Запрет УПЦ: эксперт рассказал, как "западные двойные стандарты проявляются в полной мере" - 01.09.2024 Украина.ру
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Запрет УПЦ: эксперт рассказал, как "западные двойные стандарты проявляются в полной мере"
Запрет УПЦ: эксперт рассказал, как "западные двойные стандарты проявляются в полной мере" - 01.09.2024 Украина.ру
Запрет УПЦ: эксперт рассказал, как "западные двойные стандарты проявляются в полной мере"
Запрет канонической УПЦ на Украине, а таже репрессии в отношении православных священников, верующих и журналистов позволяют выяснить истинную ценность пресловутых западных ценностей и стандартов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-01T08:05
2024-09-01T08:05
новости
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киев
россия
владимир корнилов
дмитрий скворцов
владимир зеленский
упц
гонения
репрессии
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Эксперт считает преждевременными констатации в духе "с православием на Украине покончено". Он напомнил о мрачных страницах истории современной Украины."Эта земля переживала окатоличевание и ополячивание. Кто не помнит, пусть перечитает "Тараса Бульбу". Православие там всегда выживало и возрождалась. Церкви отстраивались, и православие возвращалось на свои позиции, - сказал Корнилов. - Я уверен, что и сейчас люди этот период переживут. Многие из них уже ушли в "катакомбы", проводя службу в квартирах и частных домах, прячась от этих преследований".При этом эксперт обратил внимание на другой феномен, проявившийся на августовских торжествах в Киеве по случаю официального праздника постсоветской республики."Когда еврей Зеленский на день независимости Украины хвастается, что мы изгнали из церкви "московских ч…й", он не понимает, чем это может обернутся? Он не понимает, кого православные украинцы будут винить в своих бедах, когда этот морок спадет? Он не понимает, какую межрелигиозную вражду может спроецировать тот факт, что еврей запрещает православие в православной стране? Украина же уже проходила еврейские погромы. Он хочет сделать так, чтобы люди там снова убивали друг друга по национальному и религиозному признаку?", - задался эксперт риторическими вопросами.По мнению Владимира Корнилова, тестом для пресловутых западных ценностей и стандартов стала не только трагедия УПЦ, но и отдельных её членов – таких, как православный публицист Дмитрий Скворцов, который полтора года сидит в киевском СИЗО."Дмитрий Скворцов сидит в тюрьме по статье "Защита православия". Это только один пример, - напомнил он. - Сколько батюшек на Украине сейчас сидят в тюрьмах и под домашними арестами. Там захватывают церковное имущество и издеваются над верующими. И хоть бы какая-то западная правозащитная сволочь пискнула по этому поводу. Наоборот, там восторг по этому поводу: "Это же русская церковь. А русских надо запрещать", - сказал Корнилов.На таких примерах, уверен эксперт, "все эти западные двойные стандарты проявляются в полной мере".Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация "Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине Тем временем на Украине "Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
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новости, украина, киев, россия, владимир корнилов, дмитрий скворцов, владимир зеленский, упц, гонения, репрессии, православие, православные, религия, хроника репрессий, сизо, священник, пропаганда, информационная война, информационная безопасность
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Корнилов, Дмитрий Скворцов, Владимир Зеленский, УПЦ, гонения, репрессии, Православие, православные, Религия, Хроника репрессий, СИЗО, священник, пропаганда, информационная война, информационная безопасность

Запрет УПЦ: эксперт рассказал, как "западные двойные стандарты проявляются в полной мере"

08:05 01.09.2024
 
© Александр НатрускинВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Александр Натрускин
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Запрет канонической УПЦ на Украине, а таже репрессии в отношении православных священников, верующих и журналистов позволяют выяснить истинную ценность пресловутых западных ценностей и стандартов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Эксперт считает преждевременными констатации в духе "с православием на Украине покончено". Он напомнил о мрачных страницах истории современной Украины.
"Эта земля переживала окатоличевание и ополячивание. Кто не помнит, пусть перечитает "Тараса Бульбу". Православие там всегда выживало и возрождалась. Церкви отстраивались, и православие возвращалось на свои позиции, - сказал Корнилов. - Я уверен, что и сейчас люди этот период переживут. Многие из них уже ушли в "катакомбы", проводя службу в квартирах и частных домах, прячась от этих преследований".
При этом эксперт обратил внимание на другой феномен, проявившийся на августовских торжествах в Киеве по случаю официального праздника постсоветской республики.
"Когда еврей Зеленский на день независимости Украины хвастается, что мы изгнали из церкви "московских ч…й", он не понимает, чем это может обернутся? Он не понимает, кого православные украинцы будут винить в своих бедах, когда этот морок спадет? Он не понимает, какую межрелигиозную вражду может спроецировать тот факт, что еврей запрещает православие в православной стране? Украина же уже проходила еврейские погромы. Он хочет сделать так, чтобы люди там снова убивали друг друга по национальному и религиозному признаку?", - задался эксперт риторическими вопросами.
По мнению Владимира Корнилова, тестом для пресловутых западных ценностей и стандартов стала не только трагедия УПЦ, но и отдельных её членов – таких, как православный публицист Дмитрий Скворцов, который полтора года сидит в киевском СИЗО.
"Дмитрий Скворцов сидит в тюрьме по статье "Защита православия". Это только один пример, - напомнил он. - Сколько батюшек на Украине сейчас сидят в тюрьмах и под домашними арестами. Там захватывают церковное имущество и издеваются над верующими. И хоть бы какая-то западная правозащитная сволочь пискнула по этому поводу. Наоборот, там восторг по этому поводу: "Это же русская церковь. А русских надо запрещать", - сказал Корнилов.
На таких примерах, уверен эксперт, "все эти западные двойные стандарты проявляются в полной мере".
Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация "Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине
Тем временем на Украине "Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
 
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир КорниловДмитрий СкворцовВладимир ЗеленскийУПЦгонениярепрессииПравославиеправославныеРелигияХроника репрессийСИЗОсвященникпропагандаинформационная войнаинформационная безопасность
 
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