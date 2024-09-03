https://ukraina.ru/20240903/1057198723.html

Плохая защита энергообъектов, преступное решение по Крыму. Главное на Украине на утро 3 сентября

Плохая защита энергообъектов, преступное решение по Крыму. Главное на Украине на утро 3 сентября - 03.09.2024 Украина.ру

Плохая защита энергообъектов, преступное решение по Крыму. Главное на Украине на утро 3 сентября

Украина.ру, 03.09.2024

2024-09-03T09:00

2024-09-03T09:00

2024-09-03T09:18

хроники

эксклюзив

спецоперация

крым

украина

россия

владимир константинов

хрущев

вооруженные силы украины

укрэнерго

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Главу "Укрэнерго" Кудрицкого уволили за плохую защиту энергообъектов. Российские военные уничтожают националистов и технику, Запад с трудом обеспечивает поставки оружия ВСУ. В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче региона УкраинеВладимир Кудрицкий был освобожден от должности директора энергетической компании "Укрэнерго". Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.Нардеп назвал Кудрицкого одним из "самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной", который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения.Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя Офиса Зеленского Ростислав Шурма, по его словам, "давно хотели от него избавиться".Он полагает, что увольнение Кудрицкого не останется без внимания международных партнеров Украины."Сейчас увидите реакцию международников и последствия которые потянет это решение. Думаю отдача будет также быстрая и достаточно мучительная", — заявил нардеп.Кудрицкий был назначен председателем правления "Укрэнерго" в августе 2020 года. До этого он работал в компании Grant Thornton Ukraine, входящей в состав Grant Thornton International. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами по развитию и реструктуризации бизнеса для таких заказчиков как НАК "Нефтегаз Украины", "Южмаш", польская металлургическая компания CentrostalИсполнять обязанности главы "Укрэнерго" после увольнения Курдицкого будет заместитель председателя правления Алексей Брехт, сообщает "Страна.ua"."Укрэнерго" — национальная энергетическая компания Украины с функциями оперативно-технологического управления объединенной энергосистемой страны.На фоне проводимой на Украине российской спецоперации в компании неоднократно сообщали о повреждениях энергообъектов.Владимир Зеленский еще в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Кудрицкий в том же месяце говорил, что импортировать электроэнергию Украине придется как минимум до начала зимы, чтобы сбалансировать систему.Накануне Украина на фоне дефицита электроэнергии была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.В минувшие выходные из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики вводили экстренные отключения света."События представляют собой мрачный момент для Украины, которая потеряла значительную часть своих мощностей по производству электроэнергии… Перспектива восстановления подачи электроэнергии до отопительного сезона становится все более затруднительной", - подчеркнуло агентство Блумберг.Успехи российских военныхВ ночь на вторник в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей была объявлена воздушная тревога.Украинские СМИ написали о мощном взрыве в Николаеве, а также о взрывах в районе Харькова и в Чернигове.Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук пожаловался на повреждение промышленного предприятия в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Кроме того, чиновник заявил о повреждениях инфраструктуры в Марганецкой общине, не уточнив тип пораженного объекта и степень разрушения.Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины с личным составом в одном из административных зданий Купянска.Также он рассказал, что ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в ЛНР."После продвижения наших войск в направлении населенного пункта Петровское и Невское, тактическое положение ВС РФ значительно улучшилось. В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок", - сообщил Марочко.По его словам, теперь противник вынужден не только отбивать лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым российские военные наносят регулярные удары в режиме 24/7.В свою очередь ВСУ отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии под Харьковом."Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС (воздушно-космические силы). Также противник признает численное превосходство ВС РФ, а оснащенность наших войск современными видами и типами вооружения, по данным разведки вооруженных формирований Украины, за последнее время резко возросла", - заверил Марочко.Накануне Министерство обороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев пообещал, что Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность РФ."Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов", - сказал он.Так же он отметил, что все процессы, которые происходят на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, пограничных с территорией Украины."Оно обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области", - добавил глава администрации.Издание Блумберг со ссылкой на источники признало, что союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Киеву, пока объем производства российской оборонной продукции превосходит Запад, а террористическое нападение ВСУ на Курскую область оказалось проваленным и не смогло изменить мрачное для страны положение.Российские военные пресекают попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Так, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать. За прошедшие сутки они 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 56 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В результате обстрелов пострадал один мирный житель.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь информировал, что мальчики, пострадавшие в результате атаки ВСУ на Белгород, находятся в тяжелом состоянии, они перевезены в московские больницы."Вчера два мальчика, которые в воскресенье получили очень тяжелые ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины в городе Белгороде, были доставлены в московские клиники, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние пока тяжелое, но как докладывают врачи - стабильное", - сказал губернатор на видео в его телеграм-канале.Преступное решение по КрымуГлава крымского парламента Владимир Константинов указал, что рабочая группа при парламенте признала незаконным решение советского лидера Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году.Он подчеркнул, что экспертной группой доказано, что передача Крыма Украине прошла в нарушение юридических норм советского законодательства и процедур."Перекройка внутренних границ, в результате чего Крым оказался в составе УССР, была вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением. Незаконность этого решения очевидна и только в 2014 году была восстановлена историческая справедливость", - подчеркнул Константинов.Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР.Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил признать период нахождения Крыма в составе Украины оккупацией."Крым преступным путем передали из состава РСФСР. Тогда была заложена бомба замедленного действия. После распада СССР украинский режим устроил над крымчанами настоящий террор, лишив республику полномочий, а крымчан подвергнул насильственной украинизации. Период нахождения Крыма под контролем Украины стоит расценивать и признать как оккупацию", - сказал Шеремет.Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

https://ukraina.ru/20240902/1057184442.html

https://ukraina.ru/20240902/1057174850.html

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Сергей Зуев

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