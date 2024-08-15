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Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"

Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков" - 15.08.2024 Украина.ру

Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"

Операцию по подрыву "Северных потоков" подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов весной 2022 года, сообщает The Wall Street Journal

2024-08-15T07:56

2024-08-15T07:56

2024-08-15T07:56

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По словам источников издания, Владимир Зеленский изначально одобрил план. Позже об этом узнало Центральное разведывательное управление США и призвало прекратить операцию, Зеленский отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Однако тот приказ не исполнил и продолжил подготовку.Издание отметило, что команда Залужного изменила первоначальный план. К разработке нового привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации "рискованных тайных миссий" против России, в том числе экс-полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского (о том, что он координировал атаку, ранее писали The Washington Post и Der Spiegel. С апреля 2023 года Червинский находился под стражей в Киеве по делу о превышении полномочий, связанном с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области, но в июле вышел под залог). Последний решил задействовать в операции парусную яхту и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом в работе в море.При этом сам Залужный заявил изданию, что вооруженные силы Украины не уполномочены проводить операции за рубежом, поэтому он якобы не мог быть в них замешан.По данным газеты, сейчас немецкое расследование "сосредоточено на Залужном и его помощниках... хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде".Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть финансирования и военной техники, уступая только США.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Подробнее о ситуации - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, сша, северный поток, северный поток-2