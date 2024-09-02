https://ukraina.ru/20240902/1057169270.html

"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра

"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра - 02.09.2024 Украина.ру

"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра

В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему ВСУ стали так быстро отступать на Донбассе и что будет, когда действительно для Киева станет реальной перспектива полной капитуляции.

2024-09-02T05:10

2024-09-02T05:10

2024-09-02T05:10

украина

киев

россия

кость бондаренко

сергей рахманин

николай азаров

вооруженные силы украины

"голос"

верховная рада

эксклюзив

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Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко считает, что "Курский план" Зеленского не сработал, Киеву не удалось убедить западных партнеров увеличить под этим предлогом размеры помощи. Сейчас ситуация на Покровском направлении катастрофическая, а в Курской области продвижения ВСУ не наблюдается.В Донбассе же киевский режим теряет один населенный пункт за другим. Потеря Покровска может быть очень серьезной, отметил политолог в эфире ютуб-канала "ПолитЭксперт". По его словам, в России даже начали задумываться, не ловушка ли это, так легко ВСУ оставляют позиции – "такими темпами до конца года можно потерять Левобережье".Бондаренко отметил, что если раньше говорили о возможном закреплении ситуации по текущей линии фронта, то теперь речь идет о полном вхождении в состав РФ четырех областей в их административных границах – Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской (это не считая Крыма — Ред.).Он предположил, что, возможно, мирные переговоры на самом деле готовятся, однако они будут проходить без Украины – и "как бы так не случилось, чтобы Украину попросту в ультимативном порядке и Россия, и США не поставили в конкретную ситуацию – что вот, либо подписывайте, либо воюйте дальше на свои и своими средствами".По словам эксперта, даже если на Украине призовут в ВСУ всех от 16 до 80 лет, если заложат все дома, имущество и прочее, то - "все равно это не исправит ситуацию без внешней поддержки".Бондаренко также напомнил, что в недавно отмечавшийся на Украине День шахтера Зеленский демонстративно не поздравил шахтеров нескольких донецких (и не только донецких) городов.А высказывание члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергея Рахманина о том, что Киев не выйдет на границы 1991 года через год или два, что риски утраты территорий Украины гораздо больше, чем перспективы увеличения территорий, которые удастся вернуть, политолог назвал очень серьезным сигналом, поскольку Рахманин - член фракции "Голос", которая является чуть ли ни официальным представителем западных структур в Верховной Раде.Кстати, упомянутый Рахманин, выступая в эфире "Радио НВ", рассказал, что украинская армия вызывает сейчас искреннее беспокойство гораздо более быстрым отступлением, чем было до этого. И пояснил, почему так происходит – дескать, пониженная боеспособность нового набора и низкая мотивация личного состава, не могут-де новобранцы достойно заменить выбывающих ветеранов…О том, что насильно мобилизованные украинцы не горят желанием отдавать жизни, говорят и нацисты из батальона "Азов"*. Так, офицер этого террористического батальона Роман Пономаренко утверждает, что войска устали, многие подразделения деморализованы, вообще - "положение на грани, а принудительно мобилизованное пополнение его только углубляет".Он в своем телеграм-канале даже посоветовал украинскому командованию исследовать немецкий опыт 1944 года, когда гитлеровский "вермахт постоянно сталкивался с масштабными кризисами на фронте".Что ж, вполне логичный совет. Впрочем, офицер наци-батальона признает, что эти решения "дают краткосрочный эффект и лишь оттягивают общее поражение".Что касается перспектив достижения каких-то мирных соглашений, то об этом высказался экс-премьер-министр правительства Укрианы Николай Азаров. Он в своем телеграм-канале написал, что не видит сейчас никаких объективных предпосылок для того, чтобы этот конфликт закончился за столом переговоров."Единственная возможность, если наступит проблема капитуляции киевского режима, поверьте мне", - заявил политик. Он продолжил: "Когда состоялся Стамбул? Когда российские войска стояли под Киевом! Вот и все!Как только забрезжит перспектива капитуляции, сразу же все заговорят о мире. И не просто заговорят, а США прикажут киевскому режиму договариваться. Потому что их главная задача – сохранить этот марионеточный режим в любом виде, чтобы потом снова, вооружив его, обучив, насытив всем необходимым, толкнуть на очередной конфликт с Россией".Поэтому, подчеркнул Азаров, "капитуляция киевского режима – это единственный способ достижения мира".* организация признана террористической и запрещена в РФПодробнее о том, что происходит в стране, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре"

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, кость бондаренко, сергей рахманин, николай азаров, вооруженные силы украины, "голос", верховная рада, эксклюзив