https://ukraina.ru/20240809/1056796699.html
Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине
Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине - 09.08.2024 Украина.ру
Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине
Глава ОП Андрей Ермак заявил о бескомпромиссном настрое украинского руководства. На Украине тревожатся по поводу высокой цены, которую страна может заплатить за "Курскую авантюру" Владимира Зеленского
2024-08-09T18:30
2024-08-09T18:30
2024-08-09T18:32
эксклюзив
хроники
украина
россия
курская область
андрей ермак
кирилл буданов
вооруженные силы украины
владимир зеленский
нато
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Своё заявление Ермак сделал в первом большом интервью "Европейской правде", посвящённом исключительно внешней политике. Полный текст интервью опубликовали 9 августа."Я не считаю, что план президента Зеленского сам по себе является бескомпромиссным. Мы не готовы к компромиссам в том, что касается независимости Украины, территориальной целостности, суверенитета", - заявил Ермак.Он подчеркнул, что Украина не подпишет компромиссный документ."При президенте Зеленском никогда не будет нового "Минска", не будет такого, что не примет украинское общество, что не отвечает интересам Украины", - подчеркнул глава администрации Зеленского.Кроме того, он заявил, что для Украины окончание боевых действий означает украинскую победу."Что такое победа? Победа — это восстановление территориальной целостности Украины. Победа — это гарантии безопасности. Победа — это возвращение всех наших людей. Победа — это ответственность военных преступников. Победа — это получение компенсаций для восстановления нашей страны", - подчеркнул Ермак.Кроме того, победа, по его словам, это, среди прочего, и "новая структура безопасности в Европе, где Украина точно будет играть одну из ведущих ролей".Он также заявил, что приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров."Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идёт совершенно не об этом", — подчеркнул Ермак.По его словам, главной целью этого саммита будет передать российским представителям украинский план по завершению конфликта. Этот план — тот самый бескомпромиссный план Зеленского.Эти заявления Ермака встревожили украинское экспертное сообщество. Популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что по сути Ермак анонсировал войну до конца."Ермак: при Зеленском нового "Минска" не будет. Воюем до границ 1991 года. Всё это по сути обозначает: готовы ли вы воевать ещё несколько лет пока не перебьёте весь наш мобресурс, понеся потери в людях и экономике. А общество ваше готово? А мы — готовы!!! Собственно предложение: границы 1991 года, репарации, контрибуции, ЕС, НАТО и гарантии безопасности! Нет? Воюем дальше, но в новых условиях: ВСУ уже могут бить Хаймарсами по территории РФ, F-16 дали и т. д. Можете дальше бить по Украине, можете превратить в Авдеевку Харьков, Сумы, Чернигов, можете даже захватить Покровск и Краматорск через какое-то время. Британию всё устраивает… Таково видение момента Банковой. Украина окончательно превращена Офисом президента в Частную военную страну - камикадзе, цель которой - ослаблять РФ и быть кормушкой лично для Зеленского", - отметили авторы канала.Они также вспомнили о заявлении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), указывавшего на то, что при мобилизации 18-летних Украина сможет воевать до 2033 года, а при мобилизации 16-летних — до 2044 года."Британия и Зеленский пользуются созданными ими преимуществами прокси-государства, а именно: ВПК Украины вынесено за пределы страны и обеспечивается НАТО; экономика - не важна, Запад будет тупо донатить, социалку срежут; тяжесть зимы без электричества Банковую не страшит (смотри предыдущий пункт + на замерзающих стариков им плевать); эффективные медиа-коммуникации позволяют постоянно отступать на востоке, не вызывая у общества критичных настроений и бунтов", - указывалось в публикации.По словам авторов канала, интервью Ермака, продление военного положения, заявление начальника ГУР МОУ и атака на Курскую область "составляют предложение Зеленского (Британии) Кремлю".Тем временем другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о том, что Украина продолжает стягивать войска к границе с Курской областью."