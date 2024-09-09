В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик - 09.09.2024 Украина.ру
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В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик
В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик - 09.09.2024 Украина.ру
В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик
Российские войска выбили врага из населенного пункта Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию обнародовало Министерство обороны РФ
2024-09-09T13:07
2024-09-09T13:08
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Чуть раньше ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, подтвердил также зачистку российскими силами поселка Водяное в ДНР.Российское издание "Военное обозрение" отметило, что этот факт создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Журналисты оговорились, что пока это не полноценный котел, но пути снабжения противника очевидно близки к обрушению.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
https://ukraina.ru/20240909/1057318611.html
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новости, донецкая народная республика, россия, освобождение, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, освобождение, ВС РФ

В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик

13:07 09.09.2024 (обновлено: 13:08 09.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Читать в
Российские войска выбили врага из населенного пункта Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию обнародовало Министерство обороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Чуть раньше ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, подтвердил также зачистку российскими силами поселка Водяное в ДНР.
Российское издание "Военное обозрение" отметило, что этот факт создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Журналисты оговорились, что пока это не полноценный котел, но пути снабжения противника очевидно близки к обрушению.
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 Тюльпан в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
11:44
Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИНаселенный пункт Водяное, расположенный к северо-востоку от Угледара, освобожден российскими военными. Об этом 9 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Вчера, 07:15
ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – экспертКурская область вскоре будет освобождена от украинских оккупантов. Такую уверенность в интервью Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияосвобождениеВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
17:13Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
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