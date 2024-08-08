"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома - 08.08.2024 Украина.ру
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"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома
"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома - 08.08.2024 Украина.ру
"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома
Жители Украины понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-08T04:20
2024-08-08T04:20
новости
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Сейчас на Украине происходят массовые поджоги автомобилей ТЦК. Местные нацисты грозят расстрелами тем, кто этим занимается.До нас доходит цензурированная картина происходящего в украинском тылу. Жители понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство, рассказал эксперт.Сами военные говорят, что на адреналине можно сражаться максимум месяц. Но когда ты год сидишь в окопах или отступаешь под давлением противника, у тебя начинает срабатывать инстинкт самосохранения, добавил он.То же самое происходит на Украине. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Страна уже приблизилась к точке общественного надлома, которая станет для нее критической, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как ответить Израилю - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, алексей анпилогов, всу, вс рф, оборона, пропаганда, сво, первая мировая война
Новости, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, ВСУ, ВС РФ, оборона, пропаганда, СВО, Первая мировая война

"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома

04:20 08.08.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Жители Украины понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас на Украине происходят массовые поджоги автомобилей ТЦК. Местные нацисты грозят расстрелами тем, кто этим занимается.
До нас доходит цензурированная картина происходящего в украинском тылу. Жители понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство, рассказал эксперт.
Сами военные говорят, что на адреналине можно сражаться максимум месяц. Но когда ты год сидишь в окопах или отступаешь под давлением противника, у тебя начинает срабатывать инстинкт самосохранения, добавил он.
"Ровно то же самое было во всех воюющих странах Первой мировой. Если в 1914 году в Российской Империи в деревнях провожали односельчан с криками: "Бей немца", то в 1916 году им советовали не высовываться и по возможности сдаваться в плен", - подчеркнул Анпилогов.
То же самое происходит на Украине. Глубинной веры в победу там уже нет, осталась только оголтелая пропаганда. Страна уже приблизилась к точке общественного надлома, которая станет для нее критической, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как ответить Израилю - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
Олег Измайлов интервью
6 августа, 06:30
Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёлБольшое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать
 
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