Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети - 30.08.2024 Украина.ру
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Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети
Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети - 30.08.2024 Украина.ру
Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети
Донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о значении освобождения Карловки, и о том, какие опасности ждут российскую армию, когда она начнет штурм Покровска
2024-08-30T20:58
2024-08-30T20:58
эксклюзив
сво
спецоперация
донецкая народная республика
селидово
донецк
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Карловка, важный укрепрайон в украинской оборонительной системе в оккупированной части ДНР, пала в четверг вечером. Над населенным пунктом водружен российский флаг и флаг легендарного подразделения "Сомали", созданного в 2014 году не менее легендарным комбатом Михаилом "Гиви" Толстых. Именно этот батальон и освободил Карловку. Потрепанные остатки украинского гарнизона ушли на юго-запад – в село Галициновку. Оттуда, по всей видимости, последуют дальше на юг к своим – в Курахово."Напомню, что Карловка находится между Селидово и Донецком, почти посередине. Освободить нам ее удалось благодаря тому, что мы зашли в нее с тыла после того, как взяли Калиново, Мемрик и Михайловку к западу от нее. Карловка попала почти в окружение, и чтобы не испытывать судьбу, укропы сбежали в Галицыновку.Но и тут им задержаться надолго не удастся. Наши зашли уже в саму Галицыновку и уже освободили ее северную часть до реки Волчья. Укропы за рекой, в южной части села. Долго там им не продержаться. Придется уходить южнее – в Курахово, которое тоже приговорено", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин.Важность освобождения Карловки, Мемрика и Галицыновки в том, что они для жителей Донецка стали синонимами слова "обстрел". Именно оттуда украинская артиллерия имела возможность кошмарить жителей Куйбышевского и Кировского районов столицы ДНР. Теперь этого уже не будет. А если российская армия освободит еще и Курахово и окрестные села, то украинская артиллерия не сможет добивать до Петровского и Кировского районов. В итоге украинская артиллерия не сможет больше бить по Донецку вообще.Но не только этим важно освобождение Карловки. Матюшин рассказал нам и о еще одном важном аспекте ее перехода под российский контроль:"ВСУ под Донецком создали единую систему мощных укрепрайонов: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Карловка, Курахово. Они были настолько хорошо продуманы и залиты бетоном, что мы долгими месяцами из года в год бились лбом о них, ничего не могли с ними сделать, и это задерживало наше наступление. Кроме Курахово они все взяты. Серьезных укрепрайонов за ними нет. Этим и объясняется наше быстрое продвижение.А те укрепления, что должны были быть построены, не построены благодаря коррупции украинского государства. Когда проводился тендер, частная фирма брала подряд и строила укреп тяп-ляп или вообще не строила. Единственный хороший укреп, который остался у укропов, в Часов Яре. И только потому он хороший, что сооружался силами инженерных войск ВСУ", - констатировал Матюшин.По мнению нашего собеседника, скорее всего, русская армия все же сначала возьмет Покровск/Красноармейск и Димитров/Мирноград, а уже потом настанет очередь Курахово, хотя оно и является серьезной занозой в теле ДНР.Правда, оставление на потом, как считает Матюшин, несет на себе большую долю опасности для наступающей в сторону Днепропетровской области российской армии. ВСУ могут ударить ей во фланг. Силы на это у украинцев еще есть."Смотрите, у укропа в тылу болтается семь боеспособных бригад (примерно 30 тысяч человек), которые не наступают в Курской области и не сдерживают нашего наступления на покровском направлении. Вопрос: почему?Подозреваю, что хотят ударить во фланг, когда наши коммуникации расстанутся, и мы на эйфории от своих успехов втянемся в битву за Покровск. При этом логистику украинцы уже перестраивают: с севера она теперь идёт через Славянск на Часов Яр, Константиновку и Торецк, а на южнодонецкое направление - через Запорожье", - полагает Матюшин.Имеет ли такое предположение основание или это чистая конспирология, пока еще неясно. Но такая возможность начала обсуждаться в телеграм каналах и в армии, а значит, меры для того, чтобы этого не произошло, скорее всего, приняты.Читайте также материал Александр Чаленко Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении
https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html
https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html
https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html
донецкая народная республика
селидово
донецк
покровск/красноармейск
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, донецкая народная республика, селидово, донецк, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, покровск/красноармейск
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Селидово, Донецк, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Покровск/Красноармейск

Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети

20:58 30.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о значении освобождения Карловки, и о том, какие опасности ждут российскую армию, когда она начнет штурм Покровска
Карловка, важный укрепрайон в украинской оборонительной системе в оккупированной части ДНР, пала в четверг вечером. Над населенным пунктом водружен российский флаг и флаг легендарного подразделения "Сомали", созданного в 2014 году не менее легендарным комбатом Михаилом "Гиви" Толстых. Именно этот батальон и освободил Карловку. Потрепанные остатки украинского гарнизона ушли на юго-запад – в село Галициновку. Оттуда, по всей видимости, последуют дальше на юг к своим – в Курахово.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вчера, 14:23
Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окруженииДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как идет продвижение на покровском фронте
"Напомню, что Карловка находится между Селидово и Донецком, почти посередине. Освободить нам ее удалось благодаря тому, что мы зашли в нее с тыла после того, как взяли Калиново, Мемрик и Михайловку к западу от нее. Карловка попала почти в окружение, и чтобы не испытывать судьбу, укропы сбежали в Галицыновку.
Но и тут им задержаться надолго не удастся. Наши зашли уже в саму Галицыновку и уже освободили ее северную часть до реки Волчья. Укропы за рекой, в южной части села. Долго там им не продержаться. Придется уходить южнее – в Курахово, которое тоже приговорено", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин.
Важность освобождения Карловки, Мемрика и Галицыновки в том, что они для жителей Донецка стали синонимами слова "обстрел". Именно оттуда украинская артиллерия имела возможность кошмарить жителей Куйбышевского и Кировского районов столицы ДНР. Теперь этого уже не будет. А если российская армия освободит еще и Курахово и окрестные села, то украинская артиллерия не сможет добивать до Петровского и Кировского районов. В итоге украинская артиллерия не сможет больше бить по Донецку вообще.
Но не только этим важно освобождение Карловки. Матюшин рассказал нам и о еще одном важном аспекте ее перехода под российский контроль:
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
27 августа, 19:59
Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из КонстантиновкиДонецкий ополченец первой волны и бывший штабист с позывным "Оцелот" рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе
"ВСУ под Донецком создали единую систему мощных укрепрайонов: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Карловка, Курахово. Они были настолько хорошо продуманы и залиты бетоном, что мы долгими месяцами из года в год бились лбом о них, ничего не могли с ними сделать, и это задерживало наше наступление. Кроме Курахово они все взяты. Серьезных укрепрайонов за ними нет. Этим и объясняется наше быстрое продвижение.
А те укрепления, что должны были быть построены, не построены благодаря коррупции украинского государства. Когда проводился тендер, частная фирма брала подряд и строила укреп тяп-ляп или вообще не строила. Единственный хороший укреп, который остался у укропов, в Часов Яре. И только потому он хороший, что сооружался силами инженерных войск ВСУ", - констатировал Матюшин.
По мнению нашего собеседника, скорее всего, русская армия все же сначала возьмет Покровск/Красноармейск и Димитров/Мирноград, а уже потом настанет очередь Курахово, хотя оно и является серьезной занозой в теле ДНР.
Правда, оставление на потом, как считает Матюшин, несет на себе большую долю опасности для наступающей в сторону Днепропетровской области российской армии. ВСУ могут ударить ей во фланг. Силы на это у украинцев еще есть.
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
24 августа, 15:30
Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской областиО том, как российское наступление в ДНР продолжает уверенно развиваться, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
"Смотрите, у укропа в тылу болтается семь боеспособных бригад (примерно 30 тысяч человек), которые не наступают в Курской области и не сдерживают нашего наступления на покровском направлении. Вопрос: почему?
Подозреваю, что хотят ударить во фланг, когда наши коммуникации расстанутся, и мы на эйфории от своих успехов втянемся в битву за Покровск. При этом логистику украинцы уже перестраивают: с севера она теперь идёт через Славянск на Часов Яр, Константиновку и Торецк, а на южнодонецкое направление - через Запорожье", - полагает Матюшин.
Имеет ли такое предположение основание или это чистая конспирология, пока еще неясно. Но такая возможность начала обсуждаться в телеграм каналах и в армии, а значит, меры для того, чтобы этого не произошло, скорее всего, приняты.
Читайте также материал Александр Чаленко Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияДонецкая Народная РеспубликаСелидовоДонецкАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руПокровск/Красноармейск
 
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Заголовок открываемого материала
22:17Обвал фронта или ловушка: что происходит на южно-донецком направлении?
21:52Курский капкан Украины
21:0570/30: век Александра Лукашенко
20:58Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две трети
18:00"Пацаны, убивайте мирное население", массированный удар Storm Shadow. Итоги 30 августа на Украине
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17:00"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16
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16:01Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
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