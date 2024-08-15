Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня - 15.08.2024 Украина.ру
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Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня
Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня - 15.08.2024 Украина.ру
Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня
В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации в регионе, и это является показателем того, что масштабы конфликта явно разрослись
2024-08-15T13:37
2024-08-15T13:37
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
мчс
режим чс
сво
война
обстрелы
эксклюзив
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Подробнее о том, что предусматривает такой порядок в интервью изданию Украина.ру пояснил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук. Ранее в Белгородской области действовал режим ЧС регионального уровня, но из-за атак украинской армии ситуация ухудшилась. В этой связи глава МЧС России Александр Куренков указал, что масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.Согласно официальному определению от МЧС, чрезвычайная ситуация федерального уровня подразумевает обстановку на определённой территории, возникшую в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, в ходе которых пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности более тысячи граждан, либо материальный ущерб составляет свыше пяти миллионов минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона возникшей ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак ВСУ всего за 2,5 года повреждено более 30 тысяч домов и квартир, из которых восстановлено 25 тысяч. За последний год было ранено почти 300 мирных жителей, 36 человек погибли. Президенту России Владимиру Путину глава региона докладывал об ухудшении ситуации на пограничье. Накануне в регионе из-за активности ВСУ начали эвакуацию жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали из района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.При ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь: единовременная материальная помощь — 15 тыс. руб.; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. руб.; при полной утрате — 150 тыс. руб.; в случаях получения легкого вреда здоровью — 300 тыс. руб.; в случае получения среднего или тяжкого вреда здоровью — 600 тыс. руб.; выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн руб.При этом введение такого порядка предполагает ограничение свободы передвижения в зоне ЧС; наложение обязанности эвакуироваться по требованию властей; ограничение работы предприятий; запрет на распространение фейковой информации о ЧС; допускается изъятие госорганами имущества граждан и организаций с последующим обязательством его возмещения.Комментируя введение такого порядка, эксперт напомнил слова командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова, который сегодня заявил, что противник поменял тактику и начинает "давить со всех щелей, упираться во все щели", чтобы "раздергать" ВС России.Собеседник также отметил, что представители Русской православной церкви, находящиеся на фронте, называют конфликт исключительно "войной". В этой связи у него возникает вопрос, не пытаются ли сегодняшние события подвести страну к полномасштабным боевым действиям."Это вызов, но следует серьезно подумать о том, что новые масштабы конфликта требуют иной работы с населением. Мы уже не можем обойтись клише, которые были до сих пор, потому как реальность вопиет", - заключил Игорь Николайчук.Срок действия ЧС федерального уровня не может превышать 30 суток. Для всех остальных уровней — не дольше 60 суток. По истечении указанных сроков режим ЧС считается прекращенным или продлевается указом президента РФ или местными органами власти в зависимости от масштаба.Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240812/1056821923.html
https://ukraina.ru/20240321/1054009144.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, мчс, режим чс, сво, война, обстрелы, эксклюзив, новости
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, МЧС, режим ЧС, СВО, война, обстрелы, Эксклюзив, Новости

Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня

13:37 15.08.2024
 
Белгород-укрытие
Белгород-укрытие
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Анастасия Градинарова
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В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации в регионе, и это является показателем того, что масштабы конфликта явно разрослись
Подробнее о том, что предусматривает такой порядок в интервью изданию Украина.ру пояснил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук.
"Фактически это говорит не о введение военного положения, а о том, что киевский режим уничтожил множество домов, нанесли большой ущерб инфраструктуре. Власти трезво оценили масштабы происходящих событий. Режим ЧС федерального уровня, естественно, не предусматривает проведение мобилизации. Вводится другой режим работы МЧС, военкоматов и других структур", - сказал он.
Ранее в Белгородской области действовал режим ЧС регионального уровня, но из-за атак украинской армии ситуация ухудшилась. В этой связи глава МЧС России Александр Куренков указал, что масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.
Согласно официальному определению от МЧС, чрезвычайная ситуация федерального уровня подразумевает обстановку на определённой территории, возникшую в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, в ходе которых пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности более тысячи граждан, либо материальный ущерб составляет свыше пяти миллионов минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона возникшей ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак ВСУ всего за 2,5 года повреждено более 30 тысяч домов и квартир, из которых восстановлено 25 тысяч. За последний год было ранено почти 300 мирных жителей, 36 человек погибли. Президенту России Владимиру Путину глава региона докладывал об ухудшении ситуации на пограничье.
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Накануне в регионе из-за активности ВСУ начали эвакуацию жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали из района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
При ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь: единовременная материальная помощь — 15 тыс. руб.; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. руб.; при полной утрате — 150 тыс. руб.; в случаях получения легкого вреда здоровью — 300 тыс. руб.; в случае получения среднего или тяжкого вреда здоровью — 600 тыс. руб.; выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн руб.
При этом введение такого порядка предполагает ограничение свободы передвижения в зоне ЧС; наложение обязанности эвакуироваться по требованию властей; ограничение работы предприятий; запрет на распространение фейковой информации о ЧС; допускается изъятие госорганами имущества граждан и организаций с последующим обязательством его возмещения.
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Комментируя введение такого порядка, эксперт напомнил слова командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова, который сегодня заявил, что противник поменял тактику и начинает "давить со всех щелей, упираться во все щели", чтобы "раздергать" ВС России.
Собеседник также отметил, что представители Русской православной церкви, находящиеся на фронте, называют конфликт исключительно "войной". В этой связи у него возникает вопрос, не пытаются ли сегодняшние события подвести страну к полномасштабным боевым действиям.

"Это вызов, но следует серьезно подумать о том, что новые масштабы конфликта требуют иной работы с населением. Мы уже не можем обойтись клише, которые были до сих пор, потому как реальность вопиет", - заключил Игорь Николайчук.

Срок действия ЧС федерального уровня не может превышать 30 суток. Для всех остальных уровней — не дольше 60 суток. По истечении указанных сроков режим ЧС считается прекращенным или продлевается указом президента РФ или местными органами власти в зависимости от масштаба.
Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.
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