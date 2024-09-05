https://ukraina.ru/20240905/1057257814.html

Инопланетяне у власти, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 5 сентября

Инопланетяне у власти, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру

Инопланетяне у власти, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 5 сентября

Президент России Владимир Путин охарактеризовал украинское руководство. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-09-05T13:00

2024-09-05T13:00

2024-09-05T13:05

хроники

эксклюзив

россия

украина

курская область

владимир путин

борис джонсон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055648674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7730477e0b2ab3b40924d119390791d.jpg

Выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин в очередной раз коснулся темы сорванных мирных переговоров с Украиной."Приехал Джонсон и сказал: "Не надо! Воюйте до последнего украинца". Вот они до сих пор и воюют. У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они вообще инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", - заявил Путин.Он также указал, что возможностей у киевского режима всё меньше."Опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чём дело", - указал президент России.При этом Путин вспомнил о происходящем и в Курской области."Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, — освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось", — подчеркнул глава государства.Путин отметил, что украинскому руководству не удалось посеять панику в России и "раскачать внутриполитическую ситуацию".. Напротив, провокация Киева привела "к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России". Количество контрактников быстро выросло.Путин подчеркнул, что в целом первоочередная задача — освобождение Донбасса. Там армия России ускорила наступление, а ВСУ несут большие потери.Говоря о возможности дипломатического урегулирования после провокации в Курской области, Путин вновь напомнил, что договоренности были."Но они [украинские власти] решили пойти по другому пути", - подчеркнул Путин.По его словам, Россия же ни от чего не отказывалась.Днём ранее, 4 сентября, российский пранкер Алексей Столяров, известный как "Лексус", в интервью "Известиям" рассказал, что в разговоре с ним и его напарником Владимиром Кузнецовым, известным как "Вован", Джонсон признался в срыве переговоров."Он (Джонсон. — Ред.) сказал, что сейчас Зеленский явно не видит никаких возможных вариантов, чтобы с Россией договариваться о том, чтобы уступить регионы, потому что у него позиция поменялась. Если в 2022 году он это допускал, то приехал Джонсон, сказал: "Мы вам выделим то, что хотите, лишь бы вы дальше сражались", — рассказал Столяров.По его словам, с точки зрения международной политики британский экс-премьер является одним из "ярых ястребов", считающих, что украинцы должны сражаться до последнего.Также Джонсон выступил за удар по Крымскому мосту."Запад должен разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по любым целям в России, в первую очередь — разбомбить Крымский мост: "Мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - передали пранкеры слова Джонсона.Они позвонили ему от лица французского политического деятеля Жака Аттали. Джонсон также призвал к мобилизации украинской молодёжи.Обстрелы и налётыУтром 5 сентября Минобороны России рассказало об отражённых ночью украинских атаках."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Брянской области. Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 17 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 7 обстрелов, на горловском — 10 обстрелов, выпустив в общей сложности 36 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц, в том числе девочки 2011 года рождения и парня-подростка 2009 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в т.ч. мальчик 2013 года рождения.Позднее Представительство уточнило данные по жертвам."К сожалению, женщина 1988 года рождения, получившая вчера ранение на рынке "Сокол", скончалась", - указывалось в публикации от 5 сентября.Огнём ВСУ были повреждены 2 автомобиля, 2 автобуса и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 3 сброса ВОП с БПЛА и 13 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 2 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 5 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - сброс ВОП с БПЛА в 00:30: по ул. Жукова ранения получили четыре сотрудника ООО "Никитовский хлеб" - мужчины 2000, 1987, 1980 и 1979 годов рождения; сброс ВОП с БПЛА в 07:00 - на остановке общественного транспорта по ул. Жукова погибла женщина 1954 года рождения, ранен мужчина 1987 года рождения; сброс ВОП с БПЛА в 08:35 - на остановке общественного транспорта "Галактика" по ул. Жукова ранена женщина 1966 года рождения. Общее количество жертв к этому часу составляет 7 человек (1 погиб, 6 ранены)", - указывалось в сообщении.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 7; Новая Каховка — 7; Чулаковка — 4; Алёшки — 5; Каховка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка и Алёшки.Как сообщили в экстренных службах утром 5 сентября, в Новой Каховке в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель. Помимо этого, в Алёшках в ходе обстрела жилого сектора ранение получил мирный житель.Утром 5 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по сёлам Крутой Лог, Черемошное и Щетиновка. Противник нанёс удары с помощью 4 БПЛА. Системой ПВО сбит 1 БПЛА. Повреждены частный дом и автомобиль. В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Богун-Городок выпущено 2 БПЛА. В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. На территории частного домовладения в летней кухне пробита кровля и повреждены стены. Также выбито окно в хозпостройке и посечён забор", - указывалось в сводке.В Валуйском городском округе по селу Казинка была совершена атака с помощью одного БПЛА. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хутору Плотвянка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью одного беспилотника. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка и Новостроевка-Вторая подверглись атакам с помощью 5 БПЛА и 40 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Системой ПВО сбит 1 БПЛА. Повреждений нет", - писал Гладков.В Краснояружском районе по селу Поповка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Пострадавших и разрушений нет.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 БПЛА, 4 из которых сбиты. В селе Новая Таволжанка погибли три мирных жителя, четверо ранены. Трое из них госпитализированы в больницы г. Белгорода. Одной пострадавшей оказана медицинская помощь — дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Повреждены 5 МКД, 10 частных домовладений, 1 надворная постройка, газовая труба, административное здание производственного предприятия и склады, социальный объект, нежилое здание и ограждение моста. Осколками посечены 9 легковых и 3 грузовых автомобиля", - отмечал губернатор.Кроме того, над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА. Обошлось без последствий.Позднее, в 12:09 Гладков предупредил земляков о ракетной опасности. Спустя 11 минут он сообщил об отбое ракетной опасности.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи трижды сообщал о ракетной опасности. В самом регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О смысле кадровых перестановок на Украине — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?"

https://ukraina.ru/20240905/1057249430.html

https://ukraina.ru/20240904/1057241356.html

https://ukraina.ru/20230804/1048479004.html

https://ukraina.ru/20240904/1057223481.html

россия

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, курская область, владимир путин, борис джонсон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины