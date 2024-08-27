"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине - 27.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240827/1057071562.html
"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине
"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине - 27.08.2024 Украина.ру
"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 августа ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к принятому на Украине закону о запрете канонической Украинской православной церкви
2024-08-27T13:14
2024-08-27T13:14
новости
церковь
украина
кремль
россия
дмитрий песков
упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101499/81/1014998184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48469b0ebe229fb5e6085b68ae98de1b.jpg.webp
"Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас в данном случае очевидно", - заявил Песков.Недавно украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ на сайте Украина.ру.
украина
кремль
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101499/81/1014998184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1442523bc56e1a7fec8eacac437642b4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, церковь, украина, кремль, россия, дмитрий песков, упц
Новости, Церковь, Украина, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, УПЦ

"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине

13:14 27.08.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 августа ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к принятому на Украине закону о запрете канонической Украинской православной церкви
"Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас в данном случае очевидно", - заявил Песков.
Недавно украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.
Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ на сайте Украина.ру.
 
НовостиЦерковьУкраинаКремльРоссияДмитрий ПесковУПЦ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
13:23Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
13:14"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине
13:00Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13.00 27 августа
12:54ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины
12:41Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
12:32Песков назвал глупостью предложения чистить переписку в "Телеграм"
12:25Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский
12:21Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов
11:52"Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп
11:33Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
11:11Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС
10:25"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области
10:10Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны
10:08ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
09:56Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович
09:38"Пусть обижаются на себя": губернатор Калужской области дал совет французам
09:27Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова
09:00Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа
08:05Главное за ночь 27 августа
Лента новостейМолния