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"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома

"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома - 08.08.2024 Украина.ру

"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома

Жители Украины понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-08T04:20

2024-08-08T04:20

2024-08-08T04:20

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Сейчас на Украине происходят массовые поджоги автомобилей ТЦК. Местные нацисты грозят расстрелами тем, кто этим занимается.До нас доходит цензурированная картина происходящего в украинском тылу. Жители понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство, рассказал эксперт.Сами военные говорят, что на адреналине можно сражаться максимум месяц. Но когда ты год сидишь в окопах или отступаешь под давлением противника, у тебя начинает срабатывать инстинкт самосохранения, добавил он.То же самое происходит на Украине. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Страна уже приблизилась к точке общественного надлома, которая станет для нее критической, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как ответить Израилю - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, алексей анпилогов, всу, вс рф, оборона, пропаганда, сво, первая мировая война