Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗамена старых электросчетчиков в жилых домах Владивостока
Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.
Никто не собирается терроризировать мирное население городов, заставляя их с 16 этажа спускаться, чтобы сходить в туалет во дворе. Атомные электростанции мы трогать тоже не будем, отметил он.
"Да, есть вариант, чтобы разрушить подстанции. Но на самом деле эти подстанции сами себя заглушат в автоматическом режиме, если они будут вырабатывать электроэнергию, а сбросить ее не смогут", — подчеркнул Казаков.
Повторюсь, ни одну из этих задач мы перед собой не ставим. Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
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