшую поддержку войны нет. Шестое - после подрыва “Северных потоков” Германия в переговорах будет не на 100% на стороне Украины", - написал политик в своем телеграм-канале.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. "Мы знаем не более того, что сообщали СМИ, что якобы подготовка некого плана ведется", - сообщил Песков.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня".

https://ukraina.ru/20240910/1057343995.html

https://ukraina.ru/20240911/1057372967.html

https://ukraina.ru/20240911/1057365451.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, запад, энтони блинкен, россия, вячеслав володин, владимир зеленский, обстрелы, курская область, нацизм