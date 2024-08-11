NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
11:09 11.08.2024 (обновлено: 11:12 11.08.2024)
© AP / Stephanie Scarbrough
© AP / Stephanie Scarbrough
Вице-президент США и кандидат в пост президента страны Камала Харрис опередила бывшего экс-главу государства, своего главного конкурента в гонке – республиканца Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, которые являются ключевыми для победы того или иного кандидата. Об этом пишет газета The New York Times
"Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, от 50% до 46% среди вероятных избирателей в каждом штате", - сообщает СМИ, ссылаясь на данные опроса, который проводился с 5 по 9 августа.
Результаты показывают, что избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь заходит о центральных вопросах президентской гонки – экономика и иммиграция. При этом доля избирателей, которые доверили бы Харрис решение экономических вопросов, оказалась выше, чем значение, полученное в мае действующим президентом США Джо Байденом, вышедшим из предвыборной гонки.
"Опросы дают ранний снимок гонки, которая изменилась чуть более чем за две недели. Вихрь политических перемен привлек внимание нации и придал сил некоторым избирателям, которые с глубоким чувством страха ожидали матча-реванша между Байденом и Трампом", - добавляют журналисты.
Насколько затянется успех Харрис среди избирателей неясно. Издание напоминает, что кандидаты обычно всегда набирают несколько процентных пунктов в течение дней и недель после объявления о своем участии в гонке.
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