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Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город

Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город - 15.08.2024 Украина.ру

Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город

Украинские власти Покровска (переименованного Красноармейска, ДНР) призвали местных жителей использовать последний шанс на спасение. С таким заявлением 15 августа выступила подконтрольная Киеву "Покровская городская военная администрация"

2024-08-15T17:38

2024-08-15T17:38

2024-08-15T17:38

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Признавая подход российских войск к городу, находящемуся на подконтрольной Киеву территории ДНР, местная администрация заявила о "необходимости эвакуации". По её оценке, "ситуация на Покровском направлении остаётся тяжёлой".В сложившихся обстоятельствах администрацией города проведена "информационно-разъяснительная работа по необходимости эвакуации". Местных жителей призвали не медлить с бегством."Эвакуация – это единственный шанс спасти себя и своих близких!", - заявили лояльные к режиму Зеленского представители администрации Покровска (Красноармейска).Тем временем Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВОТакже на эту тему публикация на сайте Украина.ру Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призракиПодробности развития ситуации – в материале Украина.ру Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильно

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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, всу, новые регионы, сво, эвакуация, бюрократия, местные власти