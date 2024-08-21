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Экономика Украины и война: лишнее пароходство, ужесточение налогового бремени и жалобы на Лукашенко

Экономика Украины и война: лишнее пароходство, ужесточение налогового бремени и жалобы на Лукашенко - 21.08.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: лишнее пароходство, ужесточение налогового бремени и жалобы на Лукашенко

Середина августа для украинской экономики стала периодом относительной стабильности. Однако эта стабильность — затишье перед бурей.

2024-08-21T04:43

2024-08-21T04:43

2024-08-21T04:43

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Впереди резкий рост налогового бремени для граждан и отмена прожиточного минимума. А пока тон задавали локальные события: кризис Дунайского пароходства, жалобы на торговлю Белоруссии с Новороссией и экологические убытки из-за России.Украсть на недостроеПрокуратура сообщила о подозрении руководителю субподрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. По итогам проведенной экспертизы было установлено, что подводные работы с привлечением водолазной станции по очистке металлоконструкций от обрастания стоимостью 6 млн гривен не проводились. Деньги просто украли. Вряд ли на 33 году украинской независимости можно кого-либо удивить подобной новостью, но от очевидного вопроса о том, сколько необходимых работ на объектах критической инфраструктуры провели лишь на бумаге, отмахнуться не выйдет. По сути, любой инфраструктурный объект на подконтрольной киевской власти территории следует считать автоматически аварийным просто из-за отсутствия достоверных данных о его техническом состоянии и мерах по поддержанию его в работоспособном состоянии.А ещё эта ситуация служит хорошей иллюстрацией того, насколько украинская бюрократия в принципе может управлять стройками: Подольский мост — недострой, возведение которого не могут закончить уже 31 год. Стройка началась в 1993 году, но была остановлена толком и не начавшись. Вернулись к строительству лишь в 2003 году, а к 2007 году, когда мост уже должны были открыть, построили разве что треть от необходимого. Арки на мосту установили лишь в 2014 году, а техническое открытие моста состоялось только в декабре 2023 года: по мосту разрешено ездить лишь служебному, общественному и экстренном транспорту. Можно только представить, что творилось на других, куда менее масштабных и приоритетных для властей объектах.Лишнее пароходствоУкраинское Дунайское пароходство сократило продолжительность рабочего дня до шести часов и начало сокращать рабочих. Причина банальна: дунайские порты были нужны грузоотправителям пока действовала "зерновая сделка", осложняющая украинский зерновой экспорт. На этом фоне через Измаил, Рени и Килию можно было экспортировать сельскохозяйственную продукцию без каких-либо ограничений и досмотров. А после перезапуска портов "Большой Одессы" — Одесса, Южный, Ильичевск — мощности дунайских портов стали невостребованными: доставка зерна в эти порты дороже примерно на 8-10 долларов, чем в порты "Большой Одессы".По этой же причине в первой половине 2024 года украинский экспорт зерна через румынский порт Констанца сократился на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше налоговКиевская власть изменила подход к анонсированному как неизбежное повышению налогов. Вместо 1% налога с оборота для юрлиц принято решение повысить ставку НДС на 3-4 процентных пункта — до 23-24%. Для АЗС введут авансовый налог в размере 4 тыс. гривен за 1 м3 мощностей хранения горючего. А вот изменений в планах по увеличению ставки военного сбора для физлиц с 1,5% до 5% распространения сбора на индивидуальных предпринимателей перемен нет — ставки поднимут как планировали.Также в планах введение налогов для таксистов Uklon, курьеров Glovo и продавцов на онлайн-платформах. Их, по сути, признают самозанятым и обяжут платить 5% от своих доходов так как сервисы быть налоговыми агентами и платить налоги за своих сотрудников не желают.Изменения, на самом деле, вполне логичны. Во-первых, киевская власть упрощает налоговикам и таможенникам администрирование новых налогов. Налог с оборота сложнее администрировать, и от него предприниматели будут пытаться уклоняться. А от НДС уклониться не выйдет, да и АЗС никуда не денутся — потребность в топливе будет при любом состоянии экономики. Во-вторых, этот подход означает максимизацию прибыли: налоговая база из миллионов физических лиц всегда больше, чем у тысяч предприятий.Но с принятием этих законопроектов пока явные проблемы: киевской власти с трудом удалось принудить депутатов проголосовать за запрет УПЦ с отсрочкой в 9 месяцев, теперь депутатов нужно будет заставить проголосовать за увеличение налогового бремени. Поэтому до сентября законопроекты уж точно не примут, а если за сентябрь управятся, то вступят в силу они с 1 октября. В противном случае платить военным денежное довольствие к декабрю будет нечем и придётся сокращать издержки на тыл включая бюджетников и пенсионеров всех категорий.