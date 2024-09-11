В Курской области нужны дроны, средства РЭБ и больше спецназа, чтобы проводить зачистку лесов - эксперт - 11.09.2024 Украина.ру
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В Курской области нужны дроны, средства РЭБ и больше спецназа, чтобы проводить зачистку лесов - эксперт
В Курской области нужны дроны, средства РЭБ и больше спецназа, чтобы проводить зачистку лесов - эксперт - 11.09.2024 Украина.ру
В Курской области нужны дроны, средства РЭБ и больше спецназа, чтобы проводить зачистку лесов - эксперт
В Курской области у ВС РФ проблемы точно есть. Нам не хватает дронов-камикадзе. На некоторых участках ВСУ превосходят в артиллерии. Все эти недостатки известны. Нам нужно время, чтобы их устранить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T03:45
2024-09-11T03:45
новости
курская область
россия
донбасс
владимир евсеев
всу
рэб
спецназ
оборона
часов яр
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Нельзя сказать, что в Донбассе войскам чего-то не хватает. По личному составу у ВС РФ там есть превосходство. Но в любом случае какие-то проблемы не особенно мешают наступать, иначе темпы наступления были бы ниже, рассказал эксперт.Все эти недостатки известны. Просто Курское направление для российской армии новое. Нам нужно время, чтобы их устранить, указал он."Почему мы не наступаем на Дзержинском направлении? Потому что это большая городская агломерация, когда населенные пункты идут один за одним. Плюс, там есть остатки оборонительных пунктов ВСУ, которые готовились много лет. Часов Яр тоже ждет какого-то охвата", — добавил специалист.Все помнят, что освобождение Марьинки длилось бесконечно долго, потому что ВСУ регулярно могли подтягивать туда резервы. Если не окружить город, оборонять его можно до тех пор, пока он не будет полностью разрушен. Поэтому желательно их все же окружать, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО ситуации, которая сложилась у телеканала RT с властями США — в интервью Маргариты Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ на сайте Украина.ру
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курская область
россия
донбасс
часов яр
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новости, курская область, россия, донбасс, владимир евсеев, всу, рэб, спецназ, оборона, часов яр, дроны, артиллерия
Новости, Курская область, Россия, Донбасс, Владимир Евсеев, ВСУ, РЭБ, спецназ, оборона, Часов Яр, дроны, артиллерия

В Курской области нужны дроны, средства РЭБ и больше спецназа, чтобы проводить зачистку лесов - эксперт

03:45 11.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Курской области у ВС РФ проблемы точно есть. Нам не хватает дронов-камикадзе. На некоторых участках ВСУ превосходят в артиллерии. Все эти недостатки известны. Нам нужно время, чтобы их устранить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Нельзя сказать, что в Донбассе войскам чего-то не хватает. По личному составу у ВС РФ там есть превосходство. Но в любом случае какие-то проблемы не особенно мешают наступать, иначе темпы наступления были бы ниже, рассказал эксперт.
"В Курской области у нас проблемы точно есть. Нам не хватает дронов-камикадзе. Не всегда хватает средств РЭБ. На некоторых участках ВСУ превосходят нас в артиллерии. Может быть, нам нужно больше спецназа, чтобы лучше проводить зачистку лесов", — отметил Евсеев.
Все эти недостатки известны. Просто Курское направление для российской армии новое. Нам нужно время, чтобы их устранить, указал он.
"Почему мы не наступаем на Дзержинском направлении? Потому что это большая городская агломерация, когда населенные пункты идут один за одним. Плюс, там есть остатки оборонительных пунктов ВСУ, которые готовились много лет. Часов Яр тоже ждет какого-то охвата", — добавил специалист.
Все помнят, что освобождение Марьинки длилось бесконечно долго, потому что ВСУ регулярно могли подтягивать туда резервы. Если не окружить город, оборонять его можно до тех пор, пока он не будет полностью разрушен. Поэтому желательно их все же окружать, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О ситуации, которая сложилась у телеканала RT с властями США — в интервью Маргариты Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 16:53
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом местеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиКурская областьРоссияДонбассВладимир ЕвсеевВСУРЭБспецназоборонаЧасов Ярдроныартиллерия
 
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