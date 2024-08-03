Киев намекает на переговоры с Москвой, меняя прежнюю риторику – СМИ - 03.08.2024 Украина.ру
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Киев намекает на переговоры с Москвой, меняя прежнюю риторику – СМИ
Киев намекает на переговоры с Москвой, меняя прежнюю риторику – СМИ - 03.08.2024 Украина.ру
Киев намекает на переговоры с Москвой, меняя прежнюю риторику – СМИ
Все больше западных СМИ указывает на смену риторики киевского режима в отношении переговоров с Россией. Издание Responsible Statecraft пишет, о тройном увеличении количества тех, кто на Украине готов пойти на территориальные уступки в обмен на завершение боевых действий
2024-08-03T15:16
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По данным автора статьи, тенденция в пользу какого-либо компромисса для завершения конфликта очевидна, а общественное мнение значительно продвинулось к признанию того, что война должна закончиться путем переговоров. Среди прочего, вспоминается и недавний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай, где он также заявил, что Киев готов к диалогу для достижения справедливого и прочного мира."Среди элит признаки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией", - добавляет СМИ.В статье отмечается, что Владимир Зеленский также заявил, что хочет, чтобы Россия посетила следующий мирный саммит, хотя Москва пока не дала никаких обещаний по поводу участия.Накануне Зеленский заявил, что справедливое завершение конфликта является главной потребностью Украины на сегодня, боевые действия должны быть закончены как можно скорее.Подробнее о том, как произошла резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому и на каких условиях Киев собрался договариваться читайте в материале авторов издания Украина.ру Кирилла Курбатова и Анастасии Градинаровой.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, переговоры, всу, вс рф, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, переговоры, ВСУ, ВС РФ, СВО

Киев намекает на переговоры с Москвой, меняя прежнюю риторику – СМИ

15:16 03.08.2024 (обновлено: 15:20 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента УкраиныПутин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
Читать в
Все больше западных СМИ указывает на смену риторики киевского режима в отношении переговоров с Россией. Издание Responsible Statecraft пишет, о тройном увеличении количества тех, кто на Украине готов пойти на территориальные уступки в обмен на завершение боевых действий
"Опрос, опубликованный Киевским международным институтом социологии, показал, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение войны, утроилась за последние 12 месяцев, с 10% до 32%", - говорится в публикации.
По данным автора статьи, тенденция в пользу какого-либо компромисса для завершения конфликта очевидна, а общественное мнение значительно продвинулось к признанию того, что война должна закончиться путем переговоров.
Среди прочего, вспоминается и недавний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай, где он также заявил, что Киев готов к диалогу для достижения справедливого и прочного мира.

"Среди элит признаки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией", - добавляет СМИ.

В статье отмечается, что Владимир Зеленский также заявил, что хочет, чтобы Россия посетила следующий мирный саммит, хотя Москва пока не дала никаких обещаний по поводу участия.
Накануне Зеленский заявил, что справедливое завершение конфликта является главной потребностью Украины на сегодня, боевые действия должны быть закончены как можно скорее.
Подробнее о том, как произошла резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому и на каких условиях Киев собрался договариваться читайте в материале авторов издания Украина.ру Кирилла Курбатова и Анастасии Градинаровой.
24 июля, 17:19
Украина высказалась о переговорах в унисон с Россией. В чём подвох?Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба громко заявил о готовности своей страны к мирным переговорам с Россией. Однако у этой фразы был совершенно иной подтекст.
 
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