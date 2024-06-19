https://ukraina.ru/20240619/1055737471.html
Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак
Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак - 19.06.2024 Украина.ру
Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак
"Саммит мира", организованный Владимиром Зеленским в Швейцарии на прошлой неделе, прошел успешно, но уже готовится следующий, рассказал в интервью изданию Bloombergглава Офиса президента Украины Андрей Ермак
2024-06-19T18:15
2024-06-19T18:15
2024-06-19T18:15
новости
украина
россия
швейцария
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051022610_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_275f7c13e37650589f6a2171488f1e2f.jpg.webp
Киев может пригласить на него Россию, допустил Ермак, хотя "Кремль показывает неготовность к мирному урегулированию".Накануне конференции в Бюргенштоке президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу план мирного урегулирования, с учетом интересов России. Среди прочих требований – вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – регионов в их административных границах при включении в состав Украины в 1991 году, нейтральный и внеблоковый статус Украины, права русскоязычного населения, денацификация и сокращение вооружения.В Киеве прошедший саммит назвали успешным, хотя из 150-ти приглашенных стран приехали представители 92-х государств, многие из которых были представлены не на высшем уровне, а итоговое заявление подписали 79 государств. Ирак и Индонезия впоследствии свои подписи отозвали, но присоединились Антигуа и Барбуда, не присутствовавшие на саммите.Bloombergотмечает, что основой целью конференции была встреча с представителями Глобального юга – Китаем, Индией, Бразилией, но они не проявили к мероприятию большого интереса.Украинский политолог Андрей Золотарёв констатирует, что от амбиций глобального саммита мира всё скатилось к конференции по безопасности. Президент США Джо Байден не поехал, а если бы он был, то лидеров стран поприбавилось. Кроме того, в мероприятии участвуют люди, не наделённые полномочиями (первый заместитель министра обороны Таиланда, министр по делам инвалидов и ветеранов Австралии). Соответственно, уровень саммита снижается, добавляет эксперт.Подробнее о саммите - в материале Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии на сайте Украина.ру.
украина
россия
швейцария
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051022610_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6e43b65ce8999b400ab54b5ca8ea47c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, швейцария, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, офис президента
Новости, Украина, Россия, Швейцария, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Офис президента
Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак
"Саммит мира", организованный Владимиром Зеленским в Швейцарии на прошлой неделе, прошел успешно, но уже готовится следующий, рассказал в интервью изданию Bloombergглава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Киев может пригласить на него Россию, допустил Ермак, хотя "Кремль показывает неготовность к мирному урегулированию".
Накануне конференции в Бюргенштоке президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу план мирного урегулирования, с учетом интересов России. Среди прочих требований – вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – регионов в их административных границах при включении в состав Украины в 1991 году, нейтральный и внеблоковый статус Украины, права русскоязычного населения, денацификация и сокращение вооружения.
В Киеве прошедший саммит назвали успешным, хотя из 150-ти приглашенных стран приехали представители 92-х государств, многие из которых были представлены не на высшем уровне, а итоговое заявление подписали 79 государств. Ирак и Индонезия впоследствии свои подписи отозвали, но присоединились Антигуа и Барбуда, не присутствовавшие на саммите.
Bloombergотмечает, что основой целью конференции была встреча с представителями Глобального юга – Китаем, Индией, Бразилией, но они не проявили к мероприятию большого интереса.
Украинский политолог Андрей Золотарёв констатирует, что от амбиций глобального саммита мира всё скатилось к конференции по безопасности. Президент США Джо Байден не поехал, а если бы он был, то лидеров стран поприбавилось. Кроме того, в мероприятии участвуют люди, не наделённые полномочиями (первый заместитель министра обороны Таиланда, министр по делам инвалидов и ветеранов Австралии). Соответственно, уровень саммита снижается, добавляет эксперт.
Подробнее о саммите - в материале Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии на сайте Украина.ру.