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Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ

Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру

Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ

Принятие украинским парламентом закона о запрете Украинской Православной Церкви получит оценку Синода РПЦ. Об этом 20 августа заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

2024-08-20T16:37

2024-08-20T16:37

2024-08-20T16:37

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20 августа Верховной Радой Украины принят "беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека", заявил Легойда. В итоге создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ, объединяющей большинство украинцев."Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих, - уверен Легойда. - Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов".Председатель Синодального отдела не сомневается, что когда-нибудь преследования УПЦ получат справедливую оценку. Он также заявил, что Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку данному решению.Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковьТакже опубликован комментарий российского дипломата на эту тему - Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - ЗахароваПосле этого Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ

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новости, украина, владимир легойда, упц, синод, рпц, гонения, религия, заявление, гражданские свободы, церковь, православие