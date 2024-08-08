https://ukraina.ru/20240808/1056759223.html

Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене жена

Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене жена - 08.08.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене жена

Известный политтехнолог Дмитрий Выдрин дал оценку ситуации под Курском, а также рассказал, что в Америке завелась "самка богомола", которая уничтожила 46-го президента США и, возможно, готовится отведать следующего кандидата.

2024-08-08T13:40

2024-08-08T13:40

2024-08-08T13:40

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Об этом политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.Утром 8 августа Минобороны РФ опубликовало видео боёв в Курской области. Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си, в котором допустил прямые переговоры с Владимиром Путиным. Тем временем в США Камала Харрис избрала себе напарника — кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолца.— Дмитрий Игнатьевич, знаю, что вы всегда открещиваетесь от военной аналитики. Но у вас особый взгляд на вроде бы устоявшиеся и общепринятые оценки. Может быть вы и в "курской ситуации" видите некий, еще не обозначенный ракурс?— Действительно, я хоть и вырос в военных гарнизонах, да и был причастен к руководству силовых структур, совсем не военный аналитик. Даже, простите за выражение, не "военный блогер".Тем более, что о ситуации на курском направлении высказались все, кто мог и не мог. Скажу одно: со многими согласен: сильны элементы пиар-акции; похоже на жест отчаяния [ВСУ]; явная попытка усилить переговорную позицию и так далее.— К слову о недругах. Стоит ли придавать значение "мутным намекам Зеленского" (как выражаются некоторые эксперты) на завершение конфликта на Украине?— Я бы вообще не придавал значения "намекам", тем более "мутным".Сразу вспоминаю фривольный одесский анекдот. Муж, как водится, неожиданно возвращается из командировки, а в его супружеской постели лежит голый мужик. Жена вскакивает и, кутая голое дебелое тело в одеяло, говорит: "Ну, вот, опять пойдут подозрения, грязные намеки…"То, что делает Зеленский, уже не назовешь намеками. Это очевидное желание сохранить и власть, и жизнь любым способом. Хоть через обострение, хоть через завершение конфликта.Проблема только в том, что он для себя еще не решил, какой режим действий для него выгоднее в этом плане. Поэтому утром может "намекать" на завершение конфликта, а вечером идти на его обострение.— А вот Камала Харрис ничего не намекает. Она открыто выбрала себе напарника на пост вице-президента от демократов. Что за птица Тим Уолц, с учетом что за ним стоит электорат реднеков?— Подобный выбор говорит лишь о принципиально различных избирательных технологиях, которые используют претенденты.Дональд Трамп использует своего рода "технологию Моцарта" — быстрее, как можно быстрее, еще быстрее… С его жаждой все успеть, это объяснимо. Камале Харрис ближе "эффект сурдинки" — приглушить резкие звуки, визгливые тона… С ее безумным смехом это не удивительно.Соответственно, первый выбрал "вицеком" юного по политическим меркам, неудержимого и яркого бывшего морпеха Джеймса Дэвида Вэнса. Это вариант "турбо-Трампа". Такой дублер любой нарратив своего старшего партнера разгонит до световых скоростей.Вторая нашла бесцветного и нудного ровесника Тимоти Джеймса Уолца. Этот бывший учитель географии уже самим внешним видом навевает тоску. Хотя, в отличие от шефини, может показать на карте даже Украину. Он способен приглушать и микшировать любую трескотню "кандидатши".Но есть и другие различия. Трамп выбирал себе не только вице-президента, но и преемника. А Харрис, как говорят в местах не столь отдаленных — "консерву". (Если верить лагерному эпосу, это "партнер", которого бывалый зэк берет в побег, чтобы съесть по дороге.)Я уже отмечал, что эта дама по натуре — "самка богомола". Во время близких отношений та, как известно, откусывает своему приятелю голову. Помните, Мария из некогда знаменитого фильма "Сорок первый", именно столько уничтожила врагов. А Харрис за четыре года умудрилась схарчить 44 друзей. Джо Байден, 46-й президент США, стал ее 45-й жертвой.— Кто станет жертвами противостояния Израиля и Ирана? Каких последствий ожидать в регионе?— Я был некогда лично знаком с Биньямином Нетаньяху. Хотя это было давненько, и он мне ничего про свои планы не рассказывал. Да, он любит воевать. Но его оппоненты еще больше любят жить красиво. Чье желание победит — не берусь предсказать.— Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов ("Левые") выступил за реорганизацию системы европейской безопасности. По его мнению, мировой порядок должен включать Россию, и все государства должны сформировать оборонительный союз и подписать пакт о ненападении. Возможно ли такое в реальной жизни, или это мечты рядового бюргера?— Процитирую из Даля: "Что русскому хорошо, то немцу — смерть". И наоборот.Да, продвинутому Бодо Рамелову хорошо бы, чтобы Россия была частью системы европейской безопасности. Но для нас это — смерть. Нам будет хорошо, когда Европа станет частью российской системы безопасности…Мне написали вчера в телеграмме, что погиб Евгений Поддубный, когда дрон охотился за его машиной. Но, нет! Слава Богу жив!О том, что случилось с Евгением Поддубным, в материале Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240808/1056744576.html

https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html

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интервью, украина, россия, сша, камала харрис, дмитрий выдрин, владимир зеленский, всу, курск, поддубный, вооруженные силы украины, украина.ру, би-би-си