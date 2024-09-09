В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик
13:07 09.09.2024 (обновлено: 13:08 09.09.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Российские войска выбили врага из населенного пункта Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию обнародовало Министерство обороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Чуть раньше ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, подтвердил также зачистку российскими силами поселка Водяное в ДНР.
Российское издание "Военное обозрение" отметило, что этот факт создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Журналисты оговорились, что пока это не полноценный котел, но пути снабжения противника очевидно близки к обрушению.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.