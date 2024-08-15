Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков" - 15.08.2024 Украина.ру
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Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"
Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков" - 15.08.2024 Украина.ру
Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"
Операцию по подрыву "Северных потоков" подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов весной 2022 года, сообщает The Wall Street Journal
2024-08-15T07:56
2024-08-15T07:56
новости
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валерий залужный
владимир зеленский
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северный поток
северный поток-2
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По словам источников издания, Владимир Зеленский изначально одобрил план. Позже об этом узнало Центральное разведывательное управление США и призвало прекратить операцию, Зеленский отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Однако тот приказ не исполнил и продолжил подготовку.Издание отметило, что команда Залужного изменила первоначальный план. К разработке нового привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации "рискованных тайных миссий" против России, в том числе экс-полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского (о том, что он координировал атаку, ранее писали The Washington Post и Der Spiegel. С апреля 2023 года Червинский находился под стражей в Киеве по делу о превышении полномочий, связанном с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области, но в июле вышел под залог). Последний решил задействовать в операции парусную яхту и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом в работе в море.При этом сам Залужный заявил изданию, что вооруженные силы Украины не уполномочены проводить операции за рубежом, поэтому он якобы не мог быть в них замешан.По данным газеты, сейчас немецкое расследование "сосредоточено на Залужном и его помощниках... хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде".Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть финансирования и военной техники, уступая только США.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Подробнее о ситуации - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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4.7
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, сша, северный поток, северный поток-2
Новости, Украина, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, США, Северный поток, Северный поток-2

Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"

07:56 15.08.2024
 
Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Операцию по подрыву "Северных потоков" подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов весной 2022 года, сообщает The Wall Street Journal
По словам источников издания, Владимир Зеленский изначально одобрил план. Позже об этом узнало Центральное разведывательное управление США и призвало прекратить операцию, Зеленский отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Однако тот приказ не исполнил и продолжил подготовку.
Издание отметило, что команда Залужного изменила первоначальный план. К разработке нового привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации "рискованных тайных миссий" против России, в том числе экс-полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского (о том, что он координировал атаку, ранее писали The Washington Post и Der Spiegel. С апреля 2023 года Червинский находился под стражей в Киеве по делу о превышении полномочий, связанном с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области, но в июле вышел под залог). Последний решил задействовать в операции парусную яхту и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом в работе в море.
При этом сам Залужный заявил изданию, что вооруженные силы Украины не уполномочены проводить операции за рубежом, поэтому он якобы не мог быть в них замешан.
По данным газеты, сейчас немецкое расследование "сосредоточено на Залужном и его помощниках... хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде".
Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть финансирования и военной техники, уступая только США.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробнее о ситуации - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСШАСеверный потокСеверный поток-2
 
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Заголовок открываемого материала
07:56Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"
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