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Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак

Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак - 19.06.2024 Украина.ру

Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак

"Саммит мира", организованный Владимиром Зеленским в Швейцарии на прошлой неделе, прошел успешно, но уже готовится следующий, рассказал в интервью изданию Bloombergглава Офиса президента Украины Андрей Ермак

2024-06-19T18:15

2024-06-19T18:15

2024-06-19T18:15

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Киев может пригласить на него Россию, допустил Ермак, хотя "Кремль показывает неготовность к мирному урегулированию".Накануне конференции в Бюргенштоке президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу план мирного урегулирования, с учетом интересов России. Среди прочих требований – вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – регионов в их административных границах при включении в состав Украины в 1991 году, нейтральный и внеблоковый статус Украины, права русскоязычного населения, денацификация и сокращение вооружения.В Киеве прошедший саммит назвали успешным, хотя из 150-ти приглашенных стран приехали представители 92-х государств, многие из которых были представлены не на высшем уровне, а итоговое заявление подписали 79 государств. Ирак и Индонезия впоследствии свои подписи отозвали, но присоединились Антигуа и Барбуда, не присутствовавшие на саммите.Bloombergотмечает, что основой целью конференции была встреча с представителями Глобального юга – Китаем, Индией, Бразилией, но они не проявили к мероприятию большого интереса.Украинский политолог Андрей Золотарёв констатирует, что от амбиций глобального саммита мира всё скатилось к конференции по безопасности. Президент США Джо Байден не поехал, а если бы он был, то лидеров стран поприбавилось. Кроме того, в мероприятии участвуют люди, не наделённые полномочиями (первый заместитель министра обороны Таиланда, министр по делам инвалидов и ветеранов Австралии). Соответственно, уровень саммита снижается, добавляет эксперт.Подробнее о саммите - в материале Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии на сайте Украина.ру.

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