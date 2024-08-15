https://ukraina.ru/20240815/1056883891.html

Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильна

Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильна - 15.08.2024 Украина.ру

Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильна

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что сегодня российская армия освободила еще несколько населенных пунктов в ДНР

2024-08-15T17:26

2024-08-15T17:26

2024-08-15T18:30

эксклюзив

сво

спецоперация

покровск/красноармейск

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Несмотря на продолжающиеся бои в Курской области, положение украинской группировки в ДНР не только не улучшилось, но и продолжает ухудшаться. Надежда на то, что российское военное командование перебросит резервы с Донбасса под Курск, и тем самым уменьшит давление на позиции ВСУ, не оправдалась. Российское наступление продолжается."В четверг утром с покровского/красноармейского фронта пришли хорошие новости – наши штурмовые группы заняли село Орловку и продвинулись таким образом дальше - к Новогродовке. В свою очередь штурмовики легендарной Славянской бригады освободили пригород Торецка/Дзержинск – населенный пункт Железное. Ну а в радиоперехватах жалобы украинцев на нехватку боеприпасом и на то, что мы прем, не останавливаясь. ВСУ измучены и раздражены тем, что вместо того, чтобы резервы бросить им на помощь под Покровск/Красноармейск, украинские власти бросили их в Курскую область", - рассказал нам об обстановке на фронте Александр "Варяг" Матюшин.После освобождения Орловки российские штурмовые группы, пройдя по полям к Новогродовке, начнут штурмовые действия по ее освобождению. Далее последуют освобождение Лысовки, Даченского и Зеленого, а это уже чуть ли не южные окраины Покровска. Во всяком случае, российское наступление будет проходить уже с юге по трассе Е-50. После освобождения также можно будет ударить не только дальше на запад - Покровск, но и на юг - на Селидово. Если этот крупный населенный пункт будет взят, то Карловка, где сейчас идут упорные бои, окажется фактически в тылу российской армии, а ее гарнизон попадет в окружение.Российские штурмовые группы на Покровском направлении сейчас действуют небольшим количеством бойцов. Не больше двух-трёх человек в составе группы, атакуя из лесопосадок, не давая понять украинской обороне, в каком месте сосредоточены штурмовики. Все это не дает возможности организовать эффективное противодействие российской армии.По словам нашего собеседника, КАБы (корректируемые авиабомбы) и под Торецком, и под Покровском, и в Часов Яре давно стали кошмаром для ВСУ. Ими просто засыпают украинские укрепы, разбирая их до основания. При этом украинская сторона не в силах ничего им противопоставить."Вес КАБов 500 и 1000 кг. Их сбрасывают с самолетов, которые не подлетают к фронту ближе, чем на 60 км. Их сбрасывают, а потом они летят в нужную точку. Российские самолеты не доступны на таком расстоянии для украинской ПВО. Поэтому КАБы, как это признают и укропы, и натовцы, очень эффективное наступательное оружие. Выносит всё, что можно, без остатка", - поясняет Матюшин.Украинцы смирились с потерей Покровска, так как, по данным разведки, из него, равно как и из близлежащих населенных пунктов началась эвакуация. Никто бы ее не проводил, если бы не было уже самоочевидно, что эта территория будет оставлена ВСУ.Что касается Купянского и Краснолиманского фронта, то там в основном идут позиционные бои. Российское командование сейчас сосредоточилось именно на тех направлениях, где украинская оборона проседает, все ресурсы бросая на Покровск, Торец и Часов Яр.Читайте также материал Александра Чаленко на этом участке фронте: На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума

https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html

https://ukraina.ru/20240803/1056654985.html

покровск/красноармейск

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2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, покровск/красноармейск