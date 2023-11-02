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Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ
Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ
Суд во Львове вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего жителя Ровно, избившего летом трансгендера – "военнослужащую ВСУ". Носителя традиционных ценностей приговорили к штрафу.
2023-11-02T19:06
2023-11-02T19:06
2023-11-02T19:06
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Избиения представителя ЛГБТ на службе ВСУ ("военнослужащей") суд квалифицировал как "умышленные действия, направленные на прямое ограничение прав по признакам пола, других убеждений, сопряжённые с насилием". Подсудимому назначили максимально возможный штраф по этой статье - 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выажнии составило 17 000 гривен (44 тыс. руб.).Приговор суда вступит в силу через 30 дней. Обвиняемый имеет право на подачу апелляции. "Потерпевшая Хелен" продолжает службу в ВСУ.
https://ukraina.ru/20230816/1048734475.html
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Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ
Суд во Львове вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего жителя Ровно, избившего летом трансгендера – "военнослужащую ВСУ". Носителя традиционных ценностей приговорили к штрафу.