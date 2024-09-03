https://ukraina.ru/20240903/1057209007.html

"Линии обороны Украины грозят рухнуть". Главное на Украине на 14:00 3 сентября

"Линии обороны Украины грозят рухнуть". Главное на Украине на 14:00 3 сентября - 03.09.2024 Украина.ру

"Линии обороны Украины грозят рухнуть". Главное на Украине на 14:00 3 сентября

Продолжаются боевые действия в зоне СВО; украинские беспилотники сбили над территорией России; Киев заявляет об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС; на Западе обеспокоены ходом СВО

2024-09-03T14:27

2024-09-03T14:27

2024-09-03T15:42

эксклюзив

сво

украина

потери всу

россия

вс рф

обстрелы

белгородская область

курская область

донбасс

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Боевые действия в зоне СВОВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. По информации МО России, подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области. Противник понес потери в живой силе и технике.Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Запад". Подразделения "Южной" группировки войск и группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики.Сообщается, что средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов.ВСУ несут серьезные потери. Как говорится в сводке МО России 3 сентября, "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 30987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17811 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25539 единиц специальной военной автомобильной техники".На Западе обеспокоены ходом СВО. "Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта", — говорится в материале, опубликованном норвежским изданием ABC Nyheter. Указывается, что план Киева в Курской области по отводу российских войск из Донбасса не сработал и теперь подразделениям ВСУ на восточном фланге приходится трудно.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП пишет 3 сентября, что главком ВСУ Сырский будто бы предупредил Зеленского о потере Селидово в ближайшие дни. Генштаб ВСУ пытается пересмотреть стратегию по обороне Донбасса после обвала фронта на Покровском направлении, информирует канал.БеспилотникиКомитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной раде безотлагательно одобрить законопроект, которым в структуре ВСУ создается отдельный род войск — Силы беспилотных систем. Об этом заявил в своем аккаунте в одной из соцсетей глава комитета Александр Звитневич. По его словам, парламентариям рекомендовано сократить наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов, а рекомендованный проект сразу принять в первом чтении в целом.Комментируя этот факт, украинские СМИ напоминают, что на вооружении ВСУ сейчас приняты около 170 образцов беспилотных систем, они уже используются в боевых действиях. Издание Корреспондент.нет отмечает, что "Украина серийно выпускает дальнобойные ударные дроны, которые используются для ударов по стратегическим объектам врага (надо понимать России. — Ред.) на расстоянии порядка 1000 километров".Зеленский предложил выделить в структуре ВСУ Силы беспилотных систем в феврале этого года. Ранее он заявлял, что Украина потратит на закупку беспилотников более 20 млрд гривен и примет меры для расширения производства дронов внутри страны.Российские эксперты и политики тоже не раз отмечали, что нынешний конфликт стал "войной дронов". Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2023 года, заявил, что опыт ведения СВО на Украине показал практически повсеместное применение БПЛА. По словам главы государства, поэтому арсенал таких аппаратов должен быть "в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах" российских войск."Цель должна засекаться максимально быстро, информация — передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. БПЛА должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть. ...Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца", — сказал тогда Путин, чьи слова приводит РБК.ОбстрелыВ течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба МО России. Отмечается, что "дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Брянской и Калужской областей".Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, но пожар уже потушен. Об этом 3 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Еще один беспилотник атаковал социальный объект в этом же селе, повреждена кровля. По предварительной информации, пострадавших нет.По информации МО России, в Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны.В ночь на вторник воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.Компания "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога") сообщает во вторник, 3 сентября, что под удар попали инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. Обошлось без жертв.ЗАЭСУкраинские СМИ пишут, что Запорожская АЭС (находится под контролем России) снова в зоне повышенного риска. Компания "Энергоатом" во вторник, 3 сентября информирует о повреждении в результате обстрела (на Украине обвиняют, естественно, Россию) накануне одной из двух ЛЭП, по которым станция получает энергоснабжение от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.Как следует из сообщения "Энергоатома", сейчас ЗАЭС соединена с энергосистемой только одной линией, в случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за утраты внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.Указывается, что украинские специалисты пока не могут осмотреть зону повреждения и начать ремонт линии в связи с угрозой повторного обстрела. "Линию отремонтируют, как только будет гарантирована безопасность", — обещают в "Энергоатоме".Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что он направляется на Запорожскую АЭС, "чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию".В телеграм-канале ЗАЭС сообщается, что высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики, собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не произошло, персонал готов к реагированию."Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", — говорится в сообщении.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале "Плохая защита энергообъектов, преступное решение по Крыму. Главное на Украине на утро 3 сентября"

https://ukraina.ru/20240902/1057194335.html

https://ukraina.ru/20240902/1057184009.html

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