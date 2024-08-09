https://ukraina.ru/20240809/1056796699.html

Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине

Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине - 09.08.2024 Украина.ру

Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине

Глава ОП Андрей Ермак заявил о бескомпромиссном настрое украинского руководства. На Украине тревожатся по поводу высокой цены, которую страна может заплатить за "Курскую авантюру" Владимира Зеленского

2024-08-09T18:30

2024-08-09T18:30

2024-08-09T18:32

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россия

курская область

андрей ермак

кирилл буданов

вооруженные силы украины

владимир зеленский

нато

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Своё заявление Ермак сделал в первом большом интервью "Европейской правде", посвящённом исключительно внешней политике. Полный текст интервью опубликовали 9 августа."Я не считаю, что план президента Зеленского сам по себе является бескомпромиссным. Мы не готовы к компромиссам в том, что касается независимости Украины, территориальной целостности, суверенитета", - заявил Ермак.Он подчеркнул, что Украина не подпишет компромиссный документ."При президенте Зеленском никогда не будет нового "Минска", не будет такого, что не примет украинское общество, что не отвечает интересам Украины", - подчеркнул глава администрации Зеленского.Кроме того, он заявил, что для Украины окончание боевых действий означает украинскую победу."Что такое победа? Победа — это восстановление территориальной целостности Украины. Победа — это гарантии безопасности. Победа — это возвращение всех наших людей. Победа — это ответственность военных преступников. Победа — это получение компенсаций для восстановления нашей страны", - подчеркнул Ермак.Кроме того, победа, по его словам, это, среди прочего, и "новая структура безопасности в Европе, где Украина точно будет играть одну из ведущих ролей".Он также заявил, что приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров."Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идёт совершенно не об этом", — подчеркнул Ермак.По его словам, главной целью этого саммита будет передать российским представителям украинский план по завершению конфликта. Этот план — тот самый бескомпромиссный план Зеленского.Эти заявления Ермака встревожили украинское экспертное сообщество. Популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что по сути Ермак анонсировал войну до конца."Ермак: при Зеленском нового "Минска" не будет. Воюем до границ 1991 года. Всё это по сути обозначает: готовы ли вы воевать ещё несколько лет пока не перебьёте весь наш мобресурс, понеся потери в людях и экономике. А общество ваше готово? А мы — готовы!!! Собственно предложение: границы 1991 года, репарации, контрибуции, ЕС, НАТО и гарантии безопасности! Нет? Воюем дальше, но в новых условиях: ВСУ уже могут бить Хаймарсами по территории РФ, F-16 дали и т. д. Можете дальше бить по Украине, можете превратить в Авдеевку Харьков, Сумы, Чернигов, можете даже захватить Покровск и Краматорск через какое-то время. Британию всё устраивает… Таково видение момента Банковой. Украина окончательно превращена Офисом президента в Частную военную страну - камикадзе, цель которой - ослаблять РФ и быть кормушкой лично для Зеленского", - отметили авторы канала.Они также вспомнили о заявлении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), указывавшего на то, что при мобилизации 18-летних Украина сможет воевать до 2033 года, а при мобилизации 16-летних — до 2044 года."Британия и Зеленский пользуются созданными ими преимуществами прокси-государства, а именно: ВПК Украины вынесено за пределы страны и обеспечивается НАТО; экономика - не важна, Запад будет тупо донатить, социалку срежут; тяжесть зимы без электричества Банковую не страшит (смотри предыдущий пункт + на замерзающих стариков им плевать); эффективные медиа-коммуникации позволяют постоянно отступать на востоке, не вызывая у общества критичных настроений и бунтов", - указывалось в публикации.По словам авторов канала, интервью Ермака, продление военного положения, заявление начальника ГУР МОУ и атака на Курскую область "составляют предложение Зеленского (Британии) Кремлю".Тем временем другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о том, что Украина продолжает стягивать войска к границе с Курской областью."Наш источник сообщает, что Зеленский продолжает стягивать на Курское направление тысячи новых солдат. Первый день это была всего тысяча, но теперь в Сумскую область подтягивают около десяти тысяч. Об этом пишет Forbes, указывая, наступают по меньшей мере три бригады ВСУ (22-я, 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада), каждая численностью до 2000 человек. Многие наши источники называют это "Курской авантюрой" Зеленского, которая может после стоить нам очень дорого", - указывалось в публикации канала.В другой заметке авторы "Легитимного" сетовали на то, что эту авантюра может дорого обойтись Украине."Курская авантюра ВСУ может дорого стоить в итоге для украинской армии. Добавим, что эта Курская авантюра может быть единственно оправдана если она таки является не основным ударом, а отвлекающем и если на другом направлении при наступлении ВСУ будет масштабный территориальный успех. Но все источники уверены, что Банковой будет сложно удерживать такой темп дольше чем полтора месяца. Потом у ВСУ будет жесткий дефицит во всём, что приведёт к дальнейшем провалам на фронте", - отмечали авторы "Легитимного".Также они отметили, что в итоге по энергоинфраструктуре Украины могут нанести удар и рядовым украинцам придётся встречать зиму в холоде.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - прокомментировал одну из публикаций "Легитимного"."Коллеги, Курская авантюра может превратиться в оборону Бахмута (Артёмовска — Ред.), когда ВСУ потратили все резервы и не смогли организовать контрнаступление 2023 года. Для Украины провал этой операции будет означать многое, что мы сожгли резервы и получили новый фронт, на который нет сейчас сил", - указали авторы канала.Кроме того, они скептически отнеслись к публикации Forbes по поводу 6 тыс. украинских военных, направленных в Курскую область."Наш источник в Генштабе рассказал, что информация о трёх бригадах в количестве 6 тыс. военных не соответствует действительности, в Курской операции были задействованы 3 тыс. военных, которые использовали свою мобильность для максимального продвижения в глубь российских территорий. После первых столкновений ВСУ вынуждены были остановиться, чтобы дождаться резервов, которые спешно перебрасывают из Киевской области", - сообщил канал.В Курской области тем временем продолжаются ожесточённые бои.Об оценках происходящего на Украине — в статье Сергея Зуева "Украинцев готовят к "похабному миру" и зраде. Украинские эксперты о том, как закончится война".

https://ukraina.ru/20240809/1056787656.html

https://ukraina.ru/20240809/1056778982.html

https://ukraina.ru/20240808/1056772728.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, андрей ермак, кирилл буданов, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, forbes, f-16