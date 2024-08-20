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Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ

Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру

Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 20 августа в своем телеграм-канале предложил православным украинцам бежать из страны в связи с запретом канонической Украинской православной церкви

2024-08-20T15:26

2024-08-20T15:26

2024-08-20T15:26

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севастополь

украина

михаил развожаев

владимир путин

упц

верховная рада

церковь

православие

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"Европа вновь погружается в эпоху гонения на христиан: бесы, правящие Киевом, запретили каноническую православную церковь. Это значит, что миллионы верующих людей теперь вне закона. Страшные испытания уготованы священнослужителям и мирянам, находящимся в террористическом государстве. Севастополь молится о наших православных братьях на Украине!", - написал он.Развожаев напомнил, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому иностранные граждане и лица без гражданства могут запросить разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством льготы, если власти их государств навязывают им иные ценности.Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую церковь.Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, украина, михаил развожаев, владимир путин, упц, верховная рада, церковь, православие