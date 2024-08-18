Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы" - 18.08.2024 Украина.ру
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Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы"
Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы" - 18.08.2024 Украина.ру
Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы"
Россия является империей, которая ещё не начала всерьёз воевать с Украиной. Об этом 15 августа в интервью телеканалу "Россия" заявил Александр Лукашенко
2024-08-18T15:38
2024-08-18T15:38
новости
украина
польша
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
ес
нато
союзное государство
государственная граница
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Ранее в опубликованных ранее пресс-службой президента Белоруссии материалах интервью с Евгением Поповым для программы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" упоминалась ситуация на южных и западных границах Союзного государства. Российский телеканал 18 августа представил подробности рассуждений Александра Лукашенко на тему угроз, исходящих для союзников с южного и западного направлений.Лукашенко заявил о надёжной охране белорусских границ со стороны Украины, Польши и Прибалтики. Он рассказал об оборонительных приготовлениях, реализованных в Белоруссии с учётом опыта СВО.По его словам, они не похожи на довоенную "Линию Сталина". Белорусская армия допускает прорыв границы, однако готова к нанесению ущерба интервентам севернее.При этом Лукашенко заверил российского журналиста: главная опасность исходит не с Украины, а от граничащих с Белоруссией членов ЕС и НАТО.Он согласился с мнением Владимира Путина о попытке Владимира Зеленского сыграть на повышение ставок, "чтобы более выгодное положение за столом переговоров занять". При этом, заметил белорусский лидер, у украинского политика нет ресурсов для таких игр, а Россия как континентальная империя ещё и не начинала всерьёз вкладываться в СВО."Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно ещё не начала по-настоящему воевать", - заявил Лукашенко.Попов уточнил: "Империя – это мы, Россия?""Ну конечно, - ответил Лукашенко. - Против такой империи воевать Украине, где люди бегут от войны".При этом белорусский лидер обратил внимание: в Евросоюзе уже занялись сбежавшими от украинской насильственной мобилизации. В частности, заметил он, в Польше идёт отлов украинских уклонистов ("ухилянтов")."Сегодня в Польше и других странах, "дружеских" для Украины, начали всех отлавливать – и на фронт", - сказал Лукашенко.Также в этом интервью было заявлено, что Белоруссия поставляет России боеприпасы – ЛукашенкоВ этом же интервью Лукашенко рассказал, кто и откуда планировал нападение на Курскую область Читайте подробности событий в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
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новости, украина, польша, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, ес, нато, союзное государство, государственная граница, сво, уклонисты, нелегалы, укрепления
Новости, Украина, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ЕС, НАТО, Союзное государство, государственная граница, СВО, уклонисты, нелегалы, укрепления

Лукашенко: "Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы"

15:38 18.08.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Россия является империей, которая ещё не начала всерьёз воевать с Украиной. Об этом 15 августа в интервью телеканалу "Россия" заявил Александр Лукашенко
Ранее в опубликованных ранее пресс-службой президента Белоруссии материалах интервью с Евгением Поповым для программы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" упоминалась ситуация на южных и западных границах Союзного государства. Российский телеканал 18 августа представил подробности рассуждений Александра Лукашенко на тему угроз, исходящих для союзников с южного и западного направлений.
Лукашенко заявил о надёжной охране белорусских границ со стороны Украины, Польши и Прибалтики. Он рассказал об оборонительных приготовлениях, реализованных в Белоруссии с учётом опыта СВО.
По его словам, они не похожи на довоенную "Линию Сталина". Белорусская армия допускает прорыв границы, однако готова к нанесению ущерба интервентам севернее.
При этом Лукашенко заверил российского журналиста: главная опасность исходит не с Украины, а от граничащих с Белоруссией членов ЕС и НАТО.
"Самая большая беда – от очумевших правителей Польши и Литвы",- подчеркнул Лукашенко.
Он согласился с мнением Владимира Путина о попытке Владимира Зеленского сыграть на повышение ставок, "чтобы более выгодное положение за столом переговоров занять". При этом, заметил белорусский лидер, у украинского политика нет ресурсов для таких игр, а Россия как континентальная империя ещё и не начинала всерьёз вкладываться в СВО.
"Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно ещё не начала по-настоящему воевать", - заявил Лукашенко.
Попов уточнил: "Империя – это мы, Россия?"
"Ну конечно, - ответил Лукашенко. - Против такой империи воевать Украине, где люди бегут от войны".
При этом белорусский лидер обратил внимание: в Евросоюзе уже занялись сбежавшими от украинской насильственной мобилизации. В частности, заметил он, в Польше идёт отлов украинских уклонистов ("ухилянтов").
"Сегодня в Польше и других странах, "дружеских" для Украины, начали всех отлавливать – и на фронт", - сказал Лукашенко.
Также в этом интервью было заявлено, что Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко
В этом же интервью Лукашенко рассказал, кто и откуда планировал нападение на Курскую область
Читайте подробности событий в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
 
НовостиУкраинаПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЕСНАТОСоюзное государствогосударственная границаСВОуклонистынелегалыукрепления
 
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