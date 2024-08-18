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Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы"

Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы" - 18.08.2024 Украина.ру

Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы"

Россия является империей, которая ещё не начала всерьёз воевать с Украиной. Об этом 15 августа в интервью телеканалу "Россия" заявил Александр Лукашенко

2024-08-18T15:38

2024-08-18T15:38

2024-08-18T15:38

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Ранее в опубликованных ранее пресс-службой президента Белоруссии материалах интервью с Евгением Поповым для программы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" упоминалась ситуация на южных и западных границах Союзного государства. Российский телеканал 18 августа представил подробности рассуждений Александра Лукашенко на тему угроз, исходящих для союзников с южного и западного направлений.Лукашенко заявил о надёжной охране белорусских границ со стороны Украины, Польши и Прибалтики. Он рассказал об оборонительных приготовлениях, реализованных в Белоруссии с учётом опыта СВО.По его словам, они не похожи на довоенную "Линию Сталина". Белорусская армия допускает прорыв границы, однако готова к нанесению ущерба интервентам севернее.При этом Лукашенко заверил российского журналиста: главная опасность исходит не с Украины, а от граничащих с Белоруссией членов ЕС и НАТО.Он согласился с мнением Владимира Путина о попытке Владимира Зеленского сыграть на повышение ставок, "чтобы более выгодное положение за столом переговоров занять". При этом, заметил белорусский лидер, у украинского политика нет ресурсов для таких игр, а Россия как континентальная империя ещё и не начинала всерьёз вкладываться в СВО."Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно ещё не начала по-настоящему воевать", - заявил Лукашенко.Попов уточнил: "Империя – это мы, Россия?""Ну конечно, - ответил Лукашенко. - Против такой империи воевать Украине, где люди бегут от войны".При этом белорусский лидер обратил внимание: в Евросоюзе уже занялись сбежавшими от украинской насильственной мобилизации. В частности, заметил он, в Польше идёт отлов украинских уклонистов ("ухилянтов")."Сегодня в Польше и других странах, "дружеских" для Украины, начали всех отлавливать – и на фронт", - сказал Лукашенко.Также в этом интервью было заявлено, что Белоруссия поставляет России боеприпасы – ЛукашенкоВ этом же интервью Лукашенко рассказал, кто и откуда планировал нападение на Курскую область Читайте подробности событий в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа

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новости, украина, польша, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, ес, нато, союзное государство, государственная граница, сво, уклонисты, нелегалы, укрепления