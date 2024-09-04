https://ukraina.ru/20240904/1057211415.html

Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК

Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК - 04.09.2024 Украина.ру

Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК

Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T03:00

2024-09-04T03:00

2024-09-04T03:00

новости

россия

украина

запад

владимир зеленский

александр казаков

впк

ракетный удар

энергетика

аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101826/16/1018261681_0:0:2786:1568_1920x0_80_0_0_f6eaba561b98bfd5fb0bfc11f3de36ff.jpg

Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.Никто не собирается терроризировать мирное население городов, заставляя их с 16 этажа спускаться, чтобы сходить в туалет во дворе. Атомные электростанции мы трогать тоже не будем, отметил он.Повторюсь, ни одну из этих задач мы перед собой не ставим. Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по украинскому ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чем ответит Россия на военную эскалацию Запада — в статье Павла Котова: Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057204894.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, александр казаков, впк, ракетный удар, энергетика, аэс