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Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"
Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер" - 10.08.2024 Украина.ру
Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"
ПВО Белоруссии сбили часть вторгшихся вечером 9 августа украинских беспилотных летательных аппаратов, а остальные передали на сопровождение российской стороне. Об этом 10 августа сообщил прессе министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин
2024-08-10T14:40
2024-08-10T14:40
2024-08-10T14:40
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Поводом для выступления перед государственной прессой стал инцидент на белорусско-украинском участке границы Союзного государства России и Белоруссии. Вечером 9 августа украинские БПЛА вторглись в белорусское воздушное пространство."В результате действий наших боевых расчетов часть летательных аппаратов была уничтожена. Остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль подразделений дежурных сил РТВ и переданы на сопровождение российской стороне", - сообщил министр обороны Белоруссии.Хренин добавил: "Летательные аппараты, находящиеся вне воздушного пространства Республики Беларусь, переданы на сопровождение силам и средствам ПВО Российской Федерации и также уничтожены"."Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь", - подчеркнул Хренин. Он также сообщил, что с учётом обстановки на Украине, а также в Курской области Александром Лукашенко отданы "указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации"."Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации", - сообщил министр обороны Белоруссии.Как сообщает ТГ-канал белорусского министерства, Хренин также заверил во внимательном отслеживании обстановки и готовности "реагировать на любые ее изменения".Об очередном уничтожении украинских БПЛА в воздушном пространстве Белоруссии было официально объявлено 10 августа. Подробности в материале Украина.ру Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, "искандер", рсзо, пво, бпла, союзное государство
Новости, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко, "Искандер", РСЗО, ПВО, БПЛА, Союзное государство
Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"
ПВО Белоруссии сбили часть вторгшихся вечером 9 августа украинских беспилотных летательных аппаратов, а остальные передали на сопровождение российской стороне. Об этом 10 августа сообщил прессе министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин
Поводом для выступления перед государственной прессой стал инцидент на белорусско-украинском участке границы Союзного государства России и Белоруссии. Вечером 9 августа украинские БПЛА вторглись в белорусское воздушное пространство.
"В результате действий наших боевых расчетов часть летательных аппаратов была уничтожена. Остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль подразделений дежурных сил РТВ и переданы на сопровождение российской стороне", - сообщил министр обороны Белоруссии.
Хренин добавил: "Летательные аппараты, находящиеся вне воздушного пространства Республики Беларусь, переданы на сопровождение силам и средствам ПВО Российской Федерации и также уничтожены".
"Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь", - подчеркнул Хренин.
Он также сообщил, что с учётом обстановки на Украине, а также в Курской области Александром Лукашенко отданы "указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации".
"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации", - сообщил министр обороны Белоруссии.
Как сообщает ТГ-канал белорусского министерства, Хренин также заверил во внимательном отслеживании обстановки и готовности "реагировать на любые ее изменения".
Об очередном уничтожении украинских БПЛА в воздушном пространстве Белоруссии было официально объявлено 10 августа. Подробности в материале Украина.ру Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников