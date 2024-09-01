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Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре

Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре - 01.09.2024 Украина.ру

Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре

Первый осенний месяц принесет украинцам ряд изменений, которые им подготовило правительство ради дальнейшего финансирования войны.

2024-09-01T13:16

2024-09-01T13:16

2024-09-01T13:16

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киев

михаил волынец

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В первую очередь им в очередной раз поднимут налоги и акцизы. В частности, возрастут акцизы на топливо и подорожают билеты на поезда и автобусы. Акциз на бензин вырастет с 242,6 евро до 271,7 евро за 1000 л, а акциз на дизельное топливо – с 177,6 евро до 215,7 евро. На всех АЗС повышение впишут в новые ценники на горючее.С сентября ожидается увеличение цен на новые автомобили. Произойдет это из-за введения военного сбора в размере 15% от стоимости машины при первой регистрации.Как объяснял министр финансов Сергей Марченко, введение сбора необходимо в связи с повышением финансирования и обороны Украины.Член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Леся Забуранная 30 августа, что кредиторы требуют искать деньги где-нибудь у себя в стране. "И МВФ, и ряд наших партнеров призывают нас к поискам внутренних ресурсов [для покрытия бюджетного дефицита]", — сказала депутат. Этим внутренним ресурсом является лишь гражданское население "незалежной".С той же целью в сентябре повышаются налоги. Соответствующий законопроект депутаты обещают принять на следующей неделе. В законопроекте содержатся следующие нормы: повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%; установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты. Таким образом власти надеются привлечь около 30 млрд гривен из необходимых 125 млрд для затыкания бюджетной дыры и расчета с кредиторами.Однако в новой версии законопроекта убрали военный сбор на предметы роскоши и 1% налога с оборота, так как эта норма бьет как раз по депутатам и членам их семей.При этом на Украине не только хотят лишний раз обобрать население. Властям и военным не дает покоя исторический опыт использования рабского труда. На днях капитан ВСУ и эксперт по энергетике Андрей Гнатуш предложил ввести 10-часовой рабочий день, чтобы украинцы дополнительно работали бесплатно 2 часа на обороноспособность."Два часа работаем на восстановление экономики страны, на энергетические мощности, на ВПК, на все, что связано с войной", - заявил Гнатуш."Правительство рабовладельцев выпустило в эфир очередного эксперта, предложившего ввести 10-часовый рабочий день, где дополнительные 2 часа украинцы будут работать на оборону и восстановление", - комментирует инициативу одесский анархист Вячеслав Азаров.На Украине уже действует так называемая "Армия восстановления", которую набирают из безработных за мизерную зарплату. Используют их на физической работе по разбору завалов и строительстве фортификаций. Нельзя даже сказать, что они работают за еду, так как получают меньше прожиточного минимума. В связи с этим и количество официальных безработных на Украине резко сократилось.В августе под предлогом "евроинтеграции" Верховная рада Украины приняла законопроект, фактически отменяющий нормы охраны труда для всех профессий, чтобы якобы адаптироваться под нормы ЕС. Однако, как утверждает нардеп от "Батькивщины" и лидер профсоюза Михаил Волынец, там мелким шрифтом прописано многое, что идет вразрез с нормами ЕС, включая нормы об эксплуатации детского труда. "Что плохого вам сделали дети, когда изымается статья 190 Кодекса законов о труде о том, что снимается запрет на использование детского труда", – возмущался Волынец.В сентябре стартует новый учебный год. Однако собрать ребенка в школу в этом году родителям будет стоить дороже. Еще в прошлом году корзина первоклассника, куда входили самые необходимые вещи, стоила 4500-5000 грн. Сейчас собрать в школу первоклассника стоит минимум 6500 гр, утверждает основательница общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова. Цены выросли, по ее словам, из-за войны, инфляции, а также проблем с логистикой.С сентября 2024 года в украинских школах будет обновлена программа курса "Защита Украины" для учащихся 10-11-х классов. Уроки будут проводиться в формате тренинга в течение специального отведенного дня. Планируется, что на них старшеклассники будут собирать дроны, проходить базовую военную подготовку, приправленную изрядной дозой русофобии. В предмет также входит тема под названием "противодействие российской ИПСО".С сентября в украинских школах приступят к работе офицеры службы образовательной безопасности (СОБ). Набирать их планируют из числа бывших полицейских и демобилизованных военнослужащих. Как сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, выполнять они будут "наставнические и просветительские функции", то есть, должны будут промывать детям голову, следить за политической неблагонадежностью детей и использованием русского языка в общении.С 1 сентября для украинских военных подорожают дроны. Доступных на рынке БПЛА будет значительно меньше из-за новых экспортных ограничений Китая. Об этом на днях заявил командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"). Под ограничения попадут также китайские рации, радиостанции и РЭБ-системы, которые для Украины закупают у китайских частных компаний. Их будет запрещено пересылать обычными посылками.Бровди также считает, что с помощью этих ограничений Киев будут подталкивать к переговорам. "Я думаю, что эти ограничения станут одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях", - пишет Бровди-"Мадяр".Украинские синоптики прогнозируют в первой половине сентября продолжение августовской жары со средней температурой на два градуса выше сентябрьской нормы. До осенней распутицы еще около месяца и два месяца до президентских выборов в США, от которых зависит политика и экономика Украина. На днях Зеленский заявил, что намерен в сентябре передать Джо Байдену "план победы", а также представить его кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу. Стало быть, в сентябре киевский режим еще может попробовать поиграть в очередное суицидальное контрнаступление ради "улучшения переговорных позиций".О том, что думают и говорят о ситуации в стране украинские эксперты - в статье "Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, китай, киев, михаил волынец, владимир зеленский, джо байден, верховная рада, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив