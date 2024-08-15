Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО - 15.08.2024 Украина.ру
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Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО
Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО - 15.08.2024 Украина.ру
Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО
"Сбежавшие" с Украины после 24 февраля являются предателями, а трудоустроившиеся в России – преступниками. К новому витку репрессий призвал 15 августа в своём обращении Владимир Зеленский
2024-08-15T16:41
2024-08-15T16:41
новости
украина
россия
владимир зеленский
верховная рада
сво
мобилизация
всу
иностранные наемники
теракт
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"Предатели, которые бежали в Россию после 24 февраля. Коллаборанты, которые работают на войну. Все преступники, которые пошли на службу российской державе. Они должны быть лишены каких-либо званий и наград на Украине, и это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такой личности", - заявил Зеленский.По его мнению, следует законодательно гарантировать, "что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой". Зеленский не уточнил, что понимается под "другими действиями".Кроме того, Зеленский предложил раздать украинское гражданство для "украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины". По его мнению, "это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев".Вероятно, Зеленский имел в виду иностранных наемников. Также, по его мнению, нуждается в правовом регулировании "вопрос трофейного оружия, которое украинские воины добывают в боях".Зеленский попросил Верховную Раду Украины "собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время".Сведения об уехавших с Украины после начала СВО опубликовал 6 августа лидер международного общественного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он напомнил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на 13 июня учло 6 554 800 беженцев из Украины по всему миру. При этом Медведчук отметил: "Эти цифры не включают количество украинцев, которые выехали в Российскую Федерацию. Согласно официальным данным российских властей, количество беженцев из Украины составляет более 5 400 000 человек".Эти данные подтверждает и ООН. Среди стран, которые приняли наибольшее число украинских беженцев, первое место занимает именно Россия. Далее идут Германия, Польша и Чехия. Подробнее о деятельности "украинских легионеров" в публикации Украина.ру Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче Также о "других действиях" украинских военнослужащих в России читайте в публикации Украина.ру Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО
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новости, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада, сво, мобилизация, всу, иностранные наемники, теракт, спецоперация, спецслужба, трудовые мигранты, украинские беженцы
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада, СВО, мобилизация, ВСУ, иностранные наемники, теракт, Спецоперация, спецслужба, трудовые мигранты, украинские беженцы

Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО

16:41 15.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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"Сбежавшие" с Украины после 24 февраля являются предателями, а трудоустроившиеся в России – преступниками. К новому витку репрессий призвал 15 августа в своём обращении Владимир Зеленский
"Предатели, которые бежали в Россию после 24 февраля. Коллаборанты, которые работают на войну. Все преступники, которые пошли на службу российской державе. Они должны быть лишены каких-либо званий и наград на Украине, и это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такой личности", - заявил Зеленский.
По его мнению, следует законодательно гарантировать, "что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой". Зеленский не уточнил, что понимается под "другими действиями".
Кроме того, Зеленский предложил раздать украинское гражданство для "украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины". По его мнению, "это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев".
Вероятно, Зеленский имел в виду иностранных наемников. Также, по его мнению, нуждается в правовом регулировании "вопрос трофейного оружия, которое украинские воины добывают в боях".
Зеленский попросил Верховную Раду Украины "собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время".
Сведения об уехавших с Украины после начала СВО опубликовал 6 августа лидер международного общественного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он напомнил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на 13 июня учло 6 554 800 беженцев из Украины по всему миру.
При этом Медведчук отметил: "Эти цифры не включают количество украинцев, которые выехали в Российскую Федерацию. Согласно официальным данным российских властей, количество беженцев из Украины составляет более 5 400 000 человек".
Эти данные подтверждает и ООН. Среди стран, которые приняли наибольшее число украинских беженцев, первое место занимает именно Россия. Далее идут Германия, Польша и Чехия.
Подробнее о деятельности "украинских легионеров" в публикации Украина.ру Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче
Также о "других действиях" украинских военнослужащих в России читайте в публикации Украина.ру Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО
 
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