Отмена прожиточного минимумаМинистр соцполитики Оксана Жолнович сообщила о желании отменить прожиточный минимум. Мотивация — если опустить пафосные слова о справедливом распределении социальной помощи — сводится к желанию сократить социальные расходы. Вместо прожиточного минимума введут индивидуальную соцвыплату по бедности и потере трудоспособности.Желание асоциального министра вполне дополняет отказ от бесплатного высшего образования путём замены госзаказа грантами, а также дальнейшее сокращение объёма бесплатной медпомощи. В текущих условиях, когда украинская экономика лишилась электроэнергетического базиса, а внешнее финансирование будет сокращаться, киевская власть будет экономить на тех, кто ей больше не нужен. А это все малолетние и все нетрудоспособные.Белоруссия торгует с НовороссиейУкраинские СМИ со ссылкой на "национальное сопротивление" (то есть шпионов) сообщают об активизации торговли между Белоруссией и регионами Новороссии. "Режим Лукашенко" попрекают "сознательным нарушением международного права и торговлей с оккупированными территориями".Чтобы прийти к выводу о росте товарооборота и интенсификации экономических связей между Белоруссией и Новороссией, не нужно быть шпионом с допуском к какой-либо тайне. Достаточно просто читать новости — в прошлом месяце делегация из Запорожской области посетила Минск, где провела вполне плодотворные переговоры. При этом удивление со стороны украинских СМИ вполне укладывается в бородатых анекдот о кумовьях, решивших пойти убивать русских и удивляющихся тому, что убить могут и их.Киев экономические отношения с РБ стал активно разрывать в 2020 году — за 2 года до СВО. И это при том, что украинский рынок для РБ был крайне важен так как торговое сальдо с Россией у РБ десятилетиями было отрицательным: Минск покупал больше, чем продавал. Торговля с Украиной в условиях до СВО позволяла РБ компенсировать закупки нефти и газа у России. Но Киев РБ со своего рынка выбросил. И не просто выбросил, но и обворовал: против РБ действуют такие же санкции, как и против России, а все счета белорусского бизнеса на подконтрольной киевской власти территории заморожены и конфискованы. Стоит ли удивляться тому, что Минск нашёл замену украинскому рынку?60 млрд долларов за экологиюМинистр защиты окружающей среды Руслан Стрелец оценил убытки, причинённые окружающей среде Украины боевыми действиями в 60 млрд долларов. Столько киевская власть хотела бы взыскать с России в виде репараций. Во сколько Стрелец оценивает убытки, нанесенные самой же украинской властью за 33 года бесхозяйственности и полного игнорирования экологических проблем, не ясно: министр о подобном не думал.Восстановление экологии на территории постУкраины, как и её инфраструктуры, также является проблемой России. К сожалению, за 30 лет на Украине не было принято ни одной программы по защите экологии и масштаб изменений в ней ещё предстоит оценить.А пока же подобные заявления стоит рассматривать исключительно как попытку обосновать необходимость конфискации российских ЗВР и обращения взыскания на любые российские активы. Защита экологии — в силу любви западных активистов к природе — является для этого очень удобным поводом.Прочие новостиНа Украину вновь вернулись веерные отключения электроэнергии причиной которых стало повышение температуры — в страну вернулась жара. Отключения пока достаточно мягкие: отключают одну-две очереди из четырёх.Минобороны Украины впервые с начала СВО закупило для ВСУ 154 пикапа Great Wall Wingle 5. Госпредприятие "Агентство оборонных закупок" сочло эти машины соответствующими всем техническим требованиям, отметив, что они уже активно используются ВСУ. По сути ВСУ смирились и признали необратимой логистическую деградацию ВСУ, в которых гражданский небронированный пикап — одноразовый в условиях современного боя — признаётся основой военной логистики. Никаких попыток возродить КрАЗ или создать производство грузовиков киевская власть не делает. Вместо этого она запросила у НАТО 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин. В общем, вместо желания создать собственные производства победила философия "Дай!".Фонд государственного имущества планирует приватизировать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который до начала СВО работал в кооперации с российским "Русалом", но после был конфискован. Вероятность перезапуска подобного предприятия нулевая — оно создавалось в советские годы для производства глинозёма и приёма бокситов из Африки. Ни одной крупной мировой алюминиевой компании такой завод в принципе не нужен.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы украины, упц, нато