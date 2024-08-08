"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Жители Украины понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас на Украине происходят массовые поджоги автомобилей ТЦК. Местные нацисты грозят расстрелами тем, кто этим занимается.
До нас доходит цензурированная картина происходящего в украинском тылу. Жители понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство, рассказал эксперт.
Сами военные говорят, что на адреналине можно сражаться максимум месяц. Но когда ты год сидишь в окопах или отступаешь под давлением противника, у тебя начинает срабатывать инстинкт самосохранения, добавил он.
"Ровно то же самое было во всех воюющих странах Первой мировой. Если в 1914 году в Российской Империи в деревнях провожали односельчан с криками: "Бей немца", то в 1916 году им советовали не высовываться и по возможности сдаваться в плен", - подчеркнул Анпилогов.
То же самое происходит на Украине. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Страна уже приблизилась к точке общественного надлома, которая станет для нее критической, заключил собеседник издания.
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