Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах
17:37 08.09.2024 (обновлено: 17:38 08.09.2024)
Бывший президент США Джордж Буш-младший не присоединится к поддержке какой-либо стороны на предстоящий американских выборах. Об этом в воскресенье сообщила его пресс-служба
Уточняется, что Буш-младший также не намерен информировать общественность о том, за кого отдаст свой голос. От комментариев на эту тему воздержится и его супруга, передает телеканал NBC News.
"Президент Буш много лет назад отошел от политической борьбы в рамках президентских выборов," - приводит СМИ ответ офиса Буша-младшего.
Ранее в этот же день сообщалось, что бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис.
Напомним, жители США будут выбирать нового президента в начале ноября.
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