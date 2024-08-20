Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ.Легойда во время зачитывания заявления по поводу убийства священника Д.Сысоева
Принятие украинским парламентом закона о запрете Украинской Православной Церкви получит оценку Синода РПЦ. Об этом 20 августа заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
20 августа Верховной Радой Украины принят "беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека", заявил Легойда. В итоге создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ, объединяющей большинство украинцев.
"Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих, - уверен Легойда. - Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов".
Председатель Синодального отдела не сомневается, что когда-нибудь преследования УПЦ получат справедливую оценку. Он также заявил, что Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку данному решению.
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