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НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными

НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными - 09.09.2024 Украина.ру

НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными

Румыния и Латвия обвинили Россию в нарушении своих воздушных границ российскими беспилотниками, однако НАТО не считает эти инциденты умышленными действиями. Об этом заявила официальный представитель НАТО Фара Дахлалла

2024-09-09T13:05

2024-09-09T13:05

2024-09-09T13:08

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Бывшая сотрудница фармацевтической компании AstraZeneca, а ныне официальный представитель НАТО отметила, что с начала СВО фрагменты российских ракет и беспилотников неоднократно находили на территории стран-членов военно-политического блока. При этом, отметила Дахлалла, "нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников"."Дахлалла напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, включая Румынию и Латвию", - сообщает "Интерфакс-Украина" .Накануне, 7 сентября Минобороны Латвии заявило о крушении российского военного БПЛА, прилетевшего из Белоруссии. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига повторил призыв своего предшественника Дмитрия Кулебы сбивать российские ракеты и беспилотники с территории НАТО.Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 2022 года. За это время ни Москва, ни Киев официально не объявляли войну кому-либо.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры

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