Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру
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Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру
Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 20 августа в своем телеграм-канале предложил православным украинцам бежать из страны в связи с запретом канонической Украинской православной церкви
2024-08-20T15:26
2024-08-20T15:26
новости
севастополь
украина
михаил развожаев
владимир путин
упц
верховная рада
церковь
православие
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"Европа вновь погружается в эпоху гонения на христиан: бесы, правящие Киевом, запретили каноническую православную церковь. Это значит, что миллионы верующих людей теперь вне закона. Страшные испытания уготованы священнослужителям и мирянам, находящимся в террористическом государстве. Севастополь молится о наших православных братьях на Украине!", - написал он.Развожаев напомнил, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому иностранные граждане и лица без гражданства могут запросить разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством льготы, если власти их государств навязывают им иные ценности.Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую церковь.Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, украина, михаил развожаев, владимир путин, упц, верховная рада, церковь, православие
Новости, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, Владимир Путин, УПЦ, Верховная Рада, Церковь, Православие

Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ

15:26 20.08.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 20 августа в своем телеграм-канале предложил православным украинцам бежать из страны в связи с запретом канонической Украинской православной церкви
"Европа вновь погружается в эпоху гонения на христиан: бесы, правящие Киевом, запретили каноническую православную церковь. Это значит, что миллионы верующих людей теперь вне закона. Страшные испытания уготованы священнослужителям и мирянам, находящимся в террористическом государстве. Севастополь молится о наших православных братьях на Украине!", - написал он.
Развожаев напомнил, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому иностранные граждане и лица без гражданства могут запросить разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством льготы, если власти их государств навязывают им иные ценности.

"Если у вас остались родственники или друзья на Украине, расскажите им об этом законе. Единственная возможность жить для них — это бежать подальше от нацистов", - призвал Развожаев.

Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.
Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую церковь.
Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.
 
НовостиСевастопольУкраинаМихаил РазвожаевВладимир ПутинУПЦВерховная РадаЦерковьПравославие
 
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15:26Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
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