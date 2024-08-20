"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру
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"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ
"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру
"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ
Запрет канонической Украинской Православной Церкви на Украине является необходимостью важным шагом на пути укрепления независимости. Об этом 20 августа с трибуны украинского парламента заявил депутат Верховной Рады Украины Пётр Порошенко
2024-08-20T15:27
2024-08-20T15:27
новости
украина
упц
рпц
петр порошенко
олигарх
гонения
православие
запрет
репрессии
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По словам Порошенко, 20 августа стал "великим историческим днём" из-за принятия закона о запрете канонической УПЦ. Он поблагодарил всех проголосовавших за законопроект и отметил, что "власть методично и последовательно блокировала в течение пяти лет принятие закона о запрете РПЦ на Украине"."Армия, язык, вера стали сейчас общенациональной идеей", - уверен Порошенко.По его мнению, запрет канонической православной церкви в постсоветской республике - "это вопрос не церковный, а государствообразующий; это вопрос национальной безопасности, ибо Кирилл как генерал ФСБ постоянно и ежедневно атакует Украину и молится за уничтожение нашей державы"."Мы наконец-то запрещаем РПЦ юридически, хотя Вселенский Патриархат еще в 2018 признал эту структуру неканонической", - заявил Порошенко."Армия, язык, вера, ЕС и НАТО!", - проскандировал он в финале своего выступления.Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковьТакже официальный комментарий на эту тему в публикации Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
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новости, украина, упц, рпц, петр порошенко, олигарх, гонения, православие, запрет, репрессии, хроника репрессий, церковь, религия, православные, украинский неонацизм, национальная идея, бывший ссср, украина-нато, украина-ес, ес, гражданские свободы, константинопольский патриархат
Новости, Украина, УПЦ, РПЦ, Петр Порошенко, олигарх, гонения, Православие, запрет, репрессии, Хроника репрессий, Церковь, Религия, православные, украинский неонацизм, национальная идея, бывший СССР, Украина-НАТО, Украина-ЕС, ЕС, гражданские свободы, Константинопольский патриархат

"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ

15:27 20.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Запрет канонической Украинской Православной Церкви на Украине является необходимостью важным шагом на пути укрепления независимости. Об этом 20 августа с трибуны украинского парламента заявил депутат Верховной Рады Украины Пётр Порошенко
По словам Порошенко, 20 августа стал "великим историческим днём" из-за принятия закона о запрете канонической УПЦ. Он поблагодарил всех проголосовавших за законопроект и отметил, что "власть методично и последовательно блокировала в течение пяти лет принятие закона о запрете РПЦ на Украине".
"Армия, язык, вера стали сейчас общенациональной идеей", - уверен Порошенко.
По его мнению, запрет канонической православной церкви в постсоветской республике - "это вопрос не церковный, а государствообразующий; это вопрос национальной безопасности, ибо Кирилл как генерал ФСБ постоянно и ежедневно атакует Украину и молится за уничтожение нашей державы".
"Мы наконец-то запрещаем РПЦ юридически, хотя Вселенский Патриархат еще в 2018 признал эту структуру неканонической", - заявил Порошенко.
"Армия, язык, вера, ЕС и НАТО!", - проскандировал он в финале своего выступления.
Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
Также официальный комментарий на эту тему в публикации Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
 
НовостиУкраинаУПЦРПЦПетр ПорошенкоолигархгоненияПравославиезапретрепрессииХроника репрессийЦерковьРелигияправославныеукраинский неонацизмнациональная идеябывший СССРУкраина-НАТОУкраина-ЕСЕСгражданские свободыКонстантинопольский патриархат
 
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Заголовок открываемого материала
15:27"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ
15:26Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
15:25Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
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