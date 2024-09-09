https://ukraina.ru/20240909/1057331515.html

Лавров объяснил, почему Запад хочет продолжения войны

Лавров объяснил, почему Запад хочет продолжения войны - 09.09.2024 Украина.ру

Лавров объяснил, почему Запад хочет продолжения войны

Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя. Об этом 9 сентября сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

2024-09-09T17:24

2024-09-09T17:24

2024-09-09T17:24

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дмитрий песков

мария захарова

"формула мира"

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Ранее депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой Запада недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией по проблеме завершения вооруженного конфликта на Украине."Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия", - сказал Белик.Также Лавров на днях отмечал, что Россия была бы готова вернуться к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий. Как минимум, подчеркнул глава российской дипломатии, Зеленскому для начала переговоров нужно отменить собственный запрет их вести.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакая "формула мира" Зеленского никуда не продвинется. Она никакая не формула мира. Всё, что шло ей в поддержку: конференции, саммиты, форумы - это все пришло к абсолютному тупику", - отмечала она.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия не пойдет на уступки в части своих интересов. И СВО не завершится, пока они не будут достигнуты.

https://ukraina.ru/20240909/1057313185.html

https://ukraina.ru/20240904/1057233020.html

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новости, россия, запад, украина, сергей лавров, дмитрий белик, владимир зеленский, дмитрий песков, мария захарова, "формула мира", переговоры