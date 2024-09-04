"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы
Полномочия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы продлены, предположительно, на один день. Верховная Рада отложила рассмотрение его отставки до четверга, 5 сентября. Об этом сообщили сразу несколько депутатов
"Это было неожиданно! Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что испугались, что не хватит голосов! Цирк", - заявил Алексей Гончаренко*.
"На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили разбирательство и объявили перерыв... Пока Дмитрий Кулеба остается на посту министра иностранных дел", - добавил парламентарий Ярослав Железняк.
Только что должны были зайти в рассмотрение вопроса увольнения министра иностранных дел Кулебы. И... внезапно по требованию [главы фракции "Слуга народа" Давида] Арахамии [первый вице-спикер украинского парламента Александр] Корниенко закрыл заседание", - резюмировала депутат София Федина.
Также известно, что Рада не приняла отставку вице-премьера Ирины Верещук, зато согласовала увольнение главы Минэкологии Руслана Стрельца, вице-премьера, министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра юстиции Дениса Мальюськи.
12:44Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний кругСамый главный вопрос сегодня в Украине: может ли гальванизация политического трупа, которую затеял просроченный президент Украины Владимир Зеленский, помочь ему сохранить и даже укрепить режим? Ответ: может, но это начало агонии.
Ранее политолог Дмитрий Солонников отметил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.
Солонников подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелегитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.
Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании.
"Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.
При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".
Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.
Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.