"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы - 04.09.2024 Украина.ру
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"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы
"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы - 04.09.2024 Украина.ру
"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы
Полномочия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы продлены, предположительно, на один день. Верховная Рада отложила рассмотрение его отставки до четверга, 5 сентября. Об этом сообщили сразу несколько депутатов
2024-09-04T15:03
2024-09-04T15:03
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Также известно, что Рада не приняла отставку вице-премьера Ирины Верещук, зато согласовала увольнение главы Минэкологии Руслана Стрельца, вице-премьера, министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра юстиции Дениса Мальюськи.Ранее политолог Дмитрий Солонников отметил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.Солонников подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелегитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании."Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".Интересно, что параллельно с этим ее высказыванием американское издание Bloomberg, написало со ссылкой на инсайдерскую информацию, что после отставки Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240904/1057228331.html
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новости, дмитрий кулеба, алексей гончаренко, ярослав железняк, украина, сша
Новости, Дмитрий Кулеба, Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк, Украина, США

"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы

15:03 04.09.2024
 
© Дмитрий Кулеба/ФейсбукДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Дмитрий Кулеба/Фейсбук
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Полномочия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы продлены, предположительно, на один день. Верховная Рада отложила рассмотрение его отставки до четверга, 5 сентября. Об этом сообщили сразу несколько депутатов
"Это было неожиданно! Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что испугались, что не хватит голосов! Цирк", - заявил Алексей Гончаренко*.
"На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили разбирательство и объявили перерыв... Пока Дмитрий Кулеба остается на посту министра иностранных дел", - добавил парламентарий Ярослав Железняк.
Только что должны были зайти в рассмотрение вопроса увольнения министра иностранных дел Кулебы. И... внезапно по требованию [главы фракции "Слуга народа" Давида] Арахамии [первый вице-спикер украинского парламента Александр] Корниенко закрыл заседание", - резюмировала депутат София Федина.
Также известно, что Рада не приняла отставку вице-премьера Ирины Верещук, зато согласовала увольнение главы Минэкологии Руслана Стрельца, вице-премьера, министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра юстиции Дениса Мальюськи.
Кулеба
12:44
Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний кругСамый главный вопрос сегодня в Украине: может ли гальванизация политического трупа, которую затеял просроченный президент Украины Владимир Зеленский, помочь ему сохранить и даже укрепить режим? Ответ: может, но это начало агонии.
Ранее политолог Дмитрий Солонников отметил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.
Солонников подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелегитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.
Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании.
"Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
10:52
"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке КулебыНа брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ–2024) во Владивостоке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".
Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.
Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".
Интересно, что параллельно с этим ее высказыванием американское издание Bloomberg, написало со ссылкой на инсайдерскую информацию, что после отставки Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 07:17
Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилияхГлава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба рассказал, меняет ли недавно одобренная в США помощь Киеву военную стратегию Украины, передает Foreign Policy
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
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