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Мемрик наш, НАТО не считает Россию злоумышленницей, ВСУ предложили браки онлайн. Главное на 18:00

Мемрик наш, НАТО не считает Россию злоумышленницей, ВСУ предложили браки онлайн. Главное на 18:00 - 09.09.2024 Украина.ру

Мемрик наш, НАТО не считает Россию злоумышленницей, ВСУ предложили браки онлайн. Главное на 18:00

ВСУ отступают из ДНР, продолжая удерживать ценой больших потерь часть территории Курской области. Киев запрашивает у Запада всевозможную помощь, получая в ответ успокоительные заверения и ценные идеи посоветоваться с Россией о перспективах завершения СВО.

2024-09-09T18:00

2024-09-09T18:00

2024-09-09T18:00

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Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины успешно продолжается, заявили в Минобороны РФ. В частности, подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики, отразили восемь контратак и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба (ДНР)."Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30", - сказано в официальном сообщении.Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника только в живой силе составили до 150 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" также отражали контратаки ВСУ, улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям украинской армии, полиции и теробороны. Потери противника только в живой силе, по данным Минобороны РФ, составили до 620 военнослужащих.ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, три склада боеприпасов и много военной техники в противостоянии с российской "Южной" войсковой группировкой. Она заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР).Положение по переднему краю улучшили подразделения российской группировки войск "Восток". Они отразили контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Золотая Нива, Октябрь (ДНР) и Новодаровка Запорожской области. Противник потерял САУ Krab и Paladin, три автомобиля и до 125 военнослужащих.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям бригадам ВСУ билз населённых пунктов Жеребянки Запорожской области, Отрадокаменка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, два склада боеприпасов, семь автомобилей и орудия разных калибров."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах", - сказано в сводке.Также отмечено что всего с начала проведения СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.Нацполиция Украины благодарна США за помощь в СВОТем временем глава украинской Нацполиции Иван Выговский провёл встречу с замгоссекретаря США Ричардом Верма и послом США на Украине Бриджит Бринк. Он продемонстрировал им автомобили и бронетехнику, криминалистические лаборатории, роботы разминирования, дроны и другое оборудование, предоставленное правительства США.Выговский заявил, что эта помощь ощутима и эффективна - особенно при ведении боевых действий, разведке и другой деятельности полиции в условиях СВО. "Такого оборудования до войны у нас не было", - сказал он."Это одна из наших крупнейших программ помощи в секторе безопасности в мире", - заявил Верма.Минобороны России и Нацполиция Украины регулярно информируют об участии украинских полицейских в СВО. В частности, МО РФ упоминает подразделения украинских полицейских, участвовавших в боях ни линии боевого соприкосновения. Нацполиция Украины тоже периодически напоминает об участии сотрудников в СВО, например – в составе штурмового полка "Сафари" бригады Нацполиции "Лють".Также 9 сентября Нацполиция Украины сообщила об очередном выявлении партизан, устраивавших диверсии. В частности, в Полтавской области "полицейские совместно со Службой безопасности Украины разоблачили мужчину, причастного к диверсии". Жителя Хорольской общины обвиняют в поджоге релейного шкафа местного участка железной дороги.Нацполиция Украины информировала также об очередной попытке привлечь к ответственности онлайн бывших коллег, которые теперь работают в правоохранительных органах новых регионов России. На этот раз угрозы украинских полицейских адресованы сотрудникам главного управления МВД в Запорожской области."Девять фигурантов работают экспертами, еще двое – инспекторами-кинологами", - возмутились в Нацполиции Украины.Военнослужащим ВСУ предложили бракосочетаться удалённоУголовное преследование онлайн со стороны Нацполиции Украины дополнила регистрация браков онлайн. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров поведал, что "полный цикл бракосочетания" теперь доступен через мобильное приложение – через "несколько кликов" и полчаса времени молодожёны могут получить электронное уведомление, а бумажный документ – по почте.