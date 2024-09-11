https://ukraina.ru/20240911/1057357948.html

Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня

Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня - 11.09.2024 Украина.ру

Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня

Представители украинской элиты на нынешней неделе обсуждали чаще всего кадровые перестановки в украинском правительстве, пытаясь понять, в какую сторону ветер дует и как может измениться политика министерств.

2024-09-11T06:05

2024-09-11T06:05

2024-09-11T07:42

эксклюзив

виктор пинчук

сша

украина

правый сектор

верховная рада

борислав береза

петр порошенко

банковая

офис президента

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Большинство украинских экспертов сходятся во мнении и не ожидают каких-либо серьезных перемен, а перестановки должны лишь продемонстрировать Западу готовность жертвовать пешками ради сохранения власти и коррупционных схем.Политолог Кость Бондаренко на днях отмечал, что США никогда не боролись с коррупцией на Украине, а лишь пытались поставить ее под свой контроль. "Вопрос со стороны американцев состоит не в том, чтобы уничтожить эту систему. А в том, чтобы коррупционная дельта шла не на улицу Банковую, а куда-то в район улицы Сикорского [к посольству США]", – отметил политолог.Однако экс-спикер "Правого сектора"* и бывший депутат Борислав Береза утверждает, что в окружении Зеленского царит паранойя. "Я когда общаюсь сейчас с некоторыми злыми языками с Банковой, они говорят: ты не понимаешь, какая здесь нервозность, какая здесь депрессивность и какая подозрительность. Потому что все ищут, кто хочет отобрать власть у Владимира Александровича. Ты не понимаешь, насколько он воспринимает любую критику как вражескую информацию. К нему не ходят с критикой, к нему не ходят даже с плохими новостями, потому что понимают – это может быть последним заходом в Офис президента. Это не шутка", - рассказывает Береза.Уже бывший глава МИД Дмитрий Кулеба демонстрирует близость народу и пробует беляши на автостанции в Пирятине Полтавской области. Украинские эксперты считают это заявкой на будущие выборы. Тем временем его супруга Павелецкая-Кулеба, наоборот, пытается показать себя светской львицей, демонстрируя в соцсетях элементы роскоши, дорогие подарки, золото и бриллианты.Еще один бывший, третий президент Виктор Ющенко на днях появился на публике, что он делает нечасто. В своем интервью лидер Оранжевого майдана заявил, что мечтает о развале Российской Федерации. В этом якобы и заключается цель Украины."Нам нужно заботиться о том, чтобы Россия исчезла. Чтобы те коренные народы, которые там есть, начиная с общей цифры 190 коренных народов. Мы знаем, что ещё есть пару десятков коренных народов, которые сохранили свою память, культуру, обычаи, традиции. Даст бог, чтобы венцом нашей победы было создание двух-трёх десятков новых свободных стран, основанных на национальной идентичности, на той культуре и памяти, которую они сохранили", – сказал Ющенко.Еще один экс-президент, Петр Порошенко на текущей неделе должен был рвать на себе волосы и подсчитывать убытки. Верховная Рада ударила под дых его бизнес-империю "Рошен", запретив использовать пальмовое масло в кондитерских изделиях, шоколаде и конфетах. Именно Порошенко в 2015 году проталкивал разрешение использование этого продукта, удешевляя производство за счет здоровья украинцев.Серьезные проблемы нарастают и у металлургического олигарха Виктора Пинчука, по мере того, как российская армия подходит к Покровску. Там находятся крупнейшие шахты по добыче коксующего угля, необходимого для его металлургических предприятий. Опальный олигарх Александр Дубинский пишет, что с помощью Пинчука Офис президента попытается охмурять республиканцев, которые могут вернуться к власти в США. В свое время Пинчук финансово поддерживал, как демократов, так и республиканцев."В Украине состоится мероприятие, на которое в ОП возлагают чуть ли не большие надежды. Конференция Пинчука YES [Ялтинская европейская стратегия], куда нанятая любимым олигархом Зеленского лоббистка Киллиан Конвей должна привезти значимых республиканцев. За это якобы Пинчук заплатил 50 тысяч долларов, но все понимают, что такой лоббизм стоит в десятки раз больше. Пинчуку компенсируют эти деньги из бюджета нашей страны. А республиканцев, приехавших в Киев, постараются убедить в том, что Вова - хороший парень, победа Украины - реальна, а значит - надо убедить Трампа не останавливать, а продолжить войну", - пишет нардеп.Дубинский также напоминает, что Пинчук проводил такие конференции и для Порошенко, и для Януковича, и это для них плохо закончилось, хотя и хорошо закончилось для Пинчука, который тянет деньги из украинской власти на подобные перформансы.Основная цель заигрываний с республиканцами – продолжение военных действий и финансирования киевского режима, за который должны умирать простые граждане. На днях стало известно, что один из националистов-пропагандистов, главред издания "Цензор" Юрий Бутусов сам оформил отсрочку от мобилизации, но в тот же день призвал украинцев идти воевать. Он призвал снять бронь с полицейских и чиновников, возмущался тем, что в Киеве немногие идут на фронт. Сам же вскоре выехал во Францию.Глава фракции "Голос" Александра Устинова тоже на днях жаловалась в интервью на уклонистов и нежелание украинских мужчин идти воевать. При этом супруг Устиновой, Алексей Яцюк, выехал в США, где прибрел себе за последние годы виллу и большой земельный участок.Ради того чтобы такие представители украинской элиты могли приобретать себе недвижимость в США и Великобритании, простые украинцы должны гибнуть тысячами, иначе элитную недвижимость во Флориде могут и арестовать.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФПодробнее о том, что происходит в эти дни в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: продажа Lifecell, проблемы с АЭС и газом".

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украина

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