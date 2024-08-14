https://ukraina.ru/20240814/1056868124.html

Социал-демократы сдались. Партия Шольца одобрила развертывание американских ракет

Социал-демократы сдались. Партия Шольца одобрила развертывание американских ракет - 14.08.2024 Украина.ру

Социал-демократы сдались. Партия Шольца одобрила развертывание американских ракет

Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила размещение в стране американских ракет средней дальности, пишет журнал Focus

2024-08-14T17:30

2024-08-14T17:30

2024-08-14T17:30

эксклюзив

германия

сша

олаф шольц

ракеты

россия

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Решение СДПГКанцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает издание, протолкнул-таки это решение через свою партию. Отмечается, что сделано это было без каких-либо внутрипартийных дискуссий, а оформлялось это все максимально рутинно – в ходе онлайн-конференции.Тем не менее, нельзя сказать, что Шольцу вовсе удалось избежать проблем с однопартийцами в этом вопросе.Впервые о планах по развертыванию американских ракет в Германии было объявлено 10 июля на полях юбилейного саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне. Это стало следствием личной договоренности Шольца с президентом США Джо Байденом.Таким образом, на согласование этого решения внутри СДПГ ушел месяц.Tomahawk и еще кое-чтоРечь идет о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности. В США этот шаг назвали "эпизодическим".Ожидается, что ракеты встанут на боевое дежурство в 2026 году.Согласно плану, в стране будут развернуты крылатые ракеты Tomahawk, многофункциональные ракеты морского, воздушного и наземного базирования SM-6, а также некое разрабатываемое гиперзвуковое оружие, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе".Официально Белый дом объясняет свои действия демонстрацией "приверженности США Североатлантическому альянсу и их вклада в европейское комплексное сдерживание".Кто первый началНемецкие социал-демократы в своей резолюции по поводу американских ракет заявили, что договоренность с Соединенными Штатами является "важным вкладом" в то, чтобы "ни одному ребенку, родившемуся сегодня в Германии, не пришлось снова пережить войну".Прикрытием откровенно милитаристского шага Берлина и Вашингтона в СДПГ решили сделать пресловутую "российскую угрозу", которая будто бы выражается в "массивном российском наращивании вооружений в последние годы именно в сфере ракет средней дальности".Подобные заявления демонстрируют очевидные проблемы у местных социал-демократов с определением причинно-следственных связей. Не Россия первая принялась пугать мир разработками новых ракет средней дальности.На это, в частности, в свое время обращал внимание президент РФ Владимир Путин. Данная мера – лишь ответ на действия США, которые анонсировали создание такого вооружения, подчеркивал он.И вот сейчас, прикрывшись украинским конфликтом, американцы через подконтрольных европейцев продолжают продвигать свои ракеты все ближе к российским границам.Без "ядерки"Несмотря на готовность в очередной раз услужить Соединенным Штатам, в Берлине все же решили бросить косточку местным скептикам и противникам милитаризации страны, уточнив, что ни о каких ядерных зарядах на американских ракетах в Германии речи не идет.В резолюции СДПГ отмечается, что ракеты будут исключительно с обычными боеголовками и разместятся на уже имеющихся военных базах, то есть никаких новых военных объектов в Германии США строить не будут.Впрочем, тот же Tomahawk ядерный заряд уже и не потянет. Соответствующие модификации были ранее сняты с вооружения.В прессе в этой связи часто вспоминают договор "Два плюс четыре", подписанный в 1990 году объединившейся Германией, а также Советским Союзом, США, Великобританией и Францией. Согласно этому документу, на территории бывшей ГДР (восток страны) не разрешается размещение иностранных военных контингентов, атомного оружия и систем вооружений.С таким договором Берлину играть в соблюдение международного права весьма просто – достаточно сдать под американскую военную инфраструктуру запад страны, что постепенно и происходит уже не первый год.Вялая критикаА что же социал-демократы? Как уже было сказано, какой-то непримиримой критики такого решения, по крайне мере публично, не звучало. Хотя голоса "против" все же были.Так, лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених высказывал опасения, что развертывание американских ракет в Германии приведет к риску эскалации.Еще один парламентарий от партии Шольца также раскритиковал это решение."Мир от этого не станет более безопасным. Напротив, мы окажемся в спирали, в которой мир будет становиться все более опасным", - заявил Ральф Штегнер.Были и другие возражения, более осторожные, дескать, против ничего не имею, но объяснить необходимость этого шага можно было бы и получше. Так считает, в частности, председатель СДПГ Ларс Клингбайль.Тем не менее, решение это принято. С точки зрения закона, утверждения Бундестага для него не требуется, однако, чтобы не сильно дразнить местных противников размещения американского вооружения, парламент назначил обсуждение этого вопроса на следующую после летних каникул сессию.Такое уже былоВ связи с размещением американских ракет в ФРГ многие вспомнили похожую историю из конца 1970-х гг. прошлого века, когда НАТО приняло решение разместить ракеты средней дальности на территории Западной Германии.Тогда в рамках гонки вооружений и противостояния с СССР Соединенные Штаты вместе с союзниками решили разместить свои ракеты средней дальности в Европе, главным образом в ФРГ.Основной ударной силой тогда стали ракеты Pershing 2 с эффективной дальностью в 1770 км. Кроме них развернуты были и тогдашние модификации ракеты Tomahawk. Полностью развертывание было завершено к концу 1985 года. Всего в Западной Германии было размещено 108 пусковых установок.В параллелях между между событиями тридцатилетней давности и днем сегодняшним есть и серьезное различие. Тогда решение НАТО о размещении ракет средней дальности сопровождалось предложением начать переговоры с Москвой о ликвидации такого вида вооружений.В настоящий момент ничего подобного от Альянса не исходит.Чем ответит РоссияНа самом деле решение о размещении американских ракет в Германии было принято еще в 2021 году, до начала СВО. Поэтому Шольц говорит неправду, когда утверждает, что РФ должна закончить конфликт на Украине, если не хочет получить ракеты США в Европе, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов.Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени, отметил он.По мнению эксперта, если Россия, как допускал Путин, будет отвечать на это зеркально, то разместить ракеты можно будет на Дальнем Востоке (можно дотянуться до Аляски) или же на Кубе."Нам нужно искать асимметричные пути ответа. В свое время американцам для борьбы с нашими бастионами пришлось проектировать подлодки типа Seawolf. Их планировали строить огромными сериями. Но СССР распался, поэтому вместо 20 подлодок американцы построили только три. Нам было бы неплохо сделать так, чтобы против вероятного противника не надо было строить много и дорогого, а устроить ему внутриполитические и социальные проблемы", - заявил Леонов.В Берлине, очевидно, не понимают, что становятся лишь полигоном для американских внешнеполитических игр, рассказал ранее в интервью Украина.ру депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев."Само появление ракет из США в Германии немедленно делает базы, куда их привезут, объектом пристального внимания и возможной мишенью для российской армии", - заявил парламентарий.Сами Соединенные Штаты при этом ничем не рискуют, устраивая такие провокации чужими руками, заключил собеседник издания.Подробнее о мнении Алексея Журавлева о размещении американских ракет в Германии - в материале издания Украина.ру США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, германия, сша, олаф шольц, ракеты, россия