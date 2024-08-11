NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах - 11.08.2024 Украина.ру
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NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах - 11.08.2024 Украина.ру
NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
Вице-президент США и кандидат в пост президента страны Камала Харрис опередила бывшего экс-главу государства, своего главного конкурента в гонке – республиканца Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, которые являются ключевыми для победы того или иного кандидата. Об этом пишет газета The New York Times
2024-08-11T11:09
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новости
сша
камала харрис
дональд трамп
джо байден
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Результаты показывают, что избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь заходит о центральных вопросах президентской гонки – экономика и иммиграция. При этом доля избирателей, которые доверили бы Харрис решение экономических вопросов, оказалась выше, чем значение, полученное в мае действующим президентом США Джо Байденом, вышедшим из предвыборной гонки.Насколько затянется успех Харрис среди избирателей неясно. Издание напоминает, что кандидаты обычно всегда набирают несколько процентных пунктов в течение дней и недель после объявления о своем участии в гонке.Читайте также выгодно ли России президентство Харрис в интервью политического обозревателя, публициста Елены Маркосян на сайте Украина. ру.
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новости, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, президентские выборы
Новости, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, президентские выборы

NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах

11:09 11.08.2024 (обновлено: 11:12 11.08.2024)
 
© AP / Stephanie Scarbrough
- РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP / Stephanie Scarbrough
Читать в
Вице-президент США и кандидат в пост президента страны Камала Харрис опередила бывшего экс-главу государства, своего главного конкурента в гонке – республиканца Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, которые являются ключевыми для победы того или иного кандидата. Об этом пишет газета The New York Times
"Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, от 50% до 46% среди вероятных избирателей в каждом штате", - сообщает СМИ, ссылаясь на данные опроса, который проводился с 5 по 9 августа.
Результаты показывают, что избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь заходит о центральных вопросах президентской гонки – экономика и иммиграция. При этом доля избирателей, которые доверили бы Харрис решение экономических вопросов, оказалась выше, чем значение, полученное в мае действующим президентом США Джо Байденом, вышедшим из предвыборной гонки.
"Опросы дают ранний снимок гонки, которая изменилась чуть более чем за две недели. Вихрь политических перемен привлек внимание нации и придал сил некоторым избирателям, которые с глубоким чувством страха ожидали матча-реванша между Байденом и Трампом", - добавляют журналисты.
Насколько затянется успех Харрис среди избирателей неясно. Издание напоминает, что кандидаты обычно всегда набирают несколько процентных пунктов в течение дней и недель после объявления о своем участии в гонке.
Читайте также выгодно ли России президентство Харрис в интервью политического обозревателя, публициста Елены Маркосян на сайте Украина. ру.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2024
06:50
Несет ответственность наравне с Байденом: эксперт объяснила, почему Харрис - это новая версия Януковича С начала 2021 года Камала Харрис работает вице-президентом США у практически недееспособного президента. Это значит, что и ответственность за то, что произошло с Америкой за последнее время она несет ничуть не меньшую, чем глава государства Джо Байден
 
НовостиСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо Байденпрезидентские выборы
 
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Заголовок открываемого материала
11:09NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
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