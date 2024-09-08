https://ukraina.ru/20240908/1057310536.html

Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах

Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах - 08.09.2024 Украина.ру

Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах

Бывший президент США Джордж Буш-младший не присоединится к поддержке какой-либо стороны на предстоящий американских выборах. Об этом в воскресенье сообщила его пресс-служба

2024-09-08T17:37

2024-09-08T17:37

2024-09-08T17:38

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сша

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камала харрис

дональд трамп

президентские выборы

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Уточняется, что Буш-младший также не намерен информировать общественность о том, за кого отдаст свой голос. От комментариев на эту тему воздержится и его супруга, передает телеканал NBC News. Ранее в этот же день сообщалось, что бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис. Напомним, жители США будут выбирать нового президента в начале ноября. Читайте также почему и Дональд Трамп и Камала Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России в интервью эксперта по финансовым рынкам, аналитика компании "Золотой монетный дом" Дмитрия Голубовского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240901/1057134291.html

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новости, сша, джордж буш, камала харрис, дональд трамп, президентские выборы