НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными - 09.09.2024 Украина.ру
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НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными
НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными - 09.09.2024 Украина.ру
НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными
Румыния и Латвия обвинили Россию в нарушении своих воздушных границ российскими беспилотниками, однако НАТО не считает эти инциденты умышленными действиями. Об этом заявила официальный представитель НАТО Фара Дахлалла
2024-09-09T13:05
2024-09-09T13:08
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Бывшая сотрудница фармацевтической компании AstraZeneca, а ныне официальный представитель НАТО отметила, что с начала СВО фрагменты российских ракет и беспилотников неоднократно находили на территории стран-членов военно-политического блока. При этом, отметила Дахлалла, "нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников"."Дахлалла напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, включая Румынию и Латвию", - сообщает "Интерфакс-Украина" .Накануне, 7 сентября Минобороны Латвии заявило о крушении российского военного БПЛА, прилетевшего из Белоруссии. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига повторил призыв своего предшественника Дмитрия Кулебы сбивать российские ракеты и беспилотники с территории НАТО.Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 2022 года. За это время ни Москва, ни Киев официально не объявляли войну кому-либо.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры
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новости, россия, румыния, латвия, дмитрий кулеба, дмитрий ковалевич, владимир зеленский, нато, astrazeneca, минобороны, украина, украина-ес, украина-нато, бпла, беспилотники, дроны
Новости, Россия, Румыния, Латвия, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Ковалевич, Владимир Зеленский, НАТО, AstraZeneca, Минобороны, Украина, Украина-ЕС, Украина-НАТО, БПЛА, беспилотники, дроны

НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными

13:05 09.09.2024 (обновлено: 13:08 09.09.2024)
 
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© РИА Новости . Максим Платонов
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Румыния и Латвия обвинили Россию в нарушении своих воздушных границ российскими беспилотниками, однако НАТО не считает эти инциденты умышленными действиями. Об этом заявила официальный представитель НАТО Фара Дахлалла
Бывшая сотрудница фармацевтической компании AstraZeneca, а ныне официальный представитель НАТО отметила, что с начала СВО фрагменты российских ракет и беспилотников неоднократно находили на территории стран-членов военно-политического блока. При этом, отметила Дахлалла, "нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников".
"Дахлалла напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, включая Румынию и Латвию", - сообщает "Интерфакс-Украина" .
Накануне, 7 сентября Минобороны Латвии заявило о крушении российского военного БПЛА, прилетевшего из Белоруссии. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига повторил призыв своего предшественника Дмитрия Кулебы сбивать российские ракеты и беспилотники с территории НАТО.
Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 2022 года. За это время ни Москва, ни Киев официально не объявляли войну кому-либо.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры
 
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