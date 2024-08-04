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"У нас растут кладбища, а не дети". Украинские эксперты о необходимости мира

"У нас растут кладбища, а не дети". Украинские эксперты о необходимости мира - 04.08.2024 Украина.ру

"У нас растут кладбища, а не дети". Украинские эксперты о необходимости мира

На Украине задумались, дотянет ли киевский режим до объявления результатов выборов в США и не лучше ли получить передышку для того, чтобы подготовиться к новой войне с Россией.

2024-08-04T10:21

2024-08-04T10:21

2024-08-04T10:22

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Ситуация на линии боевого соприкосновения складывается сейчас для киевского режима не лучшим образом, не зря Зеленский заговорил о мире. Он в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что вопрос уступки территорий является для Киева "очень и очень сложным", но возможным - "чтобы это произошло, украинский народ должен этого захотеть". То есть, речь идет о референдуме.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее отметила на пресс-конференции, что "Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий на земле и интересов РФ". При этом, по ее словам, никаких территориальных уступок по четырем воссоединенным с Россией территориям (Херсонской и Запорожской областям, ДНР и ЛНР – ред.) не может быть и не будет".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что разговоры о референдуме напоминают стремление украинской власти "прикрыть задницу", поскольку готовящиеся решения "обернутся очень большим разочарованием для ожидавших возврата к границам 1991 года, если не сказать больше, депрессией". Он добавил, что депрессия, как известно, иногда перерастает в агрессию.При этом эксперт подчеркнул, что украинская Конституция запрещает референдум по вопросам, касающимся территориальной целостности государства, однако вопрос можно упаковать так, что прямо о территории речь идти не будет. Да и вообще Конституцию Украины "превратили в рулон туалетной бумаги".Кроме того, по мнению Золотарева, украинская власть ждет исхода американских выборов, кто победит – Дональд Трамп или Камала Харрис. Но до этого надо еще дожить, а сейчас каждый день приходят известия о потере Киевом того или иного населенного пункта. И - как бы к ноябрю события не приобрели катастрофический для Украины (для киевского режима – Ред.) характер.Эксперт добавил, что Кремль не желает садиться за стол переговоров с "просроченным" Зеленским, да и Рада к тому времени потеряет полномочия – потому не исключен вариант выборов. Хотя и выборы сейчас невозможно провести в соответствии с законом."Циничным жульничеством" и "шулерством" назвал заявление Зеленского о возможном замирении экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук **."Зеленский представляет партию войны, никакого мира он не хочет. Никакого плана мира на ноябрь, как он говорит, не существует. Это ложь. Почему? Потому что на ноябрь ждут просто результатов выборов в США. И тогда, понимая, что одним из вариантов может быть предложенный Трампом план мира — какой он будет, еще никто не знает, но, понимая это, Зеленский начинает готовить "подушку", что, возможно, нас заставят принимать непопулярное решение", - заявил экс-депутат в эфире одного из ютуб-каналов.Мосийчук также подчеркнул, что "и тут он (Зеленский — Ред.) снова-таки врет", поскольку Конституция Украины запрещает проведение референдума в отношении территориальной целостности страны.Те, кто сейчас в этой "партии войны" каждый день говорят о мире, никакого мира не хотят, кроме того, готовится новое контрнаступление, хотя ВСУ сейчас далеко не в лучшем состоянии, считает Мосийчук."То, что мы слышим от этой банды зеленых утырков, которые руководят страной — что у нас "дырка" в 500 миллиардов, что мы должны поднять налоги для того, чтобы сформировать новые бригады и т. д. Ну, это… Формировать бригады для дальнейшей войны — во-первых, у нас людской ресурс исчерпывается, у нас в селах нет мужчин. У нас растут кладбища, к сожалению, а не дети", - сказал политик.Он продолжил: поэтому для любого украинского патриота сейчас главным должно быть — остановить войну, поскольку "под угрозой не только государственность, под угрозой (существование — Ред.) целой нации".Если и будет достигнуто какое-то перемирие, то все равно это будет отложенная война, считает офицер ВСУ Александр Воробей. Такое мнение он высказал в эфире ютуб-канала украинского политолога Юрия Романенко* (известен тем, что призывал убивать российских журналистов).Украинский военный отметил, что он не считает, что для Украины это будет какое-то хорошее перемирие в смысле условий и не уверен, будет ли оно вообще."Но, если будет, это шанс для нас поменять власть на такую, которая осознает (…) что у нас впереди еще война и будет целенаправленно готовиться к ней", - заявил Воробей.По его словам, в этой грядущей войне "или мы погибнем, как государство и нация, или Россия получит по зубам так сильно, что физически не сможет десятилетия ни на кого дергаться".Мир может быть временным, если у сторон нет ресурсов и, соответственно, надежд на быстрое достижение поставленных целей. Например, в юридически обязывающих документах могут быть прописаны меры, которые Россия применит, если договор нарушат другие стороны, рассказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ.По его словам, такой опыт есть. "В своё время Россия серьезно и долго воевала с Персией (сейчас это Иран). По итогу мы "откусили" часть Персии, которая впоследствии стала Азербайджаном в составе нашего государства. Юрист Ульянов-Ленин подписал договор с Персией о мире, в котором было указано, что советская Россия вправе ввести свои войска на территорию Персии по своему собственному усмотрению — если нам покажется, что с персидской территории идет угроза", - рассказал эксперт.По его мнению, при согласии всех сторон, можно "прописать, например, что Россия введет войска на Украину, если они выйдут за пределы определенных параметров вооружения".Ющук также отметил, что "временное соглашение заключается потому, что у стран нет ресурсов для достижения реального результата, а тратить их впустую не совсем разумно - именно по этой причине и существует временное окончание конфликтов".* объявлен в розыск в РФ** включен в РФ в список террористов и экстремистовПодробнее о ситуации в стране и вокруг читайте в статье Василия Стоякина "Уступки Зеленского: сенсация продолжается" .

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россия, украина, сша, владимир зеленский, игорь мосийчук, андрей золотарев, вооруженные силы украины, совет федерации, рада, спецоперация, эксклюзив