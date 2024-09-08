Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах - 08.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240908/1057310536.html
Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах
Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах - 08.09.2024 Украина.ру
Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах
Бывший президент США Джордж Буш-младший не присоединится к поддержке какой-либо стороны на предстоящий американских выборах. Об этом в воскресенье сообщила его пресс-служба
2024-09-08T17:37
2024-09-08T17:38
новости
сша
джордж буш
камала харрис
дональд трамп
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101030/22/1010302298_0:26:1959:1128_1920x0_80_0_0_b9653fb92e6bdfa4c0cc27b4e85b4f1e.jpg
Уточняется, что Буш-младший также не намерен информировать общественность о том, за кого отдаст свой голос. От комментариев на эту тему воздержится и его супруга, передает телеканал NBC News. Ранее в этот же день сообщалось, что бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис. Напомним, жители США будут выбирать нового президента в начале ноября. Читайте также почему и Дональд Трамп и Камала Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России в интервью эксперта по финансовым рынкам, аналитика компании "Золотой монетный дом" Дмитрия Голубовского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240901/1057134291.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101030/22/1010302298_0:0:1959:1470_1920x0_80_0_0_ec130eb829435f62081365735fca60a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джордж буш, камала харрис, дональд трамп, президентские выборы
Новости, США, Джордж Буш, Камала Харрис, Дональд Трамп, президентские выборы

Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах

17:37 08.09.2024 (обновлено: 17:38 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДжордж Буш
Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший президент США Джордж Буш-младший не присоединится к поддержке какой-либо стороны на предстоящий американских выборах. Об этом в воскресенье сообщила его пресс-служба
Уточняется, что Буш-младший также не намерен информировать общественность о том, за кого отдаст свой голос. От комментариев на эту тему воздержится и его супруга, передает телеканал NBC News.
"Президент Буш много лет назад отошел от политической борьбы в рамках президентских выборов," - приводит СМИ ответ офиса Буша-младшего.
Ранее в этот же день сообщалось, что бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис.
Напомним, жители США будут выбирать нового президента в начале ноября.
Читайте также почему и Дональд Трамп и Камала Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России в интервью эксперта по финансовым рынкам, аналитика компании "Золотой монетный дом" Дмитрия Голубовского на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2024
1 сентября, 06:45
Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США Главный козырь претендентки от Демпартии на президентских выборах в США не сработает – Камала Харрис в предпенсионном возрасте будет состязаться с пенсионером. О геронтократических особенностях американского выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политтехнолог и политолог Дмитрий Выдрин
 
НовостиСШАДжордж БушКамала ХаррисДональд Трамппрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах
17:14Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
16:57Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников
16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
15:42СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"
15:02Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
14:46Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel
14:09"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ
14:05Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины
13:33Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса
13:05Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян
13:02Экс-морпех США оценил перспективы ВСУ в контексте стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе
12:36Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев
12:00"Вокруг Булгакова": Иуда из Кириафа
11:44В Турции раскритиковали санкции ЕС против российских СМИ
11:05Шеф ЦРУ назвал ожидаемую в США дату использования Россией ядерного оружия
10:44CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами
10:01"Частенько давали леща": военкор Сладков рассказал, за что на него заводили уголовное дело
09:40"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского
09:35В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
Лента новостейМолния