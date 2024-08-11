МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
10:19 11.08.2024 (обновлено: 10:23 11.08.2024)
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины Ольгу Тимуш и передало ей ноту протеста в связи с нарушением белорусских границ. В воскресенье Минобороны Республики поделилось кадрами сбитого украинского дрона
Судя по видео, обломки беспилотника самолетного типа упали в лесополосе. Напомним, 9 августа Минобороны отчиталось об обнаружении воздушных объектов, следовавших с территории Украины в направлении Республики Беларусь. Все цели были уничтожены, а в МО расценили это как провокацию.
По сообщению белорусского МИД, ведомство потребовало от украинской стороны принять меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут "привести к дальнейшей эскалации в регионе".
"Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", — подчеркнули в министерстве.
После провокации с украинскими беспилотниками, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопущение конфликта своей главной задачей, однако в случае необходимости страна сможет за себя постоять.
"По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить", - приводит его слова Lenta.ru.
Ранее Белоруссия отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер".
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