https://ukraina.ru/20240806/1056717873.html

Торецк зажимают в клещи, резервы выдвинулись к границе в Курской области. Итоги 6 августа на Украине

Торецк зажимают в клещи, резервы выдвинулись к границе в Курской области. Итоги 6 августа на Украине - 06.08.2024 Украина.ру

Торецк зажимают в клещи, резервы выдвинулись к границе в Курской области. Итоги 6 августа на Украине

В ДНР сообщили о том, что подразделения ВС РФ зажимают Торецк в тиски, на Украине провели срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего по этому поводу. ВСУ атакуют Курскую область, на место боёв выдвинулись резервы Вооружённых сил России

2024-08-06T18:00

2024-08-06T18:00

2024-08-06T18:00

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Российские войска уже ведут бои в Торецке (Дзержинске — Ред.) и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города", — отметил Кимаковский.Именно из Торецка ведутся обстрелы Горловки.По словам Кимаковского, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева, зажимая город в клещи. Подразделения ВСУ удерживают укрепрайон в районе шахты "Северная", добавил советник главы ДНР.Кимаковский отметил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении, иногда по несколько километров в день."Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьёзных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населённый пункт <…> это будет такой очень хороший успех этого лета", — подытожил он.В этот же день на Украине провели заседание Ставки верховного главнокомандующего."Провёл Ставку. Вопрос номер один — ситуация на фронте. Особенно детально — Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязиз: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем. Отдельные доклады разведок — ГУР и СВР — касательно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск", - рассказал Владимир Зеленский.Вторым вопросом, который обсуждался на заседании Ставки — собственные украинские дроны и ракеты."Потребности Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Фёдорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу", - отметил Зеленский.По его словам, ракет собственного производства у Украины будет больше."Ещё один доклад министра обороны Рустема Умерова — касательно насыщения оружием и техникой дополнительных бригад. Активно работаем с партнёрами", - подытожил Зеленский.В дневной сводке Минобороны РФ от 6 августа рассказывалось об обстановке в том числе и в Торецке."Кроме того [подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий], нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктоd Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - указывалось в сводке.Торецк (так в 2016 году власти Украины Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью. Вооружённые силы Украины закрепились там с 2014 года и обстреливали оттуда Горловку. Как отмечают эксперты, освобождение Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артёмовск (укр. название — Бахмут — Ред.), а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Кроме того, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.Резервы выдвигаются к границеВечером 6 августа Минобороны РФ сообщило о выдвижении резервов к границе с Украиной в Курской области."Сегодня с 08:00 утра по московскому времени противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны России.Кроме того, оперативно-тактической и штурмовой авиацией были нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области."По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - подчеркнули в Минобороны РФ.На момент публикации — в 17:05 — в результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов у себя в телеграм-канале рассказал о жертвах среди мирного населения от прицельных ударов украинских военных. Так, в Судже погибла мирная жительница. Кроме того, украинские дроноводы продолжили террористическую практику атак на гражданиские авто."Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - писал Смирнов в 15:30.Через час с небольшим он сообщил о новой жертве украинских военных."В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал он в 16:42.Горящий грузовой автомобиль попал на видео (18+) телеграм-канала "Два майора". На видео была запечатлена работа российской авиации по ВСУ."Кадры с мест от местных жителей. На кадрах видна работа нашей авиации и последствия ударов нацистов по гражданскому населению. Наши войска доблестно продолжают отражать попытки вторжения, работает артиллерия, рассчеты БПЛА и все доступные огневые средства. Немалую роль в экстренной ситуации сыграли "боевые гаджеты"", - подписал канал видео.Советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин также сообщил, что ВСУ бьют по Горнальскому монастырю."Суджанский район. Горналь. Сатанисты бьют по Горнальскому монастырю. Потому что безбожники и выродки. Они воюют не с военными, а убивают русских и пытаются воевать с Богом. В этом их война! Это их и приведёт к поражению и страшным последствиям! А мы станем сильнее, мы отстроим храмы, мы победим с Божьей помощью! На чьей стороне Правда и Бог, тот и сильнее. А сатанистов неизбежно ждёт кара земная и Небесная!" - написал он в своём телеграм-канале, выложив фото с места событий.В регионе продолжаются бои.О происходящем в Курской области — в статье Сергея Зуева "Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров".

https://ukraina.ru/20240806/1056704129.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , фсб, рустем умеров, игорь кимаковский, контрнаступление