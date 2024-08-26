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Защищавшего УПЦ нардепа обвинили в незаконном пересечении границы - ГБР
Защищавшего УПЦ нардепа обвинили в незаконном пересечении границы - ГБР - 26.08.2024 Украина.ру
Защищавшего УПЦ нардепа обвинили в незаконном пересечении границы - ГБР
На Украине возбудили уголовное дело в отношении отстаивавшего интересы канонической Украинской православной церкви депутата Верховной Рады Артема Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы. Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР)
2024-08-26T08:32
2024-08-26T08:32
2024-08-26T08:32
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офис генпрокурора
уголовное дело
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В ведомстве отметили, что пытаются выяснить, как депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Его имя не называют, но отмечают, что ранее ему предъявили обвинение в нападениях, в том числе на правоохранителя. Речь, вероятнее всего, идет о Дмитруке.Ранее украинские СМИ распространили информацию, что Дмитрук якобы выехал в Молдавию. Сам депутат в своем телеграм-канале написал, что в СМИ "запустили вброс".Накануне Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Сам нардеп назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, считает, что таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.Подробнее об угрозах нардепу и его семье - в материале Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа на сайте Украина.ру.
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новости, украина, молдавия, упц, верховная рада, офис генпрокурора, уголовное дело, депутат
Новости, Украина, Молдавия, УПЦ, Верховная Рада, Офис генпрокурора, уголовное дело, депутат
Защищавшего УПЦ нардепа обвинили в незаконном пересечении границы - ГБР
На Украине возбудили уголовное дело в отношении отстаивавшего интересы канонической Украинской православной церкви депутата Верховной Рады Артема Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы. Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР)
В ведомстве отметили, что пытаются выяснить, как депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.
Его имя не называют, но отмечают, что ранее ему предъявили обвинение в нападениях, в том числе на правоохранителя. Речь, вероятнее всего, идет о Дмитруке.
Ранее украинские СМИ распространили информацию, что Дмитрук якобы выехал в Молдавию. Сам депутат в своем телеграм-канале написал, что в СМИ "запустили вброс".
Накануне Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Сам нардеп назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, считает, что таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.