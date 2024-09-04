Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК - 04.09.2024 Украина.ру
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Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК
Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК - 04.09.2024 Украина.ру
Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК
Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T03:00
2024-09-04T03:00
новости
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александр казаков
впк
ракетный удар
энергетика
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Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.Никто не собирается терроризировать мирное население городов, заставляя их с 16 этажа спускаться, чтобы сходить в туалет во дворе. Атомные электростанции мы трогать тоже не будем, отметил он.Повторюсь, ни одну из этих задач мы перед собой не ставим. Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чем ответит Россия на военную эскалацию Запада — в статье Павла Котова: Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, александр казаков, впк, ракетный удар, энергетика, аэс
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Александр Казаков, ВПК, ракетный удар, энергетика, АЭС

Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК

03:00 04.09.2024
 
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Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.
Никто не собирается терроризировать мирное население городов, заставляя их с 16 этажа спускаться, чтобы сходить в туалет во дворе. Атомные электростанции мы трогать тоже не будем, отметил он.
"Да, есть вариант, чтобы разрушить подстанции. Но на самом деле эти подстанции сами себя заглушат в автоматическом режиме, если они будут вырабатывать электроэнергию, а сбросить ее не смогут", — подчеркнул Казаков.
Повторюсь, ни одну из этих задач мы перед собой не ставим. Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, чем ответит Россия на военную эскалацию Запада — в статье Павла Котова: Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России на сайте Украина.ру
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