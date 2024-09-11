Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня
06:05 11.09.2024 (обновлено: 07:42 11.09.2024)
© коллаж Украина.РуУкраинская элита за неделю коллаж
© коллаж Украина.Ру
Представители украинской элиты на нынешней неделе обсуждали чаще всего кадровые перестановки в украинском правительстве, пытаясь понять, в какую сторону ветер дует и как может измениться политика министерств.
Большинство украинских экспертов сходятся во мнении и не ожидают каких-либо серьезных перемен, а перестановки должны лишь продемонстрировать Западу готовность жертвовать пешками ради сохранения власти и коррупционных схем.
Политолог Кость Бондаренко на днях отмечал, что США никогда не боролись с коррупцией на Украине, а лишь пытались поставить ее под свой контроль. "Вопрос со стороны американцев состоит не в том, чтобы уничтожить эту систему. А в том, чтобы коррупционная дельта шла не на улицу Банковую, а куда-то в район улицы Сикорского [к посольству США]", – отметил политолог.
Однако экс-спикер "Правого сектора"* и бывший депутат Борислав Береза утверждает, что в окружении Зеленского царит паранойя. "Я когда общаюсь сейчас с некоторыми злыми языками с Банковой, они говорят: ты не понимаешь, какая здесь нервозность, какая здесь депрессивность и какая подозрительность. Потому что все ищут, кто хочет отобрать власть у Владимира Александровича. Ты не понимаешь, насколько он воспринимает любую критику как вражескую информацию. К нему не ходят с критикой, к нему не ходят даже с плохими новостями, потому что понимают – это может быть последним заходом в Офис президента. Это не шутка", - рассказывает Береза.
4 сентября, 06:11Дерусификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элитыВ начале сентября спикер Рады Руслан Стефанчук и глава Нацбанка Андрей Пышный поздравили друг друга с торжеством демократии на Украине и решили заняться наиважнейшим делом — дерусифицировать копейку, заменив ее на разменную монету под названием "шаг". Пышный отметил, что инициатива направлена на "восстановление исторической справедливости"
Уже бывший глава МИД Дмитрий Кулеба демонстрирует близость народу и пробует беляши на автостанции в Пирятине Полтавской области. Украинские эксперты считают это заявкой на будущие выборы. Тем временем его супруга Павелецкая-Кулеба, наоборот, пытается показать себя светской львицей, демонстрируя в соцсетях элементы роскоши, дорогие подарки, золото и бриллианты.
Еще один бывший, третий президент Виктор Ющенко на днях появился на публике, что он делает нечасто. В своем интервью лидер Оранжевого майдана заявил, что мечтает о развале Российской Федерации. В этом якобы и заключается цель Украины.
"Нам нужно заботиться о том, чтобы Россия исчезла. Чтобы те коренные народы, которые там есть, начиная с общей цифры 190 коренных народов. Мы знаем, что ещё есть пару десятков коренных народов, которые сохранили свою память, культуру, обычаи, традиции. Даст бог, чтобы венцом нашей победы было создание двух-трёх десятков новых свободных стран, основанных на национальной идентичности, на той культуре и памяти, которую они сохранили", – сказал Ющенко.
Еще один экс-президент, Петр Порошенко на текущей неделе должен был рвать на себе волосы и подсчитывать убытки. Верховная Рада ударила под дых его бизнес-империю "Рошен", запретив использовать пальмовое масло в кондитерских изделиях, шоколаде и конфетах. Именно Порошенко в 2015 году проталкивал разрешение использование этого продукта, удешевляя производство за счет здоровья украинцев.
Серьезные проблемы нарастают и у металлургического олигарха Виктора Пинчука, по мере того, как российская армия подходит к Покровску. Там находятся крупнейшие шахты по добыче коксующего угля, необходимого для его металлургических предприятий. Опальный олигарх Александр Дубинский пишет, что с помощью Пинчука Офис президента попытается охмурять республиканцев, которые могут вернуться к власти в США. В свое время Пинчук финансово поддерживал, как демократов, так и республиканцев.
"В Украине состоится мероприятие, на которое в ОП возлагают чуть ли не большие надежды. Конференция Пинчука YES [Ялтинская европейская стратегия], куда нанятая любимым олигархом Зеленского лоббистка Киллиан Конвей должна привезти значимых республиканцев. За это якобы Пинчук заплатил 50 тысяч долларов, но все понимают, что такой лоббизм стоит в десятки раз больше. Пинчуку компенсируют эти деньги из бюджета нашей страны. А республиканцев, приехавших в Киев, постараются убедить в том, что Вова - хороший парень, победа Украины - реальна, а значит - надо убедить Трампа не останавливать, а продолжить войну", - пишет нардеп.
Дубинский также напоминает, что Пинчук проводил такие конференции и для Порошенко, и для Януковича, и это для них плохо закончилось, хотя и хорошо закончилось для Пинчука, который тянет деньги из украинской власти на подобные перформансы.
21 августа, 05:14Запретить церковь, повысить налоги и гнать всех на войну. Чем занимаются украинские элитыПредставители украинской элиты, депутаты и министры на текущей неделе массово возвращаются из отпусков. Первой задачей по возвращении многие из них считают продолжение гонений на каноническую православную церковь. Во вторник, 20 августа, украинские депутаты дружно проголосовали за запрет УПЦ, обвиняя ее в работе на российские службы
Основная цель заигрываний с республиканцами – продолжение военных действий и финансирования киевского режима, за который должны умирать простые граждане. На днях стало известно, что один из националистов-пропагандистов, главред издания "Цензор" Юрий Бутусов сам оформил отсрочку от мобилизации, но в тот же день призвал украинцев идти воевать. Он призвал снять бронь с полицейских и чиновников, возмущался тем, что в Киеве немногие идут на фронт. Сам же вскоре выехал во Францию.
Глава фракции "Голос" Александра Устинова тоже на днях жаловалась в интервью на уклонистов и нежелание украинских мужчин идти воевать. При этом супруг Устиновой, Алексей Яцюк, выехал в США, где прибрел себе за последние годы виллу и большой земельный участок.
Ради того чтобы такие представители украинской элиты могли приобретать себе недвижимость в США и Великобритании, простые украинцы должны гибнуть тысячами, иначе элитную недвижимость во Флориде могут и арестовать.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Подробнее о том, что происходит в эти дни в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: продажа Lifecell, проблемы с АЭС и газом".