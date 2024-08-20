Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру
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Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ
Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру
Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ
Принятие украинским парламентом закона о запрете Украинской Православной Церкви получит оценку Синода РПЦ. Об этом 20 августа заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
2024-08-20T16:37
2024-08-20T16:37
новости
украина
владимир легойда
упц
синод
рпц
гонения
религия
заявление
гражданские свободы
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20 августа Верховной Радой Украины принят "беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека", заявил Легойда. В итоге создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ, объединяющей большинство украинцев."Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих, - уверен Легойда. - Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов".Председатель Синодального отдела не сомневается, что когда-нибудь преследования УПЦ получат справедливую оценку. Он также заявил, что Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку данному решению.Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковьТакже опубликован комментарий российского дипломата на эту тему - Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - ЗахароваПосле этого Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
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новости, украина, владимир легойда, упц, синод, рпц, гонения, религия, заявление, гражданские свободы, церковь, православие
Новости, Украина, Владимир Легойда, УПЦ, Синод, РПЦ, гонения, Религия, заявление, гражданские свободы, Церковь, Православие

Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ

16:37 20.08.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ.Легойда во время зачитывания заявления по поводу убийства священника Д.Сысоева
В.Легойда во время зачитывания заявления по поводу убийства священника Д.Сысоева - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Принятие украинским парламентом закона о запрете Украинской Православной Церкви получит оценку Синода РПЦ. Об этом 20 августа заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
20 августа Верховной Радой Украины принят "беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека", заявил Легойда. В итоге создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ, объединяющей большинство украинцев.
"Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих, - уверен Легойда. - Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов".
Председатель Синодального отдела не сомневается, что когда-нибудь преследования УПЦ получат справедливую оценку. Он также заявил, что Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку данному решению.
Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
Также опубликован комментарий российского дипломата на эту тему - Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
После этого Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
 
НовостиУкраинаВладимир ЛегойдаУПЦСинодРПЦгоненияРелигиязаявлениегражданские свободыЦерковьПравославие
 
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