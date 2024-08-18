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Лукашенко рассказал, кто и откуда планировал нападение на Курскую область

Лукашенко рассказал, кто и откуда планировал нападение на Курскую область - 18.08.2024 Украина.ру

Лукашенко рассказал, кто и откуда планировал нападение на Курскую область

Наёмники из Польши участвовали в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом 15 августа в интервью телеканалу "Россия" заявил Александр Лукашенко

2024-08-18T12:49

2024-08-18T12:49

2024-08-18T12:49

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В опубликованных ранее пресс-службой президента Белоруссии материалах интервью с Евгением Поповым для программы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" упоминались "события в Курской области". Российский телеканал 18 августа представил подробности взгляда из соседней союзной республики на не теряющий актуальности информационный повод."В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — заявил Лукашенко.Он также пожаловался на нарушение воздушного пространства Белоруссии украинскими беспилотниками и констатировал рост напряжённости на границе с Украиной. По словам Лукашенко, белорусско-украинская "граница заминирована как никогда" и с обеих сторон усилена армейскими подразделениями. Он также не исключил обострения на границе и перехода противостояния в наступательные действия.Лукашенко в интервью также заявил, что ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками. Однако Минск, по его словам, не желает воевать ни с Украиной, ни с НАТО.Накануне Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины Незадолго до этого Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении

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новости, белоруссия, украина, курская область, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато, всу, иностранные наемники, кто, сво, государственная граница, союзное государство, украина-нато, ес