Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
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Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ
Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ
Суд во Львове вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего жителя Ровно, избившего летом трансгендера – "военнослужащую ВСУ". Носителя традиционных ценностей приговорили к штрафу.
2023-11-02T19:06
2023-11-02T19:06
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Избиения представителя ЛГБТ на службе ВСУ ("военнослужащей") суд квалифицировал как "умышленные действия, направленные на прямое ограничение прав по признакам пола, других убеждений, сопряжённые с насилием". Подсудимому назначили максимально возможный штраф по этой статье - 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выажнии составило 17 000 гривен (44 тыс. руб.).Приговор суда вступит в силу через 30 дней. Обвиняемый имеет право на подачу апелляции. "Потерпевшая Хелен" продолжает службу в ВСУ.
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Львовский суд вынес приговор избившему трансгендера на службе ВСУ

19:06 02.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПикет активиста движения ЛГБТ в день ВДВ
Пикет активиста движения ЛГБТ в день ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Суд во Львове вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего жителя Ровно, избившего летом трансгендера – "военнослужащую ВСУ". Носителя традиционных ценностей приговорили к штрафу.
Избиения представителя ЛГБТ на службе ВСУ ("военнослужащей") суд квалифицировал как "умышленные действия, направленные на прямое ограничение прав по признакам пола, других убеждений, сопряжённые с насилием". Подсудимому назначили максимально возможный штраф по этой статье - 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выажнии составило 17 000 гривен (44 тыс. руб.).
Приговор суда вступит в силу через 30 дней. Обвиняемый имеет право на подачу апелляции. "Потерпевшая Хелен" продолжает службу в ВСУ.
16 августа, 16:45
"Вон из страны!" Трансгендер-военный, избитый на улице, рассорил украинцевУкраинский военный Хелен Марк, ранее объявивший о трансгендерном переходе, на днях пожаловался в своих соцсетях, что был избит неизвестными из-за яркого макияжа. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях
 
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