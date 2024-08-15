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Президенты Польши и Украины сговорились о подрыве "Северных потоков" - экс-глава разведки ФРГ

Президенты Польши и Украины сговорились о подрыве "Северных потоков" - экс-глава разведки ФРГ - 15.08.2024 Украина.ру

Президенты Польши и Украины сговорились о подрыве "Северных потоков" - экс-глава разведки ФРГ

Подрыв подводных газопроводов – "Северных потоков" - стал результатом сговора президентов Польши и Украины. Об этом в интервью Welt заявил бывший глава разведки ФРГ Август Ханнинг

2024-08-15T19:05

2024-08-15T19:05

2024-08-15T19:05

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Бывший глава немецкой разведки уверен, что прямое отношение к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" имели Владимир Зеленский и Анджей Дуда. По его мнению, реализация этой атаки (которую в России считают терактом) состоялась благодаря "соглашению между высшими эшелонами власти на Украине и в Польше"."Я считаю, что между Зеленским и Дудой существовала договорённость о проведении атаки", — заявил Ханнинг.По его мнению, "совершенно очевидно, что польские спецслужбы участвовали в этом". Причём Варшава взяла на себя вопросы логистики, отметил бывший глава немецкой разведки.Ханнинг уверен, что взорвать подводные газопроводы было невозможно при наличии договорённостях только по линии спецслужб. По его мнению, была "договоренность между высшими чинами Украины и Польши".По мнению Ханнинга, правительство его страны вправе требовать возмещения убытков, понесённых ФРГ из-за подрыва газопроводов. Эти требования следует предъявить Варшаве и Киеву, полагает экс-глава разведки ФРГ.Накануне Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков" Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему пристальнее в публикации Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Василий Стоякин в публикации "Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток"Ранее на эту тему была публикация о том, как Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи

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