Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город - 15.08.2024 Украина.ру
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Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город
Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город - 15.08.2024 Украина.ру
Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город
Украинские власти Покровска (переименованного Красноармейска, ДНР) призвали местных жителей использовать последний шанс на спасение. С таким заявлением 15 августа выступила подконтрольная Киеву "Покровская городская военная администрация"
2024-08-15T17:38
2024-08-15T17:38
новости
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бюрократия
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Признавая подход российских войск к городу, находящемуся на подконтрольной Киеву территории ДНР, местная администрация заявила о "необходимости эвакуации". По её оценке, "ситуация на Покровском направлении остаётся тяжёлой".В сложившихся обстоятельствах администрацией города проведена "информационно-разъяснительная работа по необходимости эвакуации". Местных жителей призвали не медлить с бегством."Эвакуация – это единственный шанс спасти себя и своих близких!", - заявили лояльные к режиму Зеленского представители администрации Покровска (Красноармейска).Тем временем Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВОТакже на эту тему публикация на сайте Украина.ру Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призракиПодробности развития ситуации – в материале Украина.ру Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильно
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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, всу, новые регионы, сво, эвакуация, бюрократия, местные власти
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Новые регионы, СВО, эвакуация, бюрократия, местные власти

Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город

17:38 15.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские власти Покровска (переименованного Красноармейска, ДНР) призвали местных жителей использовать последний шанс на спасение. С таким заявлением 15 августа выступила подконтрольная Киеву "Покровская городская военная администрация"
Признавая подход российских войск к городу, находящемуся на подконтрольной Киеву территории ДНР, местная администрация заявила о "необходимости эвакуации". По её оценке, "ситуация на Покровском направлении остаётся тяжёлой".
В сложившихся обстоятельствах администрацией города проведена "информационно-разъяснительная работа по необходимости эвакуации". Местных жителей призвали не медлить с бегством.
"Эвакуация – это единственный шанс спасти себя и своих близких!", - заявили лояльные к режиму Зеленского представители администрации Покровска (Красноармейска).
Тем временем Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО
Также на эту тему публикация на сайте Украина.ру Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призраки
Подробности развития ситуации – в материале Украина.ру Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильно
 
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