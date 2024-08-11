https://ukraina.ru/20240811/1056805223.html

NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах

NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах - 11.08.2024 Украина.ру

NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах

Вице-президент США и кандидат в пост президента страны Камала Харрис опередила бывшего экс-главу государства, своего главного конкурента в гонке – республиканца Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, которые являются ключевыми для победы того или иного кандидата. Об этом пишет газета The New York Times

2024-08-11T11:09

2024-08-11T11:09

2024-08-11T11:12

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сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

президентские выборы

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Результаты показывают, что избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь заходит о центральных вопросах президентской гонки – экономика и иммиграция. При этом доля избирателей, которые доверили бы Харрис решение экономических вопросов, оказалась выше, чем значение, полученное в мае действующим президентом США Джо Байденом, вышедшим из предвыборной гонки.Насколько затянется успех Харрис среди избирателей неясно. Издание напоминает, что кандидаты обычно всегда набирают несколько процентных пунктов в течение дней и недель после объявления о своем участии в гонке.Читайте также выгодно ли России президентство Харрис в интервью политического обозревателя, публициста Елены Маркосян на сайте Украина. ру.

https://ukraina.ru/20240811/1056760287.html

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новости, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, президентские выборы