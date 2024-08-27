https://ukraina.ru/20240827/1057071562.html

"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине

"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине - 27.08.2024 Украина.ру

"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 августа ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к принятому на Украине закону о запрете канонической Украинской православной церкви

2024-08-27T13:14

2024-08-27T13:14

2024-08-27T13:14

новости

церковь

украина

кремль

россия

дмитрий песков

упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101499/81/1014998184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48469b0ebe229fb5e6085b68ae98de1b.jpg.webp

"Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас в данном случае очевидно", - заявил Песков.Недавно украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ на сайте Украина.ру.

украина

кремль

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, церковь, украина, кремль, россия, дмитрий песков, упц