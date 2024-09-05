https://ukraina.ru/20240905/1057272064.html

Воровка, хам и другие украинские министры. Итоги 5 сентября

Воровка, хам и другие украинские министры. Итоги 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру

Воровка, хам и другие украинские министры. Итоги 5 сентября

Верховная Рада Украины назначила новых членов Кабинета министров. У многих на Украине новые министры вызвали шок

2024-09-05T18:20

2024-09-05T18:20

2024-09-05T18:20

эксклюзив

хроники

украина

польша

тернопольская область

владимир зеленский

дмитрий кулеба

андрей ермак

офис президента

мид

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Днём 5 сентября украинский парламент провёл масштабные перестановки в правительстве страны.Так, министром иностранных дел назначили Андрея Сибигу. Этот уроженец Тернопольской области находится на дипломатической работе с 1997 года. Он работал в посольстве Украины в Польше, с 2016 по 2021 год был послом Украины в Турции, затем — был заместителем главы Офиса президента Украины, ответственным за внешную политику.В апреле этого года Сибигу назначили замминистра иностранных дел, что дало украинским СМИ повод говорить о том, что это — подготовка к назначению Сибиги главой МИД Украины.На должности замминистра иностранных дел Сибига прославился через неделю, когда подписал скандальное письмо к иностранным консульствам Украины с требованием не выдавать документы мужчинам призывного возраста за границей.На Украине многие указали, что это распоряжение Сибиги выходит за рамки законодательства.Кроме того, Сибига оскорблял иностранных политиков. Так, он называл "недополитиком" главу парламента Венгрии Ласло Кевера в ответ на заявление последнего о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского.Также Сибига назвал закрытие Польшей границ для украинских товаров эвтаназией."Настаивать, чтобы Украина в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов - равнозначно заставлять нас согласиться на эвтаназию", - говорил он.Самого Сибигу считают близким человеком к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, с которым, как сообщали западные СМИ, отношения у предшественника Сибиги на посту главы МИД — Дмитрия Кулебы — отношения испортились.Кроме того, по информации западных масс-медиа, Кулеба не хотел грубить международным партнёрам. Как писало 4 сентября издание The Economist, риторика Кулебы "не всегда совпадала с грубой и эмоциональной риторикой босса (Зеленского — Ред.)"."В администрации президента жаловались, что Кулеба избегает пачкать руки", - отмечалось в публикации издания.Приход Сибиги на пост министра иностранных дел многих возмутил."Заменивший Кулебу на посту министра Сибига - уроженец села Тернопольской области. Это он написал письмо к иностранным консульствам Украины с требованием не выдавать документы мужчинам призывного возраста за границей. Известен высказываниями в адрес западных политиков, недостаточно лояльных к Зеленскому. В частности, "недополитиком" он назвал главу парламента Венгрии, оскорблял также поляков. Близок к Ермаку. Полагаю, если раньше мы думали, что венец хамства и жлобства - МИД Кулебы, то сейчас мы узнаем, что такое портяночный ад", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Не меньший шок у украинских наблюдателей вызвало и назначение Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министром юстиции Украины."253 голоса "за" назначение Ольги Стефанишиной одновременно вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции и министром юстиции. Как она всё это сложит до кучи — вот это очень интересно, и я боюсь, что это будет снова-таки ни рыба, ни мясо с большим громким пшиком", - недоумевала народный депутат София Федына.А вот другие комментаторы обратили внимание на то, что в отношении нового министра проводится расследование по подозрению в хищении средств."Такое возможно только в Украине. Новым министром юстиции назначили обвиняемую в коррупции Ольгу Стефанишину, которую подозревают в хищении денег на анализе европейского законодательства. Вот почему перестановки в правительстве это всего лишь формальность. Все кто был и есть у власти занимается только наживой для себя и своего окружения. Воруют и воруют, а украинцев гонят на "ноль", чтобы они защищали их право дальше воровать. Думайте", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - обратил внимание на эту публикацию."Коллеги, все политические процессы в Украине, как и борьба с коррупцией-фикция, которую преподносят обществу как демократию. Реальных изменений нет, все решается на Банковой в одном кабинете", - указывалось в публикации этого канала.Кроме того, авторы "Легитимного" в целом отметили, что смена членов правительства на Украине ни на что не повлияет."Весь цирк по увольнениям и назначениям новых министров - это специальный ход. Банковой необходимо превратить скучные и прогнозируемые перестановки в грандиозное шоу/скандал/интригу, которое будут обсуждать все. Хотя в реальности данное событие никак не повлияет на будущее и ничего не поменяет в Украине, так как все главные решения принимаются в ОП и лично Зеленским", - отметили они.А вот авторы "Резидента" уверены: смена членов правительства является попыткой отвлечь украинцев от происходящего на фронте."Наш источник в ОП рассказал, что все перестановки в Кабмине и ОП организованы сейчас Офисом президента ради смещения акцентов с ситуации на Покровском направлении, где произошел обвал фронта и необходимо канализировать негативные настроения в обществе. Социология настолько плохая для Банковой, что пришлось срочно вбрасывать в инфопространство антикриз с перестановками в правительстве", - указывалось в публикации.Тем временем народные депутаты недоумевали и по поводу других назначений. Так,"Назначение Кулебы А.В. На должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Украины прошло. За — "240". Фактически, он будет сразу на трёх министерствах", - отметил нардеп Ярослав Железняк.При этом отставку некоторых министров эксперты рассматривают даже как повышение."Александр Камышин, уходящий министр стратегических отраслей промышленности, как ожидается, возьмет на себя часть портфеля Шурмы. В обычные времена переход из разряда министров в разряд советников президента мог бы рассматриваться как понижение в должности. Инсайдеры говорят, что во времена возросшей власти президентской канцелярии всё обстоит с точностью до наоборот", - ещё до голосования в Раде - 4 сентября - писало издание The Economist.При этом даже британские эксперты указывали: эти перестановки вряд ли окажут существенное влияния "на правительство, так и на линию фронта на востоке Украины, которая выглядит все более нестабильной", но лишь усилят влияние Ермака.О смысле кадровых перестановок на Украине — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?"

https://ukraina.ru/20240905/1057257814.html

https://ukraina.ru/20240905/1057249430.html

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эксклюзив, хроники, украина, польша, тернопольская область, владимир зеленский, дмитрий кулеба, андрей ермак, офис президента, мид, the economist