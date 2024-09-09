https://ukraina.ru/20240909/1057321602.html

В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик

В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик - 09.09.2024 Украина.ру

В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик

Российские войска выбили врага из населенного пункта Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию обнародовало Министерство обороны РФ

2024-09-09T13:07

2024-09-09T13:07

2024-09-09T13:08

новости

донецкая народная республика

россия

освобождение

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24c9fbd2d80f17e0d2761aaf95843a47.jpg

Чуть раньше ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, подтвердил также зачистку российскими силами поселка Водяное в ДНР.Российское издание "Военное обозрение" отметило, что этот факт создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Журналисты оговорились, что пока это не полноценный котел, но пути снабжения противника очевидно близки к обрушению.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.

https://ukraina.ru/20240909/1057318611.html

https://ukraina.ru/20240908/1057228178.html

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, освобождение, вс рф