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"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ

"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру

"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ

Запрет канонической Украинской Православной Церкви на Украине является необходимостью важным шагом на пути укрепления независимости. Об этом 20 августа с трибуны украинского парламента заявил депутат Верховной Рады Украины Пётр Порошенко

2024-08-20T15:27

2024-08-20T15:27

2024-08-20T15:27

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По словам Порошенко, 20 августа стал "великим историческим днём" из-за принятия закона о запрете канонической УПЦ. Он поблагодарил всех проголосовавших за законопроект и отметил, что "власть методично и последовательно блокировала в течение пяти лет принятие закона о запрете РПЦ на Украине"."Армия, язык, вера стали сейчас общенациональной идеей", - уверен Порошенко.По его мнению, запрет канонической православной церкви в постсоветской республике - "это вопрос не церковный, а государствообразующий; это вопрос национальной безопасности, ибо Кирилл как генерал ФСБ постоянно и ежедневно атакует Украину и молится за уничтожение нашей державы"."Мы наконец-то запрещаем РПЦ юридически, хотя Вселенский Патриархат еще в 2018 признал эту структуру неканонической", - заявил Порошенко."Армия, язык, вера, ЕС и НАТО!", - проскандировал он в финале своего выступления.Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковьТакже официальный комментарий на эту тему в публикации Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова

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