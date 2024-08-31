https://ukraina.ru/20240831/1057155895.html

Трагедия в Белгороде, командующего ВВС принесли в жертву. Главное на Украине на утро 31 августа

Трагедия в Белгороде, командующего ВВС принесли в жертву. Главное на Украине на утро 31 августа - 31.08.2024 Украина.ру

Трагедия в Белгороде, командующего ВВС принесли в жертву. Главное на Украине на утро 31 августа

Украина нанесла удар по Белгороду, погибли 5 человек, 46 получили ранения. В отставку отправили командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука*

2024-08-31T09:40

2024-08-31T09:40

2024-08-31T09:40

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Вечером 30 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил об ударе ВСУ по столице региона."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата… Предварительно, ранены 7 мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения. По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в посёлке Дубовое горят 2 частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 20:34.Спустя полтора часа и 3 минуты губернатор уточнил информацию о пострадавших."Число погибших возросло до 5. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе... Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - подчеркнул Гладков.Он опубликовал видео с места событий.По словам губернатора, удар ВСУ нанесли из РСЗО "Вампир" кассетными боеприпасами.Уже утром 31 августа он сообщил о том, что количество раненых возросло до 46 человек, из них 37 — в больницах. 7 из тех, кто в больницах — дети."Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Ему сделана операция", - отметил Гладков.Двух взрослых готовят к транспортировке в Москву.К тому времени в сети вовсю обсуждали видео ударов по Белгороду."По поводу уже заколебавших обстрелов Белгорода - я уже не знаю просто, что нового добавить. Разве что - что обстрелянная в очередной раз Харьковская гора - это самый безобидный район, какой вообще можно вообразить, что они там нашли военного или пытались найти военного, я не представляю. Подозреваю, что и не искали. Как это было зимой, когда сыпалось просто на кварталы - на ТЦ, на площадь, на стадион с гуляющими и детьми", - отметил военный историк Евгений Норин.Он указал, что одним из способов бороться с такими обстрелами является помощь армии.Похожее мнение высказал и публицист Свят Павлов."В Белгороде очередной кошмар. Прилёт на парковку у ТЦ. Много раненых, убитых, искалеченных русских людей. Грозить кулаком в пустоту бессмысленно (сколько уже грозили) и немного даже уже стыдно. Так что просто выражу соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления. А тем, кого сейчас переполняет праведная ярость, советую задонатить русским воинским подразделениям и гуманитарщикам, которым вы доверяете. Сейчас это самый лучший и эффективный выход для праведной ярости. Пускай ваши кровные денежки пойдут на хорошее дело - уничтожение врага", - подчеркнул Павлов.Военкор Евгений Поддубный указал, что "вся террористическая сущность украинского режима отражена вот в таких ударах по мирному населению"."Расчёты огневых средств врага, которые участвовали в сегодняшней атаке обязательно будут найдены и уничтожены", - подчеркнул он.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что удивляться действиям украинских военнных не приходится."Удивляться тут уже нечему, просто по городской черте выпустить пакет РСЗО, для ВСУ обычное дело с 2014 года. Зацикленность киевского командования на псиопах, и вполне натуральное людоедство украинской национальной идеи, к этому располагает. Если украинские идеологи считали вполне нормально потерять больше половины своего населения ради его очистки от несознательных элементов, то уж ожидать какого то сочувствия и соблюдения правил войны в отношении наших мирных, крайне наивно", - написал Васильев в своём телеграм-канале.По его словам, все причастные к таким преступлениям должны понести наказание."Поэтому все носители украинства как идеологии, должны понести наказание, ну или возмездие. Это не значит что надо убивать всех без разбора на подконтрольной Киеву территории, но это значит что все кто встал на сторону укронацизма, должны быть выявлены. И получить сполна. Причём в любой точке мира. Хороший пример в этом плане продемонстрировал Израиль, и думаю что много их толковых организационных моментов и нам стоит использовать, с поправками на современные технологии. Чтоб у тварей земля под ногами горела, даже если попробуют спрятаться в Антарктиде", - подытожил Васильев.Примечательно, что за несколько часов до этого произошла трагедия в Харькове: в многоэтажу там попала ракета. При этом, судя по характеру разрушений и видео с места событий, это была ракета украинского комплекса ПВО. В результате действия ПВО Украины погибли 7 человек, среди которых ребёнок, и 77 получили ранения. Среди последних — 18 детей. Украина заявила о том, что удар якобы нанесла Россия при помощи авибомб УМПБ Д-30. Однако эксперты указали, что в таком случае подъезд в доме бы просто сложился и жертв было бы несравнимо больше. При этом такой точки зрения - что удар по дому нанесён не российской бомбой - придерживались даже украинские СМИ.Примечательно, что после удара ПВО по дому в Харькове стало известно об отставке командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука*.ДоговорилсяВ пятницу, 30 августа, Владимир Зеленский опубликовал указ об отставке командующего ВС ВСУ Николая Олещука*."Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно - Валерий Залужный", - отреагировал на это сам Олещук* в своём телеграм-канале.До этого он выступил с жёсткой критикой нардепа Марьяны Безуглой, которая обвинила его в катастрофе F-16: ранее, 26 августа, этот истребитель, который пилотировал подполковник Алексей Месь, известный под позывным Moonfish, потерпел крушение. По словам Безуглой, истребитель был сбит переданным американцами Украине ЗРК Patriot. Безуглая призвала к отставке Олещука*."Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране! Но это всё равно для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесть всех собак на войско не получится", - заявил Олещук.Примечательно, что это его заявление стало косвенным подтверждением информации ряда анонимных украинских телеграм-каналов о том, что Безуглая — на самом деле человек главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.После заявления Олещука*, а затем трагедии в Харькове и стало известно об увольнении Олещука. При этом распространённая в соцсетях точка зрения гласит: чуть ли не главную роль в отставке командующего ВС ВСУ сыграло уничтожение F-16 ЗРК Patriot.* - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в РФПроисходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны Александром "Варягом" Матюшиным "Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети".

https://ukraina.ru/20240830/1057153101.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, белгород, украина, харьков, марьяна безуглая, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ввс, офис президента