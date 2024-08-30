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Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети

Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети - 30.08.2024 Украина.ру

Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети

Донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о значении освобождения Карловки, и о том, какие опасности ждут российскую армию, когда она начнет штурм Покровска

2024-08-30T20:58

2024-08-30T20:58

2024-08-30T20:58

эксклюзив

сво

спецоперация

донецкая народная республика

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украина.ру

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Карловка, важный укрепрайон в украинской оборонительной системе в оккупированной части ДНР, пала в четверг вечером. Над населенным пунктом водружен российский флаг и флаг легендарного подразделения "Сомали", созданного в 2014 году не менее легендарным комбатом Михаилом "Гиви" Толстых. Именно этот батальон и освободил Карловку. Потрепанные остатки украинского гарнизона ушли на юго-запад – в село Галициновку. Оттуда, по всей видимости, последуют дальше на юг к своим – в Курахово."Напомню, что Карловка находится между Селидово и Донецком, почти посередине. Освободить нам ее удалось благодаря тому, что мы зашли в нее с тыла после того, как взяли Калиново, Мемрик и Михайловку к западу от нее. Карловка попала почти в окружение, и чтобы не испытывать судьбу, укропы сбежали в Галицыновку.Но и тут им задержаться надолго не удастся. Наши зашли уже в саму Галицыновку и уже освободили ее северную часть до реки Волчья. Укропы за рекой, в южной части села. Долго там им не продержаться. Придется уходить южнее – в Курахово, которое тоже приговорено", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин.Важность освобождения Карловки, Мемрика и Галицыновки в том, что они для жителей Донецка стали синонимами слова "обстрел". Именно оттуда украинская артиллерия имела возможность кошмарить жителей Куйбышевского и Кировского районов столицы ДНР. Теперь этого уже не будет. А если российская армия освободит еще и Курахово и окрестные села, то украинская артиллерия не сможет добивать до Петровского и Кировского районов. В итоге украинская артиллерия не сможет больше бить по Донецку вообще.Но не только этим важно освобождение Карловки. Матюшин рассказал нам и о еще одном важном аспекте ее перехода под российский контроль:"ВСУ под Донецком создали единую систему мощных укрепрайонов: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Карловка, Курахово. Они были настолько хорошо продуманы и залиты бетоном, что мы долгими месяцами из года в год бились лбом о них, ничего не могли с ними сделать, и это задерживало наше наступление. Кроме Курахово они все взяты. Серьезных укрепрайонов за ними нет. Этим и объясняется наше быстрое продвижение.А те укрепления, что должны были быть построены, не построены благодаря коррупции украинского государства. Когда проводился тендер, частная фирма брала подряд и строила укреп тяп-ляп или вообще не строила. Единственный хороший укреп, который остался у укропов, в Часов Яре. И только потому он хороший, что сооружался силами инженерных войск ВСУ", - констатировал Матюшин.По мнению нашего собеседника, скорее всего, русская армия все же сначала возьмет Покровск/Красноармейск и Димитров/Мирноград, а уже потом настанет очередь Курахово, хотя оно и является серьезной занозой в теле ДНР.Правда, оставление на потом, как считает Матюшин, несет на себе большую долю опасности для наступающей в сторону Днепропетровской области российской армии. ВСУ могут ударить ей во фланг. Силы на это у украинцев еще есть."Смотрите, у укропа в тылу болтается семь боеспособных бригад (примерно 30 тысяч человек), которые не наступают в Курской области и не сдерживают нашего наступления на покровском направлении. Вопрос: почему?Подозреваю, что хотят ударить во фланг, когда наши коммуникации расстанутся, и мы на эйфории от своих успехов втянемся в битву за Покровск. При этом логистику украинцы уже перестраивают: с севера она теперь идёт через Славянск на Часов Яр, Константиновку и Торецк, а на южнодонецкое направление - через Запорожье", - полагает Матюшин.Имеет ли такое предположение основание или это чистая конспирология, пока еще неясно. Но такая возможность начала обсуждаться в телеграм каналах и в армии, а значит, меры для того, чтобы этого не произошло, скорее всего, приняты.Читайте также материал Александр Чаленко Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении

https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html

https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html

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донецкая народная республика

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донецк

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, донецкая народная республика, селидово, донецк, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, покровск/красноармейск