https://ukraina.ru/20240811/1056805063.html

МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики

МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики - 11.08.2024 Украина.ру

МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины Ольгу Тимуш и передало ей ноту протеста в связи с нарушением белорусских границ. В воскресенье Минобороны Республики поделилось кадрами сбитого украинского дрона

2024-08-11T10:19

2024-08-11T10:19

2024-08-11T10:23

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Судя по видео, обломки беспилотника самолетного типа упали в лесополосе. Напомним, 9 августа Минобороны отчиталось об обнаружении воздушных объектов, следовавших с территории Украины в направлении Республики Беларусь. Все цели были уничтожены, а в МО расценили это как провокацию.По сообщению белорусского МИД, ведомство потребовало от украинской стороны принять меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут "привести к дальнейшей эскалации в регионе".После провокации с украинскими беспилотниками, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопущение конфликта своей главной задачей, однако в случае необходимости страна сможет за себя постоять."По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить", - приводит его слова Lenta.ru.Ранее Белоруссия отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер".Читайте также зачем Польше армия на границе с Белоруссией в интервью политолога Олега Неменского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240810/1056803453.html

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