Наш источник сообщает, что Зеленский продолжает стягивать на Курское направление тысячи новых солдат. Первый день это была всего тысяча, но теперь в Сумскую область подтягивают около десяти тысяч. Об этом пишет Forbes, указывая, наступают по меньшей мере три бригады ВСУ (22-я, 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада), каждая численностью до 2000 человек. Многие наши источники называют это "Курской авантюрой" Зеленского, которая может после стоить нам очень дорого", - указывалось в публикации канала.В другой заметке авторы "Легитимного" сетовали на то, что эту авантюра может дорого обойтись Украине."Курская авантюра ВСУ может дорого стоить в итоге для украинской армии. Добавим, что эта Курская авантюра может быть единственно оправдана если она таки является не основным ударом, а отвлекающем и если на другом направлении при наступлении ВСУ будет масштабный территориальный успех. Но все источники уверены, что Банковой будет сложно удерживать такой темп дольше чем полтора месяца. Потом у ВСУ будет жесткий дефицит во всём, что приведёт к дальнейшем провалам на фронте", - отмечали авторы "Легитимного".Также они отметили, что в итоге по энергоинфраструктуре Украины могут нанести удар и рядовым украинцам придётся встречать зиму в холоде.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - прокомментировал одну из публикаций "Легитимного"."Коллеги, Курская авантюра может превратиться в оборону Бахмута (Артёмовска — Ред.), когда ВСУ потратили все резервы и не смогли организовать контрнаступление 2023 года. Для Украины провал этой операции будет означать многое, что мы сожгли резервы и получили новый фронт, на который нет сейчас сил", - указали авторы канала.Кроме того, они скептически отнеслись к публикации Forbes по поводу 6 тыс. украинских военных, направленных в Курскую область."Наш источник в Генштабе рассказал, что информация о трёх бригадах в количестве 6 тыс. военных не соответствует действительности, в Курской операции были задействованы 3 тыс. военных, которые использовали свою мобильность для максимального продвижения в глубь российских территорий. После первых столкновений ВСУ вынуждены были остановиться, чтобы дождаться резервов, которые спешно перебрасывают из Киевской области", - сообщил канал.В Курской области тем временем продолжаются ожесточённые бои.Об оценках происходящего на Украине — в статье Сергея Зуева "Украинцев готовят к "похабному миру" и зраде. Украинские эксперты о том, как закончится война".
https://ukraina.ru/20240809/1056787656.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, андрей ермак, кирилл буданов, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, forbes, f-16
Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине
18:30 09.08.2024 (обновлено: 18:32 09.08.2024)
Глава ОП Андрей Ермак заявил о бескомпромиссном настрое украинского руководства. На Украине тревожатся по поводу высокой цены, которую страна может заплатить за "Курскую авантюру" Владимира Зеленского
Своё заявление Ермак
сделал в первом большом интервью "Европейской правде
", посвящённом исключительно внешней политике. Полный текст интервью опубликовали 9 августа.
"Я не считаю, что план президента Зеленского сам по себе является бескомпромиссным. Мы не готовы к компромиссам в том, что касается независимости Украины, территориальной целостности, суверенитета
", - заявил Ермак.
Он подчеркнул, что Украина не подпишет компромиссный документ.
"При президенте Зеленском никогда не будет нового "Минска", не будет такого, что не примет украинское общество, что не отвечает интересам Украины", - подчеркнул глава администрации Зеленского.
Кроме того, он заявил, что для Украины окончание боевых действий означает украинскую победу.
"Что такое победа? Победа — это восстановление территориальной целостности Украины. Победа — это гарантии безопасности. Победа — это возвращение всех наших людей. Победа — это ответственность военных преступников. Победа — это получение компенсаций для восстановления нашей страны", - подчеркнул Ермак.
Кроме того, победа, по его словам, это, среди прочего, и "новая структура безопасности в Европе, где Украина точно будет играть одну из ведущих ролей".
Он также заявил, что приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров.
"Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идёт совершенно не об этом", — подчеркнул Ермак.
По его словам, главной целью этого саммита будет передать российским представителям украинский план по завершению конфликта. Этот план — тот самый бескомпромиссный план Зеленского.
Эти заявления Ермака встревожили украинское экспертное сообщество. Популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада
" отметил, что по сути Ермак анонсировал войну до конца.
"Ермак: при Зеленском нового "Минска" не будет. Воюем до границ 1991 года. Всё это по сути обозначает: готовы ли вы воевать ещё несколько лет пока не перебьёте весь наш мобресурс, понеся потери в людях и экономике. А общество ваше готово? А мы — готовы!!! Собственно предложение: границы 1991 года, репарации, контрибуции, ЕС, НАТО и гарантии безопасности! Нет? Воюем дальше, но в новых условиях: ВСУ уже могут бить Хаймарсами по территории РФ, F-16 дали и т. д. Можете дальше бить по Украине, можете превратить в Авдеевку Харьков, Сумы, Чернигов, можете даже захватить Покровск и Краматорск через какое-то время. Британию всё устраивает… Таково видение момента Банковой. Украина окончательно превращена Офисом президента в Частную военную страну - камикадзе, цель которой - ослаблять РФ и быть кормушкой лично для Зеленского", - отметили авторы канала.
Они также вспомнили о заявлении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова
* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), указывавшего на то, что при мобилизации 18-летних Украина сможет воевать до 2033 года, а при мобилизации 16-летних — до 2044 года.
"Британия и Зеленский пользуются созданными ими преимуществами прокси-государства, а именно: ВПК Украины вынесено за пределы страны и обеспечивается НАТО; экономика - не важна, Запад будет тупо донатить, социалку срежут; тяжесть зимы без электричества Банковую не страшит (смотри предыдущий пункт + на замерзающих стариков им плевать); эффективные медиа-коммуникации позволяют постоянно отступать на востоке, не вызывая у общества критичных настроений и бунтов", - указывалось в публикации.
По словам авторов канала, интервью Ермака, продление военного положения, заявление начальника ГУР МОУ и атака на Курскую область "составляют предложение Зеленского (Британии) Кремлю".
Тем временем другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный
" - сообщил о том, что Украина продолжает стягивать войска к границе с Курской областью.
"Наш источник сообщает, что Зеленский продолжает стягивать на Курское направление тысячи новых солдат. Первый день это была всего тысяча, но теперь в Сумскую область подтягивают около десяти тысяч. Об этом пишет Forbes, указывая, наступают по меньшей мере три бригады ВСУ (22-я, 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада), каждая численностью до 2000 человек. Многие наши источники называют это "Курской авантюрой" Зеленского, которая может после стоить нам очень дорого
", - указывалось в публикации канала.
В другой заметке авторы "Легитимного" сетовали на то, что эту авантюра может дорого обойтись Украине.
"Курская авантюра ВСУ может дорого стоить в итоге для украинской армии. Добавим, что эта Курская авантюра может быть единственно оправдана если она таки является не основным ударом, а отвлекающем и если на другом направлении при наступлении ВСУ будет масштабный территориальный успех. Но все источники уверены, что Банковой будет сложно удерживать такой темп дольше чем полтора месяца. Потом у ВСУ будет жесткий дефицит во всём, что приведёт к дальнейшем провалам на фронте", - отмечали авторы "Легитимного".
Также они отметили, что в итоге по энергоинфраструктуре Украины могут нанести удар и рядовым украинцам придётся встречать зиму в холоде.
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент
" - прокомментировал одну из публикаций "Легитимного".
"Коллеги, Курская авантюра может превратиться в оборону Бахмута (Артёмовска — Ред.), когда ВСУ потратили все резервы и не смогли организовать контрнаступление 2023 года. Для Украины провал этой операции будет означать многое, что мы сожгли резервы и получили новый фронт, на который нет сейчас сил", - указали авторы канала.
Кроме того, они скептически отнеслись к публикации Forbes по поводу 6 тыс. украинских военных, направленных в Курскую область.
"Наш источник в Генштабе рассказал, что информация о трёх бригадах в количестве 6 тыс. военных не соответствует действительности, в Курской операции были задействованы 3 тыс. военных, которые использовали свою мобильность для максимального продвижения в глубь российских территорий. После первых столкновений ВСУ вынуждены были остановиться, чтобы дождаться резервов, которые спешно перебрасывают из Киевской области", - сообщил канал.
В Курской области тем временем продолжаются ожесточённые бои.