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"Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
"Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск - 29.08.2024 Украина.ру
"Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
Депутата Верховной Рады Артема Дмитрука объявили в розыск. Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора Украины 29 августа. Д
2024-08-29T13:02
2024-08-29T13:02
2024-08-29T13:02
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украина
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митрук известен тем, что отстаивал интересы канонической Украинской православной церкви. На Украине его подозревают в нападениях на военного и правоохранителя.Депутата вызвали на допрос к следователю, однако в установленное время он не явился и не сообщил причину неявки, заявили в прокуратуре.Сам Дмитрук в своем телеграм-канале подтвердил, что у него был первый допрос в ГБР по сфальсифицированным уголовным делам, которые власть возбудила для его устранения."Не смогли ликвидировать – вызывают на допросы. Мой адвокат был на месте! Главный вопрос – где Дмитрук? По делам, собственно, никаких вопросов не было, никаких документов адвокату не дали. Завтра по плану еще один допрос", - написал депутат.На днях Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы.До этого Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Сам депутат назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, считает, что таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.Подробнее об угрозах нардепу и его семье - в материале Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа на сайте Украина.ру.
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новости, украина, упц, офис генпрокурора, гбр, нардеп, депутат
Новости, Украина, УПЦ, Офис генпрокурора, ГБР, нардеп, депутат
"Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
Депутата Верховной Рады Артема Дмитрука объявили в розыск. Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора Украины 29 августа. Д
митрук известен тем, что отстаивал интересы канонической Украинской православной церкви. На Украине его подозревают в нападениях на военного и правоохранителя.
"Также Офисом Генпрокурора внесено в Печерский районный суд г. Киева ходатайство, подписанное Генеральным прокурором, по избранию подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в материале.
Депутата вызвали на допрос к следователю, однако в установленное время он не явился и не сообщил причину неявки, заявили в прокуратуре.
Сам Дмитрук в своем телеграм-канале подтвердил, что у него был первый допрос в ГБР по сфальсифицированным уголовным делам, которые власть возбудила для его устранения.
"Не смогли ликвидировать – вызывают на допросы. Мой адвокат был на месте! Главный вопрос – где Дмитрук? По делам, собственно, никаких вопросов не было, никаких документов адвокату не дали. Завтра по плану еще один допрос", - написал депутат.
На днях Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы.
До этого Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Сам депутат назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, считает, что таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.