Рекламный ролик сервиса уже запущен на украинском телевидении. Из него следует, что в онлайн-бракосочетании заинтересованы военнослужащие, которых теперь не придется отпускать на какое-то время домой - свадьбы они смогут играть дистанционно, прямо из окопов.В 2023 году Минобороны заказало большую партию женской военной формы. Похоже, что именно она фигурирует в видеоотчётах ВСУ из оккупированных украинской армией районов Курской области.До этого сообщалось о службе в ВСУ представителей сексуальных меньшинств. В 2023 году на Западной Украине активно обсуждался инцидент с избиением военнослужащего ВСУ нетрадиционной сексуальной ориентации.Поэтому инициатива министерства цифровой трансформации Украины не выглядит оторванной от реалий ВСУ, различных нужд и потребностей защитников режима Владимира Зеленского.НАТО не считает Россию злоумышленницейРЭБ и ПВО демонстрируют успехи не только на российской стороне линии боевого соприкосновения. Периодически Румыния жалуется на прилетающие российские беспилотники, а 7 сентября на залетевший российский военный БПЛА пожаловалась Латвия.Минобороны прибалтийской постсоветской республики расследует инцидент с крушением российского военного беспилотника. Латвийские военные заявили, что аппарат прилетел из Белоруссии. Из их оговорок следует, что российские БПЛА настолько хороши, что преодолевают защиту ПВО Украины, Белоруссии и Евросоюза.МИД Украины давно добивается, чтобы Польша и другие государства-члены НАТО сбивали российские ракеты и беспилотники. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига повторил этот призыв официального Киева.Однако официальный представитель НАТО Фара Дахлалла в комментарии латвийского инцидента отметила, что нет оснований считать этот и подобные случаи злонамеренностью России. Коль скоро "нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников", то и довольствоваться Киеву, по словам Дахлалла, следует опорой на собственные силы.Сил и средств у защитников режима Зеленского всё меньше. На это жалуются как в ВСУ на линии боевого соприкосновения, так и в Киеве. Нселение сопротивляется насильственной мобилизации, сообщают местные украинские паблики. Запад не спешить удовлетворять оружейные запросы Зеленского, сообщают западные издания.Мир на условиях РоссииНа этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настало время обсудить участие России в новой конференции по урегулированию украинской проблемы. До этого Владимир Зеленский инициировал серию различных конференций, совещаний и прочих мероприятий, на которых убеждал участников в "безальтернативности" своей (разработанной по большей части в Госдепе) "формулы мира". Принципиальным условием проведения таких мероприятий был отказ от приглашения на них России.После провала швейцарской конференции, на которой была презентована новая сокращённая "формула Зеленского", актуализировалась старая проблема - реалистичности воплощения в жизнь хоть какого-то варианта прекращения боевых действий. Берлин резонно заметил, что неплохо было бы узнать мнение России и обсудить его вместе с ней в широком формате.Москва устами министра иностранных дел Сергея Лаврова на это ответила 9 сентября, что подозревает западных партнёров в чём-то вроде покушения на политическое шулерство. Глава МИД РФ снова подчеркнул, что нет предмета для обсуждения, так как "мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского всерьез".В итоге СВО продолжается. Как сообщило Минобороны РФ, продолжается и КТО в Курской области.По данным российского министерства, за сутки потери ВСУ в курской области составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В их числе два танка, 11 боевых бронемашин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ и 10 автомобилей.Потери ВСУ на Курском направлении с августа составили более 11400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь "Химарс" и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и восемь единиц инженерной техники, констатировали в Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20240909/1057322706.html

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, михаил федоров, олаф шольц, вооруженные силы украины, нацполиция, минобороны рф, сво, всу, потери всу, мид рф, мид украины, нато, украина-нато, военная помощь, кто, курская область, сергей лавров, белоруссия, ес, херсонская область, запорожская область, новые регионы, днр